Η more.com νέος χορηγός στη φανέλα των διαιτητών της Stoiximan GBL

Η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας (ΟΔΚΕ) προχώρησε σε μία νέα, σημαντική εμπορική συμφωνία, καθώς η more.com θα αποτελέσει τον νέο χορηγό στη φανέλα των διαιτητών. Η συγκεκριμένη συνεργασία, η οποία αποκαλύφθηκε, επιβεβαιώνει το αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον που παρατηρείται γύρω από την ελληνική διαιτησία και ειδικότερα τη φανέλα των «γκρι». Το brand της more.com θα κάνει πλέον την εμφάνισή του στο εμπρός μέρος της φανέλας των διαιτητών, προσδίδοντας σημαντική εμπορική αξία στον θεσμό.

Η ταυτότητα του νέου χορηγού more.com

Η more.com, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο του νέου χορηγού της ΟΔΚΕ, αποτελεί έναν κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων (e-ticketing) στην Ελλάδα. Η εταιρεία ειδικεύεται στην παροχή εισιτηρίων για μια ευρεία γκάμα εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων θεαμάτων, πολιτιστικών events και αθλητικών αγώνων, παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να προμηθευτούν εύκολα και γρήγορα τα εισιτήριά τους online.

Πέρα από τις υπηρεσίες e-ticketing για εκδηλώσεις, η more.com δραστηριοποιείται επιπλέον και στον τομέα των online μεταφορικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, προσφέρει τη δυνατότητα κράτησης και αγοράς τόσο ακτοπλοϊκών όσο και αεροπορικών εισιτηρίων, διευκολύνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις. Η παρουσία ενός τόσο αναγνωρισμένου και πολυσχιδούς brand στη φανέλα των διαιτητών συνδέει άμεσα την ελληνική διαιτησία με έναν αξιόπιστο και σημαντικό πάροχο υπηρεσιών στην αγορά.

Ενίσχυση της εμπορικής αξίας της ελληνικής διαιτησίας

Η συμφωνία αυτή προσδίδει σημαντική εμπορική αξία στην ελληνική διαιτησία, καθώς η φανέλα των διαιτητών μετατρέπεται σε έναν ακόμη χώρο εμπορικής προβολής. Η συνεργασία με τη more.com αποτελεί μία ισχυρή ένδειξη του ενδιαφέροντος που υπάρχει από την αγορά, η οποία πλέον δείχνει να εμπιστεύεται τους διαιτητές. Μέσα από αυτή την προβολή στις εμφανίσεις τους, ενισχύεται η αναγνωρισιμότητα και η συνολική αξία του ρόλου τους στον αθλητισμό.

Με τη νέα αυτή εξέλιξη, η φανέλα των διαιτητών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη εμπορική αξία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την προσέλκυση σημαντικών χορηγών. Η τάση αυτή υπογραμμίζει ότι το εμπορικό ενδιαφέρον της αγοράς δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις ομάδες της Stoiximan GBL, αλλά επεκτείνεται πλέον και στον χώρο της διαιτησίας, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και την προβολή που προσφέρει.

Διεύρυνση των συνεργασιών για την ΟΔΚΕ

Με την επίτευξη αυτής της νέας εμπορικής συμφωνίας, η ΟΔΚΕ διευρύνει αποτελεσματικά το δίκτυο των συνεργασιών της, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον ευρύτερο αθλητικό χώρο. Η προσθήκη της more.com στο δυναμικό των χορηγών της Ομοσπονδίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την εμπορική της ανάπτυξη και την περαιτέρω ενδυνάμωση του θεσμού της διαιτησίας στην Ελλάδα.

Η παρουσία του brand της more.com στη φανέλα των διαιτητών θα είναι ευρέως ορατή σε όλες τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι το λογότυπο θα προβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων, συνδέοντας ένα σημαντικό όνομα της αγοράς με τους ανθρώπους που φέρουν την ευθύνη της ομαλής και δίκαιης διεξαγωγής των αναμετρήσεων. Η συνεργασία αυτή δίνει μια επιπλέον και ουσιαστική εμπορική ώθηση στην ΟΔΚΕ.

Ο νέος χορηγός ως αναπόσπαστο μέρος της εικόνας των διαιτητών

Ο νέος χορηγός, η more.com, ενσωματώνεται πλέον ως αναπόσπαστο μέρος της εικόνας των Ελλήνων διαιτητών. Η εμφάνισή του στο εμπρός μέρος της φανέλας καθιστά την παρουσία του εμφανή σε κάθε αγώνα, ενισχύοντας την προβολή τόσο του ίδιου του χορηγού όσο και της ίδιας της διαιτησίας, η οποία αποκτά ένα πιο σύγχρονο και εμπορικό προφίλ.

Αυτή η εξέλιξη αφορά άμεσα την ΟΔΚΕ και το σύνολο της διαιτησίας, καθώς η φανέλα των «γκρι» μετατρέπεται σε έναν ακόμη αποτελεσματικό χώρο εμπορικής προβολής. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει την αυξανόμενη τάση της αγοράς να επενδύει και σε άλλους τομείς του αθλητισμού πέραν των καθιερωμένων ομάδων, αναγνωρίζοντας την αξία της προβολής μέσω των διαιτητών και του ρόλου τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta