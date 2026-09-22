Ο Άρης επικεντρώθηκε στην επιθετική λειτουργία και τις γρήγορες αποφάσεις

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις τους την Τρίτη, μετά από το ρεπό της Δευτέρας (21/9). Το πρόγραμμα της προπόνησης, που διεξήχθη το πρωί στις εγκαταστάσεις της ομάδας, επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση της επιθετικής λειτουργίας. Ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη γρήγορη λήψη αποφάσεων και στην αποτελεσματικότητα των παικτών κοντά στην αντίπαλη περιοχή.

Εστίαση στην επιθετική λειτουργία και την αποτελεσματικότητα

Ο Μιχάλης Γρηγορίου, με την επιστροφή των «κιτρινόμαυρων» στις προπονήσεις, έριξε το βάρος στην ανάπτυξη της επιθετικής τακτικής. Οι ασκήσεις σχεδιάστηκαν για να βελτιώσουν την ικανότητα των ποδοσφαιριστών να παίρνουν άμεσα αποφάσεις. Η αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου αποτέλεσε κεντρικό στόχο των προπονητικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλάμβανε συγκεκριμένες ασκήσεις που στόχευαν στην επιθετική τακτική. Οι παίκτες δούλεψαν σε υποομάδες, εστιάζοντας στην εκτέλεση και την ακρίβεια. Η ενίσχυση της επιθετικής λειτουργίας τέθηκε ως βασικός στόχος για την ομάδα, με τον προπονητή να επιδιώκει τη βελτίωση σε αυτόν τον τομέα.

Παιχνίδια υπεραριθμίας και κυκλοφορία της μπάλας

Μέρος της προπόνησης αφιερώθηκε σε παιχνίδια υπεραριθμίας, τα οποία διεξήχθησαν σε μικρούς χώρους. Αυτές οι ασκήσεις είχαν ως στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας της μπάλας. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην ταχεία ανάκτηση της κατοχής μετά την απώλεια.

Οι ποδοσφαιριστές συμμετείχαν σε δραστηριότητες που απαιτούσαν γρήγορες εναλλαγές και συνεχή κίνηση. Η σωστή κυκλοφορία της μπάλας και η άμεση επανάκτηση της κατοχής είναι στοιχεία που ο προπονητής επιδιώκει να ενσωματώσει στο παιχνίδι της ομάδας. Η προπόνηση περιλάμβανε επίσης ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης, ως μέρος της προετοιμασίας των παικτών.

Επιθετική τακτική στο τελευταίο τρίτο

Το κύριο μέρος της προπόνησης επικεντρώθηκε στην επιθετική τακτική, με τους παίκτες να χωρίζονται σε υποομάδες. Η δουλειά αυτή πραγματοποιήθηκε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, δηλαδή στην περιοχή κοντά στην αντίπαλη εστία. Ο στόχος ήταν η βελτίωση της εκτελεστικής ικανότητας και η λήψη γρήγορων αποφάσεων.

Οι «κιτρινόμαυροι» εξασκήθηκαν σε σενάρια που απαιτούσαν γρήγορη σκέψη και αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Η έμφαση δόθηκε στη δημιουργία ευκαιριών και στην ολοκλήρωση των φάσεων με επιτυχία. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί μέρος της προσπάθειας για ενίσχυση της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας.

Αγωνιστικό παιχνίδι και βελτίωση φυσικής κατάστασης

Η προπόνηση της Τρίτης ολοκληρώθηκε με ένα αγωνιστικό παιχνίδι, στο οποίο συμμετείχαν τρεις ομάδες. Το παιχνίδι αυτό είχε ως βασικό στόχο την εφαρμογή των κατευθύνσεων που είχαν δοθεί νωρίτερα σχετικά με την επιθετική λειτουργία και τις γρήγορες αποφάσεις. Δύο από τις ομάδες συμμετείχαν ενεργά στο τακτικό αγωνιστικό κομμάτι, εφαρμόζοντας όσα είχαν δουλευτεί.

Το τρίτο γκρουπ των ποδοσφαιριστών ακολούθησε ένα διαφορετικό πρόγραμμα, επικεντρωμένο στη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας. Αυτό περιλάμβανε τρέξιμο υψηλής έντασης με εναλλασσόμενο ρυθμό. Η παράλληλη αυτή δουλειά αποσκοπεί στη διατήρηση και ενίσχυση της φυσικής κατάστασης των παικτών, συμπληρώνοντας την τακτική προπόνηση.

Επόμενη προπόνηση

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους και την Τετάρτη. Η επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί και πάλι το πρωί, στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας. Η συνέχεια του προγράμματος αναμένεται να ακολουθήσει τους ίδιους άξονες, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta