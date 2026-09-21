Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup

Οριστικοποιήθηκε το πλήρες πρόγραμμα του Ηρακλή για τη League Phase του FIBA Europe Cup, σηματοδοτώντας την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών του Basketball Champions League. Διαμορφώνει το πλαίσιο των αγώνων του «Γηραιού» για τη σεζόν 2026-27.

Οι «κυανόλευκοι» θα αγωνιστούν στον Ε’ Όμιλο της διοργάνωσης, δίνοντας συνολικά δέκα αναμετρήσεις. Η αυλαία για τον Ηρακλή θα ανοίξει στις 6 Οκτωβρίου στα Σκόπια, ενώ θα πέσει στις 23 Δεκεμβρίου στην Κύπρο.

Το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης

Το πρόγραμμα του Ηρακλή στον Ε’ Όμιλο του FIBA Europe Cup έχει πλέον καθοριστεί πλήρως. Η ομάδα, με προπονητή τον Ζόραν Λούκιτς, θα κληθεί να αντιμετωπίσει πέντε διαφορετικούς αντιπάλους σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις, διανύοντας μία περίοδο ευρωπαϊκών αγώνων που θα διαρκέσει πάνω από δύο μήνες.

Οι δέκα συνολικά αναμετρήσεις θα διεξαχθούν από τις αρχές Οκτωβρίου έως και λίγο πριν τα Χριστούγεννα, προσφέροντας ένα πυκνό καλεντάρι για τους Θεσσαλονικείς. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του σημασία στην πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, καθώς ο Ηρακλής θα επιδιώξει να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Οι αντίπαλοι του Ηρακλή στον Ε’ Όμιλο

Στον Ε’ Όμιλο του FIBA Europe Cup, ο Ηρακλής θα βρεθεί αντιμέτωπος με πέντε ομάδες από διαφορετικές χώρες. Συγκεκριμένα, οι αντίπαλοι των «κυανόλευκων» είναι η ΜΖΤ Σκοπίων, η Βίρτσμπουργκ, η Τζίκι Βαρσοβίας, η Τάρτου και η ΑΕΚ Λάρνακας.

Αυτές οι ομάδες συνθέτουν έναν όμιλο με διαφορετικά στυλ παιχνιδιού, προσφέροντας ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για τους φιλάθλους. Η κάθε μία από αυτές τις ομάδες θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή στην έδρα της και θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη για τον επαναληπτικό αγώνα, δημιουργώντας έναν πλήρη κύκλο αναμετρήσεων.

Έναρξη και λήξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων

Η πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση για τον Ηρακλή έχει προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου, στις 20:00. Σε αυτό το παιχνίδι, οι «κυανόλευκοι» θα ταξιδέψουν στα Σκόπια για να αντιμετωπίσουν την ΜΖΤ Σκοπίων, ξεκινώντας έτσι την πορεία τους στη League Phase του FIBA Europe Cup.

Η αυλαία των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τον Ηρακλή θα πέσει στις 23 Δεκεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, στις 19:00, η ομάδα θα αγωνιστεί στην Κύπρο απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των δέκα αγώνων του ομίλου. Το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι των Θεσσαλονικέων έχει οριστεί για τις 14 Οκτωβρίου, στις 19:30, απέναντι στη Βίρτσμπουργκ.

Αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του Ηρακλή

Παρακάτω ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του Ηρακλή στον Ε’ Όμιλο του FIBA Europe Cup, με όλες τις ημερομηνίες και τις ώρες των αναμετρήσεων:

Στις 6 Οκτωβρίου, στις 20:00, ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΜΖΤ Σκοπίων.

Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι είναι στις 14 Οκτωβρίου, στις 19:30, κόντρα στη Βίρτσμπουργκ.

Στις 21 Οκτωβρίου, στις 19:30, ο Ηρακλής θα υποδεχθεί στην έδρα του την Τζίκι Βαρσοβίας.

Ακολουθεί εκτός έδρας αναμέτρηση στις 28 Οκτωβρίου, στις 19:00, με την Τάρτου.

Τον Νοέμβριο, στις 4 Νοεμβρίου, στις 19:30, οι «κυανόλευκοι» θα φιλοξενήσουν την ΑΕΚ Λάρνακας.

Στις 11 Νοεμβρίου, στις 19:30, ο Ηρακλής θα υποδεχθεί ξανά στην έδρα του την ΜΖΤ Σκοπίων.

Η επόμενη εκτός έδρας δοκιμασία είναι στις 18 Νοεμβρίου, στις 20:00, απέναντι στη Βίρτσμπουργκ.

Τον Δεκέμβριο, στις 9 Δεκεμβρίου, ο Ηρακλής θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Τζίκι Βαρσοβίας.

Στις 16 Δεκεμβρίου, στις 19:30, θα υποδεχθεί την Τάρτου.

Τέλος, στις 23 Δεκεμβρίου, στις 19:00, ο Ηρακλής θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στον όμιλο με εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta