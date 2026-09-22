Μπόγκνταν Καράιτσιτς: «Ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε τη Euroleague πέντε σερί χρόνια χωρίς Final Four»

Ο Μπόγκνταν Καράιτσιτς, πρώην προπονητής του Άρη και βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν, εξέφρασε την άποψή του για την πορεία του Ολυμπιακού στην EuroLeague. Μιλώντας στο podcast «EuroInsiders», ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε τη σταθερότητα των «ερυθρόλευκων» τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας την αξία της ομάδας. Μάλιστα, τόνισε ότι χωρίς την ύπαρξη του Final Four, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε κατακτήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο για αρκετές συνεχόμενες σεζόν.

Η σταθερή πορεία του Ολυμπιακού στην Euroleague

Ο Μπόγκνταν Καράιτσιτς αναφέρθηκε εκτενώς στην εικόνα του Ολυμπιακού, χαρακτηρίζοντάς τον ως την πιο σταθερή ομάδα της EuroLeague τα τελευταία χρόνια. Ο πρώην προπονητής του Άρη δήλωσε ότι, παρά το γεγονός πως δεν είναι μεγάλος φίλος του Ολυμπιακού, αναγνωρίζει με σεβασμό την εξαιρετική πορεία που έχει διαγράψει ο σύλλογος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι ο Ολυμπιακός έχει επιδείξει την πιο συνεπή πορεία στο μπάσκετ τα τελευταία 4-5 χρόνια, κάτι που τον καθιστά παράδειγμα προς μίμηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η αξιοσημείωτη συνέπεια και σταθερότητα αποδεικνύει περίτρανα ότι τόσο ο προπονητής, όσο και η ομάδα στο σύνολό της, γνωρίζουν άριστα τι κάνουν και εφαρμόζουν ένα επιτυχημένο πλάνο. Αυτό το γεγονός, κατά τον Καράιτσιτς, θα πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για άλλους συλλόγους που επιδιώκουν μακροχρόνια επιτυχία και βιωσιμότητα.

Η επίδραση του Final Four στον τίτλο

Ο Καράιτσιτς υποστήριξε ότι η μορφή του Final Four, αν και καθιστά τη διοργάνωση πιο ενδιαφέρουσα για το κοινό, απαιτεί ταυτόχρονα έναν ρεαλισμό στην αξιολόγηση των ομάδων. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, αν δεν υπήρχε το Final Four, ο Ολυμπιακός θα ήταν ίσως πρωταθλητής Ευρώπης τέσσερις συνεχόμενες φορές. Αυτή η παρατήρηση αναδεικνύει την κυριαρχία και τη διαρκή υψηλή απόδοση που έχει επιδείξει η ομάδα του Πειραιά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ κατά τις τελευταίες αγωνιστικές περιόδους.

Ο Σέρβος τεχνικός αναγνώρισε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού σε βάθος χρόνου, τονίζοντας ότι η παρουσία του Final Four, ως ενός μοντέλου που κρίνει τα πάντα σε έναν και μόνο αγώνα, ενδεχομένως να μην αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματική δυναμική και την πορεία των ομάδων καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Το Final Four ως ένα «παιχνίδι καζίνο»

Ο Μπόγκνταν Καράιτσιτς προχώρησε σε μια χαρακτηριστική παρομοίωση, περιγράφοντας το Final Four ως ένα παιχνίδι καζίνο. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «αυτό το ένα παιχνίδι είναι σαν να διαλέγεις κόκκινο ή μαύρο», υπογραμμίζοντας την απρόβλεπτη φύση και τον παράγοντα τύχης που μπορεί να παίξει ρόλο σε έναν μόνο αγώνα. Με αυτή τη δήλωση, εξέφρασε την άποψη ότι η συνολική αξιολόγηση παικτών όπως ο Σάσα Βεζένκοβ και προπονητών όπως ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην έκβαση ενός και μόνο παιχνιδιού στο Final Four.

Ο Καράιτσιτς τόνισε ότι η μακροχρόνια προσπάθεια, η συνέπεια και η βιωσιμότητα ενός οργανισμού είναι πιο σημαντικά κριτήρια από το αποτέλεσμα ενός αγώνα που μπορεί να κριθεί στις λεπτομέρειες ή από συγκυρίες. Η δήλωσή του υποδηλώνει μια προτίμηση σε ένα σύστημα που επιβραβεύει τη διαρκή αριστεία και όχι μόνο την απόδοση σε μια συγκεκριμένη ημέρα.

Πρόταση για μίμηση του μοντέλου του Ολυμπιακού

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μπόγκνταν Καράιτσιτς πρότεινε στους άλλους συλλόγους της EuroLeague να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ολυμπιακού. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να αντιγράψουν απλώς την ομάδα, αλλά να αναλύσουν σε βάθος το μοντέλο λειτουργίας και την προσέγγισή της. Ο στόχος, όπως ανέφερε, είναι να δει ο κάθε οργανισμός τι μπορεί να εφαρμόσει και να προσαρμόσει στο δικό του σύστημα.

Αυτή η προσέγγιση, κατά τον Καράιτσιτς, θα οδηγήσει σε ένα πιο βιώσιμο και επιτυχημένο μοντέλο για κάθε σύλλογο, επιτρέποντάς τους να επιτύχουν ανάλογη σταθερότητα και να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο απόδοσης σε βάθος χρόνου, όπως έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta