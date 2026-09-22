Ο ΠΑΟΚ αντιμέτωπος με διπλό πλήγμα: Στο χειρουργείο Τάχα Άλι και Παβλένκα

Διπλό πλήγμα δέχτηκε ο ΠΑΟΚ, καθώς οι ποδοσφαιριστές Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα οδηγούνται στην πόρτα του χειρουργείου. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν έφεραν δυσάρεστα νέα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθιστώντας απαραίτητη τη χειρουργική επέμβαση και για τους δύο παίκτες.

Αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές υπέστησαν εξάρθρωση ώμου κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σημαίνει ότι ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα στερηθεί τις υπηρεσίες τους για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Το διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ

Τα νέα από το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ δεν είναι καθόλου ευχάριστα για το στρατόπεδο των Θεσσαλονικέων. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητα χειρουργικής επέμβασης, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, καθώς χάνει δύο σημαντικούς παίκτες από το ρόστερ του. Η ανάγκη για χειρουργείο προκύπτει μετά τους τραυματισμούς που υπέστησαν οι δύο ποδοσφαιριστές στον πρόσφατο αγώνα τους με τον Παναιτωλικό, ο οποίος διεξήχθη στο Αγρίνιο.

Η φύση των τραυματισμών και η διάγνωση

Σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα, τόσο ο Τάχα Άλι όσο και ο Γίρι Παβλένκα υπέστησαν εξάρθρωση ώμου. Αυτός ο τύπος τραυματισμού είναι ιδιαίτερα επώδυνος και απαιτεί προσεκτική αντιμετώπιση για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας της άρθρωσης.

Μετά τους τραυματισμούς τους, οι παίκτες υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν καθοριστικά. Οι ιατροί του συλλόγου αποφάσισαν ότι η χειρουργική επέμβαση αποτελεί τη μοναδική ενδεδειγμένη λύση για την οριστική αποκατάσταση των προβλημάτων στον ώμο και των δύο ποδοσφαιριστών.

Η περίπτωση του Τάχα Άλι

Για τον Σουηδό εξτρέμ, Τάχα Άλι, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει πρόβλημα εξάρθρωσης στον ώμο. Στον πρώτο του τραυματισμό, είχε επιλεγεί η συντηρητική αγωγή ως μέθοδος αντιμετώπισης, με την ελπίδα της αποφυγής μιας χειρουργικής επέμβασης.

Ωστόσο, οι γιατροί του «Δικεφάλου» είχαν επισημάνει από την αρχή ότι υπήρχε ανοιχτό το ενδεχόμενο υποτροπής, δηλαδή επανεμφάνισης του τραυματισμού. Δυστυχώς, αυτό το σενάριο επιβεβαιώθηκε στον αγώνα του Αγρινίου, καθιστώντας πλέον αναπόφευκτη τη χειρουργική λύση για την οριστική επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο παίκτης.

Η κατάσταση του Γίρι Παβλένκα

Αντίστοιχα, ο Τσέχος τερματοφύλακας, Γίρι Παβλένκα, αντιμετωπίζει επίσης σοβαρό πρόβλημα στον ώμο. Ο τραυματισμός του στον αγώνα με τον Παναιτωλικό ήταν εξίσου σοβαρός, οδηγώντας και αυτόν στην ανάγκη για χειρουργική επέμβαση.

Για τον Παβλένκα, όπως και για τον Άλι, η χειρουργική επέμβαση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ξεπεραστεί πλήρως η εξάρθρωση και να διασφαλιστεί η ομαλή επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Οι δύο παίκτες θα υποβληθούν στις απαραίτητες επεμβάσεις για να αποκατασταθεί η υγεία τους.

Το αναμενόμενο διάστημα απουσίας

Η διπλή αυτή εξέλιξη σημαίνει ότι τόσο ο Σουηδός εξτρέμ όσο και ο Τσέχος τερματοφύλακας θα απουσιάσουν για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Η ακριβής διάρκεια της απουσίας τους μένει να φανεί, καθώς εξαρτάται από την πορεία της αποκατάστασης μετά το χειρουργείο.

Στόχος είναι οι δύο μεγάλοι άτυχοι της νίκας του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο να επιστρέψουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στις προπονήσεις των «ασπρόμαυρων». Η ομάδα θα πρέπει να διαχειριστεί την απουσία τους και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τους σοβαρούς τραυματισμούς των δύο ποδοσφαιριστών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit