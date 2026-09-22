Κέρβιν Αριάγκα: «Προσαρμόζομαι στην ΑΕΚ για να δώσω την καλύτερη εκδοχή μου»

Ο Κέρβιν Αριάγκα, μέσος της ΑΕΚ, έφτασε στην Ονδούρα για να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του. Κατά την άφιξή του, μίλησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναφερόμενος τόσο στους στόχους του με την Εθνική, όσο και στις πρώτες του εντυπώσεις από τη μεταγραφή του στην Ένωση. Ο ποδοσφαιριστής τόνισε την ευγνωμοσύνη του και την προσπάθειά του για πλήρη προσαρμογή.

Η άφιξη στην Ονδούρα και οι πρώτες δηλώσεις

Ο Κέρβιν Αριάγκα προσγειώθηκε στην πατρίδα του, την Ονδούρα, όπου τον περίμεναν εκπρόσωποι των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Η άφιξή του σηματοδοτεί την ενσωμάτωσή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας, προκειμένου να συμμετάσχει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας.

Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Θεό για την ευκαιρία που του δίνεται να βρίσκεται ξανά εκεί. «Είμαι ευγνώμων στον Θεό για ακόμα μια ευκαιρία να είμαι εδώ περιμένοντας να εκπροσωπήσω με τον καλύτερο τρόπο την Εθνική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αριάγκα αμέσως μετά την προσγείωσή του.

Η προσαρμογή στην ΑΕΚ

Εκτός από τους στόχους του με την Εθνική ομάδα, ο Κέρβιν Αριάγκα αναφέρθηκε και στη νέα του εμπειρία στην ΑΕΚ. Ο μέσος περιέγραψε τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα και την υποδοχή που έλαβε από την ομάδα του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποδοχή στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα θερμή. «Από τότε που έφτασα στην Ελλάδα με υποδέχθηκαν καλά. Το τεχνικό επιτελείο, οι συμπαίκτες μου και σιγά σιγά προσαρμόζομαι για να δώσω την καλύτερη βερσιόν του Κέρβιν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη διαδικασία προσαρμογής του στους κιτρινόμαυρους και την επιθυμία του να προσφέρει τον καλύτερό του εαυτό.

Η οικογένεια ως βασική προτεραιότητα

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Κέρβιν Αριάγκα έκανε μια σημαντική δήλωση σχετικά με τις προτεραιότητές του στη ζωή και την καριέρα του. Ο ποδοσφαιριστής τόνισε ότι η οικογένειά του αποτελεί τον κύριο παράγοντα στις αποφάσεις που λαμβάνει.

«Η αλήθεια είναι ότι πάντα στην καριέρα μου σκεφτόμουν περισσότερο την οικογένειά μου πέρα από οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Αριάγκα, αναδεικνύοντας τη σημασία των οικογενειακών δεσμών και την επιρροή τους στην πορεία του ως αθλητής.

Οι στόχοι με την εθνική ομάδα της Ονδούρας

Ο Αριάγκα αναφέρθηκε εκτενώς και στους στόχους που έχει θέσει με την Εθνική ομάδα της Ονδούρας. Εξέφρασε την ελπίδα να συνεχίσουν την πορεία τους στην ίδια γραμμή, με σκληρή δουλειά και αφοσίωση.

«Έχουμε κάνει διάφορα πράγματα. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε στην ίδια γραμμή, συνεχίζοντας να δουλεύουμε για να βάλουμε το όνομα της Ονδούρας ψηλά και να μπορέσουμε να πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε με την Εθνική ομάδα», υπογράμμισε ο μέσος, τονίζοντας τη φιλοδοξία για επιτυχίες σε εθνικό επίπεδο. Πρόσθεσε επίσης ότι «ο κόσμος δεν θέλει λόγια, αλλά πράξεις. Πάμε να δουλέψουμε και η δουλειά μας στο γήπεδο να μιλήσει για αυτό που θέλουμε».

Η φιλοσοφία για τους αγώνες και τις δυσκολίες

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Κέρβιν Αριάγκα μοιράστηκε τη φιλοσοφία του σχετικά με την προσέγγιση των αγώνων. Έδωσε έμφαση στην ανάγκη για σκληρή δουλειά και στην αναγνώριση των δυσκολιών που υπάρχουν σε κάθε αναμέτρηση.

«Τα παιχνίδια πρώτα πρέπει να τα παίξεις και μετά να πανηγυρίσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την προσοχή και την προσήλωση που απαιτείται πριν από κάθε αποτέλεσμα. Τέλος, επισήμανε ότι «δεν υπάρχουν εύκολα ματς σε αυτό το επίπεδο, όλα έχουν δυσκολίες», αναγνωρίζοντας την ανταγωνιστικότητα και τις προκλήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta