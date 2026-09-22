Ο Κέλβιν Οφόρι υπέγραψε στον Ατρόμητο μέχρι το 2028

Ο Ατρόμητος προχώρησε στην υλοποίηση μίας ακόμη μεταγραφής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κέλβιν Οφόρι. Ο Γκανέζος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Περιστερίου, το οποίο θα έχει διάρκεια έως το 2028. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έρχεται στην ελληνική ομάδα ως ελεύθερος, προερχόμενος από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Η επίσημη ανακοίνωση και οι πρώτες δηλώσεις

Η ΠΑΕ Ατρόμητος επιβεβαίωσε την απόκτηση του Κέλβιν Οφόρι, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική της γραμμή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε στα γραφεία του συλλόγου και υπέγραψε το συμβόλαιό του, το οποίο καλύπτει την επόμενη διετία.

Ο 25χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ δήλωσε ενθουσιασμένος από όσα έχει δει μέχρι στιγμής στο Περιστέρι και γενικότερα στην Ελλάδα. Εξέφρασε την ετοιμότητά του να «ξεσηκώσει» το κοινό της ομάδας και να ανταποδώσει τη στήριξη που αισθάνεται ότι θα λάβει από τους φιλάθλους. Ο Οφόρι θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Ατρόμητου φέροντας τον αριθμό «97» στην πλάτη του.

Τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Κέλβιν Οφόρι

Ο Κέλβιν Οφόρι αποτελεί μία προσθήκη που στοχεύει να προσδώσει ποιότητα, ένταση και δημιουργία στο επιθετικό παιχνίδι του Ατρόμητου. Ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής ξεχωρίζει για την ταχύτητά του, την εκρηκτικότητά του και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός.

Ως αριστεροπόδαρος, ο Οφόρι μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια σε διάφορες θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής. Συγκεκριμένα, μπορεί να καλύψει τη δεξιά πλευρά, από όπου έχει τη δυνατότητα να συγκλίνει προς τον άξονα, καθώς και να αγωνιστεί πίσω από τον επιθετικό ή ως δεκάρι.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή στην Ευρώπη

Ο Κέλβιν Οφόρι ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στην περίφημη ακαδημία της Γκάνας «Right to Dream». Στη συνέχεια, μετακόμισε στην Ευρώπη, όπου αγωνίστηκε αρχικά για λογαριασμό της Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Ακολούθησε ένας δανεισμός στην Πάντερμπορν, προτού συνεχίσει την καριέρα του στη Σλοβακία. Εκεί, η μεταγραφή του στη Σλόβαν Μπρατισλάβας αποτέλεσε το επόμενο βήμα μετά από μία εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με τη Σπαρτάκ Τρνάβα.

Η αγωνιστική του παρουσία στις προηγούμενες ομάδες

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Κέλβιν Οφόρι αγωνίστηκε στο πρώτο μισό της σεζόν με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, καταγράφοντας τρία γκολ σε 14 συμμετοχές. Στο δεύτερο μισό της σεζόν, παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας, όπου σημείωσε ένα γκολ και δύο ασίστ σε 13 αγώνες.

Πριν από αυτές τις ομάδες, είχε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη θητεία στη Σπαρτάκ Τρνάβα. Τη σεζόν 2024-25, ο Οφόρι πέτυχε 11 γκολ και μοίρασε πέντε ασίστ σε 35 αγώνες, οι οποίοι περιλάμβαναν παιχνίδια πρωταθλήματος και Κυπέλλου. Επιπλέον, είχε ακόμη δύο γκολ και δύο ασίστ στο UEFA Conference League. Συνολικά, κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών που αγωνίστηκε με τη Σπαρτάκ Τρνάβα, μέτρησε 16 γκολ και οκτώ ασίστ σε 75 συμμετοχές.

Η νέα πρόκληση στο Περιστέρι

Πλέον, η νέα πρόκληση στην καριέρα του Κέλβιν Οφόρι βρίσκεται στο Περιστέρι, με τον ίδιο να δηλώνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για αυτό το σημαντικό βήμα. Η παρουσία του στον Ατρόμητο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας, προσφέροντας λύσεις και δυναμισμό.

Ο Ατρόμητος, με την προσθήκη του Γκανέζου ποδοσφαιριστή, επιδιώκει να προσθέσει περαιτέρω ποιότητα και δημιουργικότητα στο επιθετικό του παιχνίδι, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Οφόρι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta