Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τη νέα σεζόν του Ολυμπιακού και τους Βεζένκοφ, Μοντέρο

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, έκανε δηλώσεις ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν στη EuroLeague, η οποία βρίσκεται μόλις λίγα 24ωρα μακριά. Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας, την ανάγκη για χρόνο προσαρμογής, καθώς και στην παρουσία των παικτών Σάσα Βεζένκοφ και Γιαν Μοντέρο στο σύνολο. Οι Πειραιώτες ετοιμάζονται για την πρεμιέρα της διοργάνωσης στην Ισπανία.

Η έναρξη της Euroleague και η πρεμιέρα στην Ισπανία

Η νέα αγωνιστική περίοδος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση πλησιάζει, με το πολυαναμενόμενο πρώτο τζάμπολ να αναμένεται την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της ενημέρωσης του κοινού, η EuroLeague έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο-preview για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν, ανάμεσα στις οποίες φυσικά και ο πρωταθλητής Ολυμπιακός. Στο βίντεο αυτό, περιλαμβάνονται οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος μίλησε για τις προκλήσεις της νέας σεζόν.

Ο Ολυμπιακός, ως κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου, προετοιμάζεται εντατικά για την έναρξη των υποχρεώσεών του. Οι Πειραιώτες θα ταξιδέψουν στην Ισπανία για την πρεμιέρα της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:30, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής δράσης για την ομάδα.

Οι δηλώσεις του προπονητή για τον τίτλο και την ανανέωση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την κατάκτηση του τίτλου της περασμένης σεζόν, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την επιτυχία που βίωσε η ομάδα. «Το να κερδίζεις τρόπαια είναι το καλύτερο συναίσθημα που μπορείς να έχεις. Το να είσαι μέρος μίας τόσο δύσκολης διοργάνωσης όπως η Euroleague, νιώσαμε πολύ χαρούμενοι, ευγνώμονες για την ευκαιρία που είχαμε στη ζωή μας», δήλωσε ο προπονητής, αναδεικνύοντας τη σημασία της διάκρισης.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για ανανέωση και την ενσωμάτωση νέων παικτών στην ομάδα, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης του κινήτρου. «Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό rebuild στην ομάδα μας, να ανανεώσουμε το κίνητρο. Ήρθαν πολύ σημαντικοί παίκτες», τόνισε, υπογραμμίζοντας τις αλλαγές στο ρόστερ και την προσπάθεια για διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε υψηλό επίπεδο.

Η χημεία της ομάδας και ο απαιτούμενος χρόνος

Παρά την προσθήκη νέων ταλέντων και την ανανέωση του ρόστερ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επισήμανε την ανάγκη για χρόνο προκειμένου η ομάδα να βρει τον ρυθμό της και να αναπτύξει την απαιτούμενη χημεία. «Έχουμε ταλαντούχα ομάδα, αλλά θέλουμε λίγο χρόνο για να ενωθούμε και να χτίσουμε την ίδια χημεία που είχαμε στα αποδυτήρια και το παρκέ», ανέφερε ο προπονητής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής λειτουργίας.

Η δημιουργία ισχυρών δεσμών και η αρμονική συνεργασία μεταξύ των παικτών, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ, αποτελούν βασικούς στόχους για τον Ολυμπιακό ενόψει της απαιτητικής σεζόν που έρχεται. Ο χρόνος προσαρμογής των νέων προσώπων και η πλήρης ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύνολο κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχει θέσει η ομάδα.

Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Γιαν Μοντέρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στους παίκτες Σάσα Βεζένκοφ και Γιαν Μοντέρο, τονίζοντας το ταλέντο και την ικανότητά τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά. «Οι Βεζένκοβ και Μοντέρο είναι τόσο ταλαντούχοι παίκτες, δεν ξέρουν μόνο να σκοράρουν αλλά και να πασάρουν και να παίζουν μαζί», δήλωσε ο προπονητής, υπογραμμίζοντας την πολυδιάστατη προσφορά και τις δεξιότητές τους στο παιχνίδι.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» εξέπρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο που οι δύο παίκτες συνεργάζονται στο παρκέ, αναγνωρίζοντας την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ τους. «Σέβονται ο ένας τον άλλον. Βλέπω στο παρκέ ότι τους αρέσει να παίζουν μαζί γιατί αναγνωρίζουν την αξία και το ταλέντο που έχουμε. Είναι τρομερό συναίσθημα για κάθε προπονητή», κατέληξε, περιγράφοντας το θετικό κλίμα και την ομαδικότητα που επιδεικνύουν, κάτι που αποτελεί πηγή χαράς για τον ίδιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko