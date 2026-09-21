Πέθανε ο Μίλτον Βιέρα, θρυλικός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μίλτον Βιέρα, μία σπουδαία μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου της δεκαετίας του '70. Ο θρυλικός Ουρουγουανός μέσος, ο οποίος υπήρξε παλαίμαχος ποδοσφαιριστής τόσο του Ολυμπιακού όσο και της ΑΕΚ, άφησε την τελευταία του πνοή, προκαλώντας θλίψη στον αθλητικό κόσμο. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο «Τορνίγιο» και η άφιξη στην Ελλάδα

Ο Μίλτον Βιέρα, γνωστός με το παρατσούκλι «Τορνίγιο» στη Νότια Αμερική, ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του, την Ουρουγουάη. Αγωνίστηκε σε μεγάλους συλλόγους όπως η Κλαμπ Νασιονάλ, η Πενιαρόλ και η Μπόκα Τζούνιορς. Με τη Νασιονάλ, κατέκτησε πρωταθλήματα το 1963 και το 1966, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του.

Η παρουσία του δεν περιορίστηκε μόνο σε συλλογικό επίπεδο, καθώς ο Βιέρα αγωνίστηκε πέντε φορές με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης. Το 1972, ο σπουδαίος μέσος αποφάσισε να μετακομίσει στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν από τους πρώτους ξένους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ανοίγοντας τον δρόμο για πολλούς άλλους.

Η θρυλική θητεία στον Ολυμπιακό

Ο Μίλτον Βιέρα φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού για πέντε χρόνια, από το 1972 έως το 1977. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Πειραιά, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση τριών διαδοχικών πρωταθλημάτων Ελλάδας, τις σεζόν 1973, 1974 και 1975. Παράλληλα, πανηγύρισε δύο Κύπελλα Ελλάδας, το 1973 και το 1975, ολοκληρώνοντας μία άκρως επιτυχημένη περίοδο για τον σύλλογο.

Συνολικά, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Βιέρα κατέγραψε 112 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 11 γκολ. Μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του ήταν στις 26 Μαρτίου του 1975, όταν αγωνίστηκε στη μικτή κόσμου. Εκεί, είχε την ευκαιρία να παίξει δίπλα σε θρυλικές μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Πελέ, ο Εουσέμπιο και ο Κρόιφ, μαζί με τον Δεληκάρη. Η θητεία του στον Ολυμπιακό έληξε το 1977, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που δεν επέτρεψε την ανανέωση του συμβολαίου του.

Επιτυχίες και με την ΑΕΚ

Μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, ο Μίλτον Βιέρα συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε από το 1977 έως το 1979. Και με την κιτρινόμαυρη φανέλα, ο Ουρουγουανός μέσος σημείωσε σημαντικές επιτυχίες, προσθέτοντας δύο ακόμη πρωταθλήματα Ελλάδας στο παλμαρέ του, τις σεζόν 1978 και 1979.

Η σεζόν του 1978 ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη για τον Βιέρα και την Ένωση, καθώς εκτός από το πρωτάθλημα, κατέκτησαν και το Κύπελλο Ελλάδας, πανηγυρίζοντας έτσι το νταμπλ. Συνολικά, με την ΑΕΚ, ο Μίλτον Βιέρα πραγματοποίησε 33 εμφανίσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, χωρίς ωστόσο να σκοράρει κάποιο γκολ.

Το τέλος της καριέρας και ο αποχαιρετισμός του Ολυμπιακού

Μετά την επιτυχημένη του πορεία στην Ελλάδα, ο Μίλτον Βιέρα επέστρεψε στη Νότια Αμερική. Το 1981, αγωνίστηκε στην Μπέλα Βίστα, η οποία ήταν και η τελευταία ομάδα της ενεργού του δράσης, καθώς εκείνη τη χρονιά αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1986 είχε φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ουρουγουάης στο Μουντιάλ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, εκφράζοντας τη θλίψη της: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους. Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta