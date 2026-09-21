Super League 2: Ο ΠΑΟΚ Β' νίκησε τον Νέστο, ο Πανθρακικός άφησε στο μηδέν τη Νίκη Βόλου

Η 3η αγωνιστική της Super League 2 ολοκληρώθηκε με σημαντικά αποτελέσματα, προσφέροντας την πρώτη νίκη σε ορισμένες ομάδες και διαμορφώνοντας περαιτέρω την εικόνα της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ Β' πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη σεζόν, επικρατώντας του Νέστου Χρυσούπολης με 2-1. Παράλληλα, ο Πανθρακικός νίκησε τη Νίκη Βόλου με 1-0, αφήνοντας τους Θεσσαλούς χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση της βαθμολογίας μετά από τρεις αγώνες.

Η πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ Β' στις Σέρρες

Ο ΠΑΟΚ Β' κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο του τρίποντο στην τρέχουσα Super League 2, επικρατώντας του Νέστου Χρυσούπολης με σκορ 2-1. Ο αγώνας διεξήχθη στις Σέρρες, με την ομάδα του προπονητή Πονζ να φτάνει τους 4 βαθμούς στη βαθμολογία, όσους έχει και η ομάδα της Καβάλας.

Οι «ασπρόμαυροι» άνοιξαν το σκορ στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Μπέρδος πραγματοποίησε σέντρα και η μπάλα «κόλλησε» στην περιοχή, με τον Απιατσιόνακ να την σπρώχνει στα δίχτυα των φιλοξενούμενων. Οι παίκτες του Νέστου Χρυσούπολης ισοφάρισαν προσωρινά με τον Τριμμάτη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μία φάση διαρκείας που προέκυψε έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Η ομάδα του Πονζ ανέκτησε το προβάδισμα στο 80ό λεπτό, όταν ο Τσοπούρογλου έβγαλε τη σέντρα και ο Κοσίδης με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ Β'. Ο προπονητής Πονζ παρέταξε τον ΠΑΟΚ Β' με τους Νικολακούλη, Σιδερά, Απιατσιόνακ, Κοσίδη, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλο, Τσοπούρογλου, Μπέρδο (72′ Στύλος), Γκαλεάνο (46′ Κανίς), Ικομπόνγκ (72′ Τσιφούτης), Σιφναίο (88′ Ελευθεριάδης). Για τον Νέστο Χρυσούπολης, με προπονητή τον Καβακά, αγωνίστηκαν οι Αστράς, Δερμιτζάκης, Κασέμι (46′ Σαπουντζής), Τότσκα (65′ Τοπαλίδης), Στοΐλκοβιτς (65′ Μαϊδανός), Θωμαΐδης (46′ Τουτόντα), Μπαλτάς (82′ Γιακουμάκης), Τριμμάτης, Παντεκίδης, Σάμπλγιτς, Λυμπεράκης.

Ο Πανθρακικός «λύγισε» τη Νίκη Βόλου στην Κομοτηνή

Στην Κομοτηνή, ο Πανθρακικός επικράτησε της Νίκης Βόλου με 1-0, φτάνοντας τους 7 βαθμούς στη διοργάνωση και δείχνοντας την αγωνιστική του κατάσταση. Η ομάδα της Θράκης παρουσιάστηκε ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και κατάφερε να βρει το νικητήριο γκολ προς το τέλος της αναμέτρησης, ανταμείβοντας την προσπάθειά της.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 85ο λεπτό. Ο Σαραντίδης έκανε ένα ακριβές γύρισμα από τα δεξιά και ο Νότας με πλασέ από το ύψος του πέναλτι διαμόρφωσε το 1-0, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Ο προπονητής του Πανθρακικού, Γεωργιάδης, χρησιμοποίησε τους Σγουρή, Λαρέα, Βουτσά (71′ Παπακωνσταντίνου), Τσίλεμ (90′ Γιανναράκης), Ζιούλη, Αθανασακόπουλο, Ντουμάνη (80′ Πεχλιβανόπουλο), Αναστασόπουλο, Πατρόνι (71′ Ζώνιο), Γκορντεζιάνι (71′ Σαραντίδη), Νότα.

Η τρίτη ήττα για τη Νίκη Βόλου και η θέση της στην ουρά

Η Νίκη Βόλου γνώρισε την τρίτη της ήττα σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος, παραμένοντας δίχως βαθμό και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, γεγονός που την καθιστά ουραγό. Οι Θεσσαλοί είχαν προηγουμένως ηττηθεί στους αγώνες τους με την Athens Kallithea και τον Ολυμπιακό Β', προσθέτοντας τώρα και την ήττα στην Κομοτηνή, σε μια δύσκολη αρχή για την ομάδα.

Η εικόνα της βαθμολογίας μετά την 3η αγωνιστική

Μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής της Super League 2, η μοναδική «απόλυτη» ομάδα, δηλαδή αυτή που έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια της μέχρι στιγμής, είναι η πρωτοπόρος Μαρκό. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες ομάδες που δεν έχουν γνωρίσει ακόμα την ήττα στο πρωτάθλημα, διατηρώντας το αήττητο σερί τους. Αυτές είναι η ΑΕΛ, ο Πανιώνιος, ο Πανθρακικός και η Ελλάς Σύρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta