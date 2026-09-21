Γιοβάνοβιτς: Στόχος η παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προπονητής της Εθνικής Ομάδας, μίλησε στους δημοσιογράφους πριν από την πρώτη προπόνηση της ομάδας, ενόψει των επικείμενων αναμετρήσεων για τη League A του Nations League. Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στους στόχους της Εθνικής, τις προκλήσεις του νέου προγράμματος αγώνων και την αναμενόμενη υποστήριξη των φιλάθλων. Κεντρικός άξονας των δηλώσεών του ήταν η παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης.

Η πρόκληση της League A

Ο κ. Γιοβάνοβιτς χαρακτήρισε τα επερχόμενα παιχνίδια ως ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, καθώς η Εθνική Ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυτή η συμμετοχή αποτελεί, όπως δήλωσε, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Μέσα από τα έξι παιχνίδια που έχει μπροστά της η ομάδα, απέναντι σε καλές ομάδες, θα μπορέσει να διαπιστώσει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Ο βασικός στόχος που τέθηκε είναι η παραμονή της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση, κάτι που ο προπονητής θεωρεί εφικτό.

Οι αντίπαλοι της Ελλάδας, Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, είναι ομάδες που βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, γεγονός που, κατά τον κ. Γιοβάνοβιτς, εγγυάται πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια για τους φιλάθλους και την ίδια την ομάδα.

Το νέο μοντέλο προγραμματισμού

Ο προπονητής αναφέρθηκε και στον προγραμματισμό των αγώνων, επισημαίνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ένα τέτοιο σχήμα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να καθιερωθεί και να συμβεί ξανά στο μέλλον, τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις.

Αυτός ο προγραμματισμός περιλαμβάνει τη διεξαγωγή τεσσάρων παιχνιδιών μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, ένα διάστημα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα απαραίτητα ταξίδια της ομάδας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέες συνθήκες για την προετοιμασία των διεθνών.

Οι προκλήσεις για τους προπονητές

Το απαιτητικό αυτό πρόγραμμα δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες για τους προπονητές, καθώς, όπως εξήγησε ο κ. Γιοβάνοβιτς, δεν υπάρχουν περιθώρια χρόνου για να γίνουν κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Ο διαθέσιμος χρόνος είναι περιορισμένος, καθιστώντας την προετοιμασία πιο σύνθετη.

Ο κ. Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι ο χρόνος θα αναλωθεί περισσότερο σε αναλύσεις των αντιπάλων και λιγότερο σε προπονήσεις στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, υπογράμμισε την ανάγκη προσαρμογής και αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεδομένης της σοβαρότητας των αγώνων.

Σημείωσε επίσης ότι ένα παρόμοιο σενάριο μπορεί να επαναληφθεί τον επόμενο Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια των προκριματικών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κάτι που απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ετοιμότητα από την πλευρά της Εθνικής Ομάδας.

Η στήριξη των φιλάθλων

Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας εξέπληξε την ικανοποίησή του για τη διαχρονική υποστήριξη που λαμβάνει η ομάδα από τους φιλάθλους. Ανέφερε ως παραδείγματα την υποστήριξη που υπήρξε σε προηγούμενους αγώνες, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κρήτη.

Ιδιαίτερη χαρά εξέφρασε ο κ. Γιοβάνοβιτς για το γεγονός ότι δύο από τα παιχνίδια της Εθνικής, αυτά με τη Γερμανία και την Ολλανδία, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη. Δήλωσε σίγουρος ότι οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου στη συμπρωτεύουσα θα προσφέρουν τη βοήθειά τους στην προσπάθεια της ομάδας.

Αυτή η υποστήριξη κρίνεται απαραίτητη, ειδικά σε δύο πολύ δύσκολες αναμετρήσεις όπως αυτές απέναντι στην Ολλανδία και τη Γερμανία, όπου η παρουσία του κόσμου μπορεί να δώσει ώθηση στους διεθνείς μας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta