Πέθανε ο Μίλτον Βιέρα σε ηλικία 80 ετών: Το «αντίο» του Ολυμπιακού στον Ουρουγουανό ποδοσφαιριστή

Θρήνος επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Ουρουγουανού παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή Μίλτον Βιέρα. Ο σπουδαίος μέσος, ο οποίος πέρασε από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, «έφυγε» από τη ζωή σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 80 ετών. Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την οικογένεια του Ολυμπιακού, όπου άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του κατά τη δεκαετία του ’70.

Η πρώιμη καριέρα στην Ουρουγουάη και την Αργεντινή

Ο Μίλτον Βιέρα πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου στην πατρίδα του, την Ουρουγουάη. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στη Νασιονάλ, μία από τις ιστορικότερες ομάδες της χώρας. Εκεί, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 1962, σε ηλικία μόλις 17 ετών, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο και τις δυνατότητές του.

Η παρουσία του στη Νασιονάλ συνοδεύτηκε από επιτυχίες, καθώς κατέκτησε πρωταθλήματα με την ομάδα. Παράλληλα, ο Βιέρα αγωνίστηκε και με την Εθνική Ομάδα της Ουρουγουάης, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε διεθνές επίπεδο. Πριν έρθει στην Ελλάδα, είχε επίσης ένα αξιοσημείωτο πέρασμα από τη Μπόκα Τζούνιορς, έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Αργεντινής, όπου οι εμφανίσεις του τράβηξαν την προσοχή.

Η πενταετία στον Ολυμπιακό και οι τίτλοι

Το 1972, ο Μίλτον Βιέρα πραγματοποίησε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ξεκινώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του και στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ουρουγουανός μέσος φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα για μία πενταετία, παραμένοντας στον σύλλογο του Πειραιά από το 1972 έως και το 1977.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, ο Βιέρα αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικές μορφές των «ερυθρόλευκων» της δεκαετίας του ’70. Η συμβολή του ήταν καθοριστική σε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για την ομάδα, καθώς πανηγύρισε την κατάκτηση πέντε τροπαίων. Συγκεκριμένα, ο Μίλτον Βιέρα κατέκτησε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του Ολυμπιακού, καθώς και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Το πέρασμα από την ΑΕΚ

Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης του θητείας στον Ολυμπιακό, ο Μίλτον Βιέρα συνέχισε την ποδοσφαιρική του πορεία στην Ελλάδα, αγωνιζόμενος για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ο Ουρουγουανός μέσος φόρεσε τη φανέλα της «Ένωσης» για δύο χρόνια, από το 1977 έως το 1979.

Η παρουσία του στην ΑΕΚ αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι της ιστορίας του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στην ομάδα της εποχής. Το πέρασμά του από δύο εκ των μεγαλύτερων ελληνικών συλλόγων υπογραμμίζει την αξία και την αναγνώριση που είχε ως ποδοσφαιριστής.

Το «αντίο» της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η απώλεια του Μίλτον Βιέρα προκάλεσε θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της. Η «ερυθρόλευκη» οικογένεια θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, αναφερόμενη στη σχέση που ανέπτυξε με τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους. Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis