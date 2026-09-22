Η πρόταση Μαρινάκη για μελέτη της Deloitte πέρασε ομόφωνα στη Super League

Σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος. Η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για την εκπόνηση μελέτης από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία, την Deloitte, εγκρίθηκε ομόφωνα από όλες τις ομάδες. Αντιθέτως, η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για ισόποση κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων μεταξύ των 14 ομάδων δεν προχώρησε, καθώς βρήκε την αντίθεση των μεγάλων ΠΑΕ.

Ομόφωνη έγκριση για τη μελέτη της Deloitte

Η πρόταση του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, βρήκε πολλούς υποστηρικτές και έλαβε την ομόφωνη έγκριση όλων των ΠΑΕ που συμμετέχουν στη Stoiximan Super League. Η πρωτοβουλία αυτή αφορά την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης από την εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία Deloitte. Η Deloitte αναλαμβάνει να εξετάσει λεπτομερώς το μοντέλο της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης των δικαιωμάτων του πρωταθλήματος.

Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι διττός. Αφενός, να αποτυπωθούν με έναν επαγγελματικό και τεχνοκρατικό τρόπο όλα τα δεδομένα που αφορούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Αφετέρου, να εξεταστεί κατά πόσο μια κεντρική διαχείριση αυτών των δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε μια σημαντική αύξηση των συνολικών εσόδων και να προσφέρει μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη για το σύνολο των ομάδων της Super League.

Απορρίφθηκε η πρόταση Αλαφούζου για ισόποση κατανομή

Εντελώς διαφορετική τύχη είχε η πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος. Η πρόταση αυτή αφορούσε τη διαίρεση των τηλεοπτικών εσόδων, δηλαδή την ισόποση κατανομή τους μεταξύ των 14 ομάδων του πρωταθλήματος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση δεν προχώρησε και τελικά απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη σύσκεψη, οι τρεις από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες της Super League, συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, εξέφρασαν την ξεκάθαρη αντίθεσή τους. Αυτή η έντονη αντίθεση είχε ως αποτέλεσμα η πρόταση του κ. Αλαφούζου να μη φτάσει καν στο στάδιο της ψηφοφορίας, μένοντας έτσι εκτός της επίσημης συζήτησης.

Δέσμευση για τήρηση των υφιστάμενων τηλεοπτικών συμβολαίων

Παράλληλα με τις συζητήσεις για τη μελλοντική διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όλες οι ΠΑΕ της Super League διατύπωσαν μια κοινή και ξεκάθαρη θέση αναφορικά με τα ήδη υπάρχοντα τηλεοπτικά συμβόλαια. Οι ομάδες ξεκαθάρισαν πως οι συμφωνίες που βρίσκονται σε ισχύ θα τηρηθούν κανονικά και στο ακέραιο.

Η δέσμευση αυτή υπογραμμίζει ότι οι τρέχουσες τηλεοπτικές συμφωνίες δεν επηρεάζονται καθόλου από τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής κεντρικής διαχείρισης των δικαιωμάτων. Η θέση αυτή ήταν ομόφωνη και εκφράστηκε από όλους τους εκπροσώπους των ΠΑΕ που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

Το πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League συνεδρίασε σήμερα, με την παρουσία των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ του πρωταθλήματος. Το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε τις αποφάσεις που θα ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητα του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Η ενίσχυση αυτή επιδιώκεται μέσω της συμμετοχής των μελών του Συνεταιρισμού σε ένα σύστημα κεντρικής διαχείρισης ή ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξεύρεση βέλτιστων λύσεων που θα ωφελήσουν συλλογικά το ελληνικό ποδόσφαιρο και θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη όλων των ομάδων.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta