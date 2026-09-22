Οι γραμμές των γκαρντ που ξεχωρίζουν στην Euroleague

Με την Euroleague να ετοιμάζεται για το τζάμπολ της στις 24 Σεπτεμβρίου, η αγωνία κορυφώνεται για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατέκτησε τη διοργάνωση την περασμένη σεζόν, βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλούς μνηστήρες που φιλοδοξούν να τον εκθρονίσουν. Το ενδιαφέρον στρέφεται ιδιαίτερα στις γραμμές των γκαρντ, όπου έξι ομάδες έχουν δημιουργήσει συνθέσεις που αναμένεται να τρομάξουν τους αντιπάλους τους.

Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε σημαντικά

Ο Παναθηναϊκός έχει προβεί σε σημαντικές κινήσεις για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής, προσθέτοντας στη φαρέτρα του παίκτες υψηλού επιπέδου. Συγκεκριμένα, απέκτησε τον Φρανσίσκο, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Ζάλγκιρις την προηγούμενη σεζόν, καθώς και τον Μπάντιο, έναν από τους πιο κομβικούς αθλητές της Βαλένθια.

Στην εξίσωση προστίθενται η εμπειρία και η ποιότητα των Σλούκα και Γκράντ, οι οποίοι αποτελούν εγγύηση για την ομάδα. Επιπλέον, ο πυραυλοκίνητος Ναν συμπληρώνει ένα σύνολο που καθιστά το σκηνικό ιδιαίτερα σοβαρό. Ο προπονητής Ζοτς διαθέτει πλέον πολλά όπλα στα χέρια του όσον αφορά τους γκαρντ, δημιουργώντας προσδοκίες για τη φετινή πορεία της ομάδας.

Η ανανεωμένη περιφέρεια του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Μπαρτζώκα, παρουσιάζει μια θεωρητικά ακόμα καλύτερη γραμμή γκαρντ σε σχέση με την περσινή σεζόν, παρά την απώλεια του Γουόκαπ. Η ομάδα διατήρησε τον βασικό της κορμό, ενισχύοντας τον με δύο εξαιρετικούς παίκτες.

Στη θέση «1», οι Μοντέρο, Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Τζόζεφ συνθέτουν ένα δυναμικό τρίο. Στη θέση «2», οι Φουρνιέ και Ντόρσεϊ συμπληρώνουν ένα υπέροχο παζλ, προσφέροντας ποικιλία και λύσεις στην επίθεση. Οι προσθήκες των Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση στην περιφερειακή λειτουργία των Πειραιωτών.

Ντουμπάι και Χάποελ Τελ Αβίβ με νέες προσθήκες

Η ομάδα της Ντουμπάι έχει ανεβάσει το επίπεδό της σε σχέση με την περσινή χρονιά, χάρη στην έλευση σημαντικών παικτών. Η απόκτηση του Γουόκαπ και του Οκόμπο, σε συνδυασμό με την παραμονή των Ράιτ και Μούσα, έχει δημιουργήσει μια ισχυρή γραμμή γκαρντ που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει.

Από την πλευρά της, η Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον προπονητή Ιτούδη στο τιμόνι, διατήρησε τον καλό της κορμό στην περιφέρεια, αποτελούμενο από τους Μίτσιτς, Μπλέικνι και Μπράιαντ. Παράλληλα, ενίσχυσε τη θέση αυτή με την προσθήκη του πολύπειρου Σατοράνσκι, προσδίδοντας βάθος και εμπειρία στο ρόστερ της.

Η Ρεάλ Μαδρίτης διατηρεί τον κορμό της

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η περσινή φιναλίστ της διοργάνωσης, επέλεξε να διατηρήσει σημαντικά στοιχεία του κορμού της στην περιφέρεια. Στη θέση του point guard, η ομάδα κράτησε τους Καμπάτσο και Μαλεντόν, εξασφαλίζοντας συνέχεια και σταθερότητα.

Στη θέση «2», δίπλα στους Φελίζ και Γιουλ, προστέθηκε ο Νικ Σμιθ. Η παρουσία του Σμιθ αναμένεται να δώσει μια άλλη διάσταση στο παιχνίδι των Μαδριλένων, προσφέροντας νέες επιλογές και ενισχύοντας την επιθετική τους λειτουργία.

Η Φενέρμπαχτσε με δυναμική τριάδα γκαρντ

Εξαιρετική παρουσία στις γραμμές των γκαρντ αναμένεται να έχει και η Φενέρμπαχτσε. Στη θέση του point guard, η ομάδα διαθέτει μια δυναμική τριάδα αποτελούμενη από τους Λάρκιν, Μπάλντγουιν και Φόρεστ, οι οποίοι υπόσχονται σπουδαία πράγματα για τη φετινή σεζόν.

Ούτε στη θέση «2» υστερεί η τουρκική ομάδα. Ο Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος μάγεψε την περσινή σεζόν μετά την πορεία του στο ΝΒΑ, βρίσκεται στο ρόστερ, ενώ μαζί του είναι και ο Τζούζανγκ, του οποίου η περίπτωση θυμίζει αυτή του THT. Ο Τζούζανγκ, απόφοιτος του UCLA, βρίσκεται σε εξαιρετική ηλικία, 25 ετών, και δείχνει να προσαρμόζεται εύκολα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, προσθέτοντας ακόμα περισσότερες επιλογές στην περιφέρεια της Φενέρμπαχτσε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta