Ο δήμαρχος Ηρακλείου απάντησε στη Bild για τον χαρακτηρισμό του ΟΦΗ ως «ομάδα χωρίς όνομα»

Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, απέστειλε επιστολή στην γερμανική εφημερίδα «Bild», εκφράζοντας τη διαφωνία του για έναν υποτιμητικό χαρακτηρισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά του ΟΦΗ. Η κίνηση αυτή του δημάρχου ήρθε ως απάντηση σε ένα άρθρο της γερμανικής εφημερίδας, το οποίο υποβάθμιζε τον κρητικό σύλλογο μετά την ήττα της Χόφενχαϊμ στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η αφορμή του υποτιμητικού χαρακτηρισμού

Η γερμανική εφημερίδα «Bild» θέλησε να ασκήσει κριτική στη Χόφενχαϊμ μετά την ήττα της από τον ΟΦΗ, υποβαθμίζοντας τους Κρητικούς. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας έφερε τον τίτλο «ευρωπαϊκή ταπείνωση της Χόφενχαϊμ», ενώ στο «lead» του άρθρου περιέγραφε τον ΟΦΗ ως «no name club», δηλαδή «ομάδα χωρίς όνομα».

Αυτός ο χαρακτηρισμός χρησιμοποιήθηκε με σκοπό να υποβαθμίσει τον κρητικό σύλλογο, με αφορμή την τεράστια νίκη του ΟΦΗ με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ. Το περιστατικό αυτό, που έλαβε χώρα κατά την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, προκάλεσε την άμεση αντίδραση της δημοτικής αρχής του Ηρακλείου.

Η απάντηση του δημάρχου Ηρακλείου

Ο δήμαρχος της πόλης, Αλέξης Καλοκαιρινός, απέστειλε επιστολή στη γερμανική εφημερίδα, εκφράζοντας τη σαφή διαφωνία του με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Στην επιστολή του, ο κ. Καλοκαιρινός υπενθύμισε την πλούσια ιστορία και την πορεία του ΟΦΗ, η οποία ξεκινά από το 1925.

Ο κ. Καλοκαιρινός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η οικονομική αξία ενός συλλόγου δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την ιστορία, την ταυτότητα και την αναγνωρισιμότητά του. Τόνισε επίσης ότι η σημαντική νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ απλώς έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα να γίνει γνωστή σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό.

Το περιεχόμενο της επιστολής-απάντησης

Στην επιστολή του προς την «Bild», ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε ως αδόκιμο τον χαρακτηρισμό του ΟΦΗ ως «no-name». Ανέφερε τον τίτλο του άρθρου της εφημερίδας, που ήταν «Ήττα εναντίον ομάδας χωρίς όνομα – Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ», και εξέφρασε την κατανόησή του ότι ο ΟΦΗ ενδεχομένως ήταν άγνωστος μέχρι την ημέρα που νίκησε τη γνωστή και σεβαστή Χόφενχαϊμ.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η νίκη αυτή ήταν η πρώτη πρόσφατη σημαντική επιτυχία στην Ευρώπη για την ομάδα. Επιπλέον, υπενθύμισε ότι ο ΟΦΗ έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και το Supercup, νικώντας την πρωταθλήτρια Ελλάδας, γεγονότα που μαρτυρούν την αγωνιστική του αξία και την ιστορική του πορεία.

Η ιστορία και η πραγματική αξία του ΟΦΗ

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι η ιστορία του ΟΦΗ ξεκινά το 1925 και είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ιστορία και τη ζωή της πόλης του, του Ηρακλείου στην Κρήτη, για περισσότερο από έναν αιώνα. Εξέφρασε την ελπίδα ότι, αν η πόλη του δεν είναι γνωστή στην εφημερίδα, να μην χαρακτηριστεί ανώνυμη, καθώς ο χαρακτηρισμός της ομάδας της πόλης του ως ανώνυμης είναι υποτιμητικός.

Ο δήμαρχος εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η εφημερίδα συμμερίζεται την άποψη πως η υστέρηση σε χρηματιστηριακή αξία δεν σημαίνει ανωνυμία, ειδικά όταν αυτή συνδυάζεται με αθλητικές επιδόσεις και επιτεύγματα. Υπογράμμισε ότι η επωνυμία δεν συνδυάζεται μονοσήμαντα με την αποτίμηση σε χρήμα.

Η αναγνώριση της ευρωπαϊκής ομάδας

Ο κ. Καλοκαιρινός ξεκαθάρισε ότι ο ΟΦΗ δεν έγινε επώνυμος νικώντας την ομάδα της Bild, αλλά απλώς έγινε γνωστός σε αυτήν. Τόνισε ότι δόθηκε η ευκαιρία στην εφημερίδα να εκτιμήσει την πραγματική αξία μιας ευρωπαϊκής ομάδας, παρά τις περιορισμένες οικονομικές της δυνατότητες, και ότι θα ήταν δίκαιο να την αναγνωρίσει.

Ο δήμαρχος ολοκλήρωσε την επιστολή του αναφέροντας ότι η Χόφενχαϊμ είναι γνωστή και σεβαστή, και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, παρά τον ατυχή χαρακτηρισμό που αποδόθηκε στον ΟΦΗ, ο σεβασμός μεταξύ τους είναι αμοιβαίος. Ευχαρίστησε εκ των προτέρων για τη δημοσίευση της επιστολής, την οποία υπέγραψε ως Αλέξης Καλοκαιρινός, Δήμαρχος Ηρακλείου και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit