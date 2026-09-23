Οι GM της Euroleague προβλέπουν τον Παναθηναϊκό φαβορί για τον τίτλο και τον Ολυμπιακό στο Final Four

Οι Γενικοί Διευθυντές των ομάδων που συμμετέχουν στην EuroLeague προέβησαν στις ετήσιες προβλέψεις τους για την πορεία της διοργάνωσης, με τα αποτελέσματα να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε το «BasketNews», ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται ως το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τίτλου, ενώ ο Ολυμπιακός θεωρείται απόλυτα σίγουρος για την παρουσία του στο Final Four.

Οι προβλέψεις για τον νικητή της Euroleague

Στην ερώτηση για τον φετινό νικητή της EuroLeague, οι General Managers τοποθέτησαν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή των προτιμήσεών τους. Συγκεκριμένα, το 46,7% των GMs πιστεύει πως η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα σηκώσει το τρόπαιο στο τέλος της σεζόν.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας για τον νικητή βρίσκεται ο Ολυμπιακός, συγκεντρώνοντας το 26,7% των ψήφων. Την τριάδα των επικρατέστερων ομάδων για την κατάκτηση του τίτλου συμπληρώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έλαβε το 20% των προβλέψεων από τους Γενικούς Διευθυντές των ομάδων.

Η παρουσία στο Final Four του 2027

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πρόβλεψη για την παρουσία του Ολυμπιακού στο Final Four της διοργάνωσης. Όλα τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα του «BasketNews» επέλεξαν τους εν ενεργεία πρωταθλητές EuroLeague ως μία από τις τέσσερις ομάδες του Final Four του 2027, χαρίζοντας στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα το απόλυτο 100% των ψήφων.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ο οποίος την περσινή σεζόν τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο πριν κατακτήσει τον τίτλο της EuroLeague, ενίσχυσε το ρόστερ του με σημαντικές προσθήκες, όπως αυτές του Γιαν Μοντέρο και του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Πίσω από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ως η δεύτερη δημοφιλέστερη επιλογή για το Final Four, καθώς συμπεριλήφθηκε στο 86,7% των ψηφοδελτίων.

Την προβλεπόμενη τετράδα του Final Four συμπληρώνουν η Ρεάλ Μαδρίτης με 73,3% των ψήφων και η Φενέρμπαχτσε με 66,7%. Η Dubai Basketball δεν βρέθηκε πολύ μακριά από τις προτιμήσεις, λαμβάνοντας το 46,7% των ψήφων. Επίσης, η Ζαλγκίρις Κάουνας ήταν η μοναδική άλλη ομάδα που έλαβε ψήφους για την πρόκριση στο Final Four, κάτι που δείχνει τη συγκέντρωση των προσδοκιών γύρω από έναν μικρότερο αριθμό διεκδικητών φέτος.

Οι κορυφαίοι παίκτες: MVP και NBA

Στην κατηγορία του Πολυτιμότερου Παίκτη (MVP) της διοργάνωσης, ο Σάσα Βεζένκοβ βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, συγκεντρώνοντας το 40% των ψήφων των GMs. Τον ακολουθεί ο συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Γιαν Μοντέρο, ο οποίος έλαβε το 26,7% των προβλέψεων.

Όσον αφορά τον παίκτη της EuroLeague που είναι πιο πιθανό να μετακινηθεί στο NBA, οι προβλέψεις των Γενικών Διευθυντών δείχνουν ξεκάθαρα τον Γιαν Μοντέρο, ο οποίος συγκέντρωσε το 53,3% των ψήφων. Δεύτερος στη λίστα αυτή είναι ο Κέντρικ Ναν με 13,3%.

Οι ομάδες έκπληξη και η περσινή έρευνα

Σχετικά με τις ομάδες που αναμένεται να κάνουν την έκπληξη στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ως αουτσάιντερ, η Ζάλγκιρις και η Μακάμπι βρίσκονται στην πρώτη θέση, λαμβάνοντας αμφότερες το 26,7% των ψήφων. Στη δεύτερη θέση των ομάδων έκπληξη τοποθετείται η Dubai BC με 13,3%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή έρευνα για το Final Four. Την προηγούμενη σεζόν, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομόφωνη επιλογή με 100% των ψήφων, ακολουθούμενος από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 91,7%, τον Ολυμπιακό με 66,7% και τη Φενέρμπαχτσε με 58,3%.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit