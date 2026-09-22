Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Αλέκο Βοσνιάδη

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την Τρίτη (22/09) την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη. Το «διαζύγιο» ήρθε μετά από ένα κάκιστο ξεκίνημα της ομάδας στη φετινή σεζόν, καθώς ο Μακεδόνας τεχνικός βρέθηκε στον πάγκο των «λιονταριών» για μόλις έξι συνολικά αγώνες. Η εξέλιξη αυτή, που αποτελεί ένα από τα πιο σύντομα περάσματα στην προπονητική του καριέρα, ανοίγει πλέον τον δρόμο για την πρόσληψη του Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με την ομάδα των Σερρών.

Το τέλος της συνεργασίας με τον Αλέκο Βοσνιάδη

Ο Αλέκος Βοσνιάδης, σε ηλικία 65 ετών, έβγαλε ένα από τα πιο σύντομα «διαζύγια» της προπονητικής του καριέρας. Η απόφαση για τη λύση της συνεργασίας ελήφθη την Τρίτη (22/09) και ανακοινώθηκε επίσημα από την ΠΑΕ Πανσερραϊκός. Παρόλο που μετά την ήττα με 2-1 από την Athens Kallithea ο ίδιος είχε εκφράσει στους ποδοσφαιριστές του την πρόθεσή του να αποχωρήσει, δεν υπέβαλε παραίτηση ενώπιον της διοίκησης.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (22/09) με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, Τάσο Καζία, γράφτηκαν οι τίτλοι τέλους στη συνεργασία τους. Υπήρξαν αρχικά σενάρια για την παραμονή του, ωστόσο η τελική έκβαση ήταν η λύση του συμβολαίου του.

Ο απολογισμός του στον πάγκο των «λιονταριών»

Το πέρασμα του Αλέκου Βοσνιάδη από τον πάγκο του Πανσερραϊκού χαρακτηρίστηκε από ένα κακό ξεκίνημα, το οποίο οδήγησε στην πρόωρη αποχώρησή του. Ο Μακεδόνας τεχνικός βρέθηκε στην τεχνική ηγεσία για έξι συνολικά παιχνίδια, εκ των οποίων τρεις αγώνες στο πρωτάθλημα της Superleague2. Ο απολογισμός του στα «λιοντάρια» ήταν 1-0-2 στη Superbet League 2 και 1-0-2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Σε κανένα από αυτά τα παιχνίδια οι «ερυθρόλευκοι» δεν έπεισαν ότι μπορούν να πρωταγωνιστήσουν.

Ειδικότερα, ο Πανσερραϊκός γνώρισε έναν βαρύ διασυρμό με 8-1 από την ΑΕΚ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ακολούθως, η ομάδα έχασε με 2-1 στο «Ελ Πάσο» από την Athens Kallithea, με αποτέλεσμα να μείνει έξι βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση του πρωταθλήματος, μετά και τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Superleague2.

Το προπονητικό παρελθόν του Βοσνιάδη

Ο Αλέκος Βοσνιάδης είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Πανσερραϊκού το περασμένο καλοκαίρι, φέροντας μαζί του τη φήμη του «προπονητή των ανόδων». Η συγκεκριμένη φήμη είχε δημιουργηθεί από τις επιτυχημένες του θητείες σε προηγούμενες ομάδες, όπου κατάφερε να οδηγήσει σε ανόδους.

Στο πλούσιο προπονητικό του παρελθόν, ο Μακεδόνας τεχνικός είχε επιτύχει διαδοχικές ανόδους με τις ομάδες της Athens Kallithea, της ΑΕΛ και της Καλαμάτας. Αυτό το ιστορικό επιτυχιών είχε θέσει ως βασικό στόχο για τον Βοσνιάδη την άμεση επάνοδο των «λιονταριών» στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένας στόχος που τελικά δεν επετεύχθη.

Ο δρόμος ανοίγει για τον Κώστα Γεωργιάδη

Η εξέλιξη της Τρίτης (22/09) με την αποχώρηση του Αλέκου Βοσνιάδη άνοιξε πλέον τον δρόμο για την πρόσληψη του Κώστα Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης θεωρείται ο επόμενος προπονητής της ομάδας των Σερρών, καθώς έχει ήδη συμφωνήσει με την ΠΑΕ Πανσερραϊκός.

Ο Κώστας Γεωργιάδης αποχώρησε πρόσφατα από τον πάγκο του Πανθρακικού, γεγονός που καθιστά εφικτή την άμεση ανάληψη των καθηκόντων του στον Πανσερραϊκό. Η επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψής του αναμένεται να γίνει σύντομα.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Αλέκο Βοσνιάδη:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko