Ο Λίον Μπέιλι παραμένει στην Ελλάδα για εντατική προετοιμασία

Ο Λίον Μπέιλι, διεθνής ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, αποφάσισε να παραμείνει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων, αντί να ενσωματωθεί στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Τζαμάικας. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην εντατική του προετοιμασία στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, με βασικό στόχο να εμφανιστεί απόλυτα έτοιμος με την επανέναρξη των αγώνων, ειδικά για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η απόφαση παραμονής του Μπέιλι

Ενώ οι εγκαταστάσεις του Ρέντη αδειάζουν σταδιακά λόγω των υποχρεώσεων των διεθνών ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού με τις εθνικές τους ομάδες, ο Λίον Μπέιλι αποτελεί μία εξαίρεση. Ο 28χρονος ή 29χρονος εξτρέμ, ο οποίος είχε κληθεί στην προεπιλογή της Εθνικής ομάδας της Τζαμάικας, επέλεξε να μην ταξιδέψει για την πατρίδα του.

Αντίθετα, ο νεοαποκτηθείς ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στη χώρα μας, και συγκεκριμένα στην Αθήνα, για να δουλέψει εντατικά. Η απόφασή του να μην ενσωματωθεί στην εθνική του ομάδα σηματοδοτεί την πρόθεσή του να εκμεταλλευτεί πλήρως το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος.

Λόγοι και στόχοι της εντατικής προετοιμασίας

Βασικός λόγος για την παραμονή του Μπέιλι στην Ελλάδα είναι η αποφυγή της ταλαιπωρίας που θα συνεπαγόταν ένα υπερατλαντικό ταξίδι και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα. Προερχόμενος από σημαντικό διάστημα απουσίας λόγω μυϊκού προβλήματος, η κατάστασή του θα επιβαρυνόταν εάν αναχωρούσε για την πατρίδα του για να αγωνιστεί, κάτι που αποφεύχθηκε.

Ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής έχει μπροστά του ένα διάστημα τριών εβδομάδων, στο οποίο θέλει να ανεβάσει ρυθμούς και να καλύψει το χαμένο έδαφος. Στόχος του είναι να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και να αποκτήσει ξανά αγωνιστική ετοιμότητα, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 11 Οκτωβρίου.

Πρόσφατη αγωνιστική κατάσταση και επανένταξη

Ο Μπέιλι έχει καταγράψει ήδη δύο συμμετοχές με την πειραϊκή ομάδα. Επέστρεψε στη δράση απέναντι στον ΟΦΗ για τη Stoiximan Super League, αγωνιζόμενος ως αλλαγή για 16 λεπτά, έχοντας κάνει μόλις δύο προπονήσεις με την ομάδα. Αυτό φανέρωνε ότι δεν είχε ακόμη βρει τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό. Το ίδιο συνέβη και στο Europa League, όπου αγωνίστηκε για 13 λεπτά κόντρα στη Γιαγκελόνια.

Στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, ο Τζαμαϊκανός έμεινε εκτός αποστολής λόγω κόπωσης, με το τεχνικό επιτελείο να επιλέγει να μην τον επιβαρύνει καθόλου. Η ανάγκη για σταδιακή επανένταξη είναι εμφανής, ώστε να επανέλθει στο επίπεδο που μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.

Ο ρόλος του προπονητή και τα οφέλη για τον Ολυμπιακό

Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί παρά να ικανοποιεί τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, τον Βάσκο ή Ισπανό προπονητή του Ολυμπιακού. Ο Αλγουαθίλ θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει καθημερινά με τον Μπέιλι κατά τη διάρκεια της διακοπής, βοηθώντας τον στη σταδιακή επανένταξή του και στην επίτευξη της μέγιστης αγωνιστικής ετοιμότητας.

Για τον Ολυμπιακό, ένας υγιής και απόλυτα έτοιμος Λίον Μπέιλι μπορεί να αποτελέσει μία λύση πολυτελείας στα άκρα της επίθεσης. Η παραμονή του στον Ρέντη και η εντατική προετοιμασία του κρίνονται σημαντικές για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta