Η ΟΔΚΕ έβαλε στα θρανία διαιτητές και παρατηρητές ενόψει της νέας σεζόν

Η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ) διοργάνωσε το 44ο επιμορφωτικό της σεμινάριο, θέτοντας σε γραπτές εξετάσεις τόσο τους διαιτητές όσο και, για πρώτη φορά, τους παρατηρητές. Οι διαδικασίες αξιολόγησης πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες, την Αρχαία Ολυμπία και την Πάτρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση σε όλους τους τομείς της διαιτησίας, ενόψει της έναρξης των πρωταθλημάτων.

Το 44ο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΟΔΚΕ

Το 44ο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΟΔΚΕ έλαβε χώρα σε δύο σημαντικές πόλεις, την Αρχαία Ολυμπία και την Πάτρα, συγκεντρώνοντας διαιτητές και παρατηρητές. Η Ομοσπονδία, στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης, αξιολόγησε τους συμμετέχοντες μέσω γραπτών εξετάσεων. Αυτή η διαδικασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, εξασφαλίζοντας την ετοιμότητα των στελεχών πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων.

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου είχε ως βασικό στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τόσο των διαιτητών όσο και των παρατηρητών. Η ΟΔΚΕ επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι πλήρως ενημερωμένα και ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου μπάσκετ, συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Οι παρατηρητές στα θρανία

Μία από τις πλέον αξιοσημείωτες πτυχές του 44ου επιμορφωτικού σεμινάριου ήταν η υποβολή των παρατηρητών σε γραπτές εξετάσεις. Έως τώρα, οι παρατηρητές είχαν ως κύριο καθήκον να κρίνουν τους συναδέλφους τους διαιτητές. Πλέον, και οι ίδιοι κλήθηκαν να αποδείξουν τις γνώσεις τους, καθισμένοι στα θρανία, όπως ακριβώς και οι διαιτητές.

Αυτή η κίνηση καταδεικνύει τη διάθεση για συνεχή βελτίωση σε όλους τους τομείς της διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου των παρατηρητών. Η ΟΔΚΕ στοχεύει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος αξιολόγησης, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων.

Η παρουσία στην Αρχαία Ολυμπία

Στην Αρχαία Ολυμπία, στις γραπτές εξετάσεις συμμετείχαν οι παρατηρητές Σχινάς, Μουζάκης, Μπίκας, Τσιρτσιμάλης, Θεοδώρου και Σταματόπουλος. Η παρουσία τους στο σεμινάριο υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ομοσπονδίας για την ολιστική επιμόρφωση και αξιολόγηση του προσωπικού της.

Παρόντα στις διαδικασίες ήταν και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ). Την 5μελή Επιτροπή απαρτίζουν από πέρσι ο Στέλιος Κουκουλεκίδης, ο Δημήτρης Μπήτης, ο Τάσος Πηλοΐδης, ο Μιχάλης Μαχαιριανάκης και η Μαρία Αργυρού. Η κυρία Αργυρού έγινε πριν έναν χρόνο η πρώτη γυναίκα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τον χώρο.

Οι εξετάσεις στην Πάτρα

Αντίστοιχες εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Πάτρα, όπου επίσης παρατηρητές διαιτησίας κλήθηκαν να αξιολογηθούν. Στα θρανία κάθισαν οι κ.κ. Παπαφωτίου, Διαμαντής, Θεοδωρόπουλος και Παφίλης. Η διεξαγωγή του σεμιναρίου σε δύο διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές επιτρέπει την ευρύτερη συμμετοχή και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των παρατηρητών από όλη την Ελλάδα.

Η ΟΔΚΕ με αυτή την πρωτοβουλία επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στην ποιότητα και την αξιοπιστία της διαιτησίας. Η υποβολή σε γραπτές εξετάσεις αποτελεί ένα μέτρο που ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουργία των πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta