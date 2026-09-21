Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να με υπογράψουν»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ως ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής «Euroleague & Friends made in Serbia», προχώρησε σε εκτενείς δηλώσεις σχετικά με σημαντικές πτυχές της προπονητικής του πορείας. Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, καθώς και στην αποχώρησή του από την Παρτιζάν την περσινή σεζόν. Οι τοποθετήσεις του έγιναν εφ’ όλης της ύλης, εστιάζοντας στις δύο ομάδες που σημάδεψαν την καριέρα του.

Η επιστροφή στον Παναθηναϊκό και οι φιλοδοξίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε απαντήσεις σε αρκετά θέματα κατά τη διάρκεια της media day του Παναθηναϊκού. Σχολίασε τη φιλοδοξία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, επισημαίνοντας ότι αυτή αντανακλάται στο είδος της ομάδας που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια, ή, όπως είπε, στο είδος της ομάδας που υπάρχει τώρα. Ο ίδιος ανέφερε πως όταν οι παίκτες είναι υγιείς, τα πράγματα φαίνονται πραγματικά καλά, παρόλο που η ομάδα αντιμετωπίζει πολλούς τραυματισμούς στην αρχή της σεζόν, κάτι που χαρακτήρισε «λίγο υπερβολικό».

Ο Σέρβος προπονητής υπογράμμισε ότι ήταν η μοναδική επιλογή του τριφυλλιού για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Εξήγησε ότι βρέθηκε στον σύλλογο επειδή οι άνθρωποι είχαν την εντολή να του προσφέρουν ένα τριετές συμβόλαιο, εκφράζοντας την ελπίδα του ότι όλα είναι ξεκάθαρα ως προς αυτό το ζήτημα.

Η πρόταση στον Νίκολα Γιόκιτς και η άποψη του προπονητή

Αναφορικά με την πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Νίκολα Γιόκιτς, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πραγματικά τι συζήτησε ο πρόεδρος με τον Σέρβο σούπερ σταρ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αν όντως μίλησε με τον Νικόλα, είναι γνωστό το είδος των συμβολαίων για τα οποία μπορεί να γίνεται λόγος. Εξέφρασε την άγνοιά του για το πόσο ρεαλιστικό είναι κάτι τέτοιο.

Ο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι έχει μιλήσει για τον Νικόλα Γιόκιτς πολλές φορές στο παρελθόν και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την άποψη που έχει σχηματίσει για τον παίκτη. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει τον σεβασμό και την εκτίμησή του προς τον Γιόκιτς, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Η προετοιμασία και η φιλοσοφία του διαλόγου

Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε εκτενώς στην προσέγγισή του ως προπονητής, δηλώνοντας ότι σκέφτεται πολύ πώς να προετοιμαστεί για κάθε προπόνηση. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό του να έρθει ένας παίκτης και να μην έχει την απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση, μια αρχή που ακολουθεί από την πρώτη μέρα που έγινε προπονητής. Παρόλο που μπορεί να ακουστεί αλαζονικό, ο ίδιος πιστεύει ότι έχει τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις.

Ο Ομπράντοβιτς υποστήριξε ότι ο διάλογος αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να έχει δυσαρεστημένους παίκτες στην ομάδα, τονίζοντας ότι όσοι είναι δυσαρεστημένοι έχουν τον τρόπο να αποχωρήσουν. Ο διάλογος, κατά τον ίδιο, είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση ενός προβλήματος, και κάλεσε όποιον είναι δυσαρεστημένος να τον βρει. Επεσήμανε ότι δεν γνωρίζει άλλο τρόπο εκτός από την αλήθεια, και πάντα κοιτάζει τους παίκτες στα μάτια, εξηγώντας τους ότι κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα.

Η αντιμετώπιση των παικτών και η αρχή του «τίποτα προσωπικό»

Σχετικά με τη συμπεριφορά του απέναντι στους αθλητές, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δήλωσε ότι αντιμετωπίζει όλους τους παίκτες με τον ίδιο τρόπο. Διακρίνει τους παίκτες σε καλούς και κακούς, καθώς και σε εκείνους που είναι έτοιμοι να δουλέψουν και να βελτιωθούν, και σε εκείνους που δεν είναι. Επανέλαβε μια πάγια αρχή του, λέγοντας: «τίποτα δεν είναι ποτέ προσωπικό και δεν μπορεί ποτέ να είναι προσωπικό».

Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει την επαγγελματική του στάση και την αφοσίωσή του στην ομάδα ως σύνολο, πάνω από τις ατομικές σχέσεις. Ο προπονητής δεν χρειάστηκε να εξηγήσει περαιτέρω αυτή τη θέση, καθώς, όπως είπε, δεν έχει κάτι καινούργιο να προσθέσει σε αυτό το θέμα.

Η δύσκολη αποχώρηση από την Παρτιζάν

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε και στην αποχώρησή του από την Παρτιζάν, περιγράφοντας την ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της επαγγελματικής του καριέρας. Δήλωσε ότι δεν έχει κάτι καινούργιο να πει για αυτό το ζήτημα και ότι δεν χρειάζεται να το εξηγήσει σε κανέναν. Όσοι κατάλαβαν τον λόγο για τον οποίο έφυγε από την Παρτιζάν, τον κατάλαβαν, ενώ όσοι δεν τον κατάλαβαν, μάλλον δεν θα τον καταλάβουν.

Περιέγραψε τη συγκεκριμένη ημέα στο αεροδρόμιο ως «τόσο συγκινητική». Μετά την αποχώρηση, πήγε στο διαμέρισμά του και κοίταζε το ταβάνι για άγνωστο χρονικό διάστημα, βιώνοντας ένα «φοβερό συναίσθημα». Τόνισε ότι είναι άνθρωπος που μένει σταθερός στις αρχές του και πιστεύει ότι κρατάει τον λόγο του. Αναφέρθηκε επίσης σε φήμες που κυκλοφόρησαν και βγήκαν εκτός πλαισίου, σχετικά με το ενδεχόμενο να γίνει προπονητής στην Παρτιζάν ή κάπου αλλού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta