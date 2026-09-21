Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες του Παναθηναϊκού

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γνωστοποίησε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους δύο πρώτους εντός έδρας αγώνες της ομάδας στη νέα σεζόν της EuroLeague. Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» μπορούν πλέον να προμηθευτούν τις θέσεις τους για τις αναμετρήσεις απέναντι στην Paris Basketball και την LDLC ASVEL Villeurbanne.

Η ανακοίνωση αυτή έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φιλάθλους, οι οποίοι ανυπομονούν να στηρίξουν την ομάδα τους στην ευρωπαϊκή της πορεία. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Telekom Center Athens, το γήπεδο που έχει ταυτιστεί με σημαντικές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου.

Η έναρξη της ευρωπαϊκής πορείας

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της προπώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για τους αγώνες του Σεπτεμβρίου της EuroLeague 2026-2027. Ο πρώτος εντός έδρας αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 21:15, απέναντι στην Paris Basketball.

Ο δεύτερος αγώνας για τον μήνα Σεπτέμβριο είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, επίσης στις 21:15, με αντίπαλο την LDLC ASVEL Villeurbanne. Το Telekom Center Athens ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του για να υποδεχθεί τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως η πιο δυνατή φωνή της διοργάνωσης.

Η δύναμη του κόσμου στο Telekom Center Athens

Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το Telekom Center Athens, έχει συνδεθεί με ιστορικές στιγμές και ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα, και καλείται και φέτος να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στην ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας. Η παρουσία των φιλάθλων θεωρείται θεμελιώδης για την οικοδόμηση του δρόμου προς την κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, ειδικά όταν η δύναμή του ενισχύεται από χιλιάδες φωνές που ενώνονται σε έναν παλμό. Η εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων διαρκείας από τον περασμένο Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, είναι μια απόδειξη της εμπιστοσύνης και της στήριξης των φιλάθλων.

Το επόμενο βήμα είναι να ζήσουν όλοι μαζί μια ακόμα σεζόν γεμάτη sold out σε κάθε ευρωπαϊκό αγώνα στο Telekom Center Athens, συνεχίζοντας την παράδοση της δυναμικής παρουσίας του κόσμου.

Το νέο ρόστερ και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Η νέα αγωνιστική περίοδος βρίσκει τον Παναθηναϊκό AKTOR με ένα ανανεωμένο ρόστερ και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας. Αυτή η σύνθεση αναμένεται να προσφέρει νέες συγκινήσεις και να ενισχύσει τις προσπάθειες του συλλόγου στη EuroLeague.

Η παρουσία του έμπειρου προπονητή και η ανανέωση του έμψυχου δυναμικού δημιουργούν προσδοκίες για μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία, με τους φιλάθλους να καλούνται να στηρίξουν αυτή τη νέα προσπάθεια από την αρχή.

Προϋποθέσεις αγοράς μεμονωμένων εισιτηρίων

Για την αγορά μεμονωμένου εισιτηρίου για τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague 2026/27, είναι απαραίτητη η απόκτηση του Membership της αγωνιστικής περιόδου 2026/27. Με την απόκτησή του, οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR αποκτούν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων.

Παράλληλα, το Membership εξασφαλίζει πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και στο ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης (Loyalty Program) του CLUB 1908. Το πρόγραμμα αυτό θα επιστρέψει σύντομα, έπειτα από τη διαδικασία αναβάθμισής του, προσφέροντας επιπλέον οφέλη στους κατόχους.

Το Membership συνδέεται αποκλειστικά μέσω του εγγράφου ταυτοποίησης του εκάστοτε κατόχου. Συγκεκριμένα, απαιτείται ο ΑΜΚΑ ή ο αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου για αλλοδαπούς φιλάθλους ή Έλληνες του εξωτερικού που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ.

Διαδικασία απόκτησης Membership και εισιτηρίων

Η αγορά των μεμονωμένων εισιτηρίων πραγματοποιείται προσωρινά αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας more.com. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αγοράς.

Διευκρινίζεται ότι είναι εφικτή η αγορά του Membership για κάποιον άλλον, συμπεριλαμβανομένων και των ανηλίκων. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν στα αντίστοιχα πεδία τα μοναδικά στοιχεία του εκάστοτε κατόχου, όπως Ονοματεπώνυμο, Εθνικότητα, ΑΜΚΑ, Έγγραφο Ταυτοποίησης, Αριθμός Ταυτοποίησης και Email.

Τέλος, οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του CLUB1908. Για αυτούς τους φιλάθλους, δεν υπάρχει δυνατότητα να προμηθευτούν επιπλέον Membership, καθώς τα προνόμια αυτά καλύπτονται ήδη από το εισιτήριο διαρκείας τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta