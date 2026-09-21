Η Μονακό αιτήθηκε συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας

Η Μονακό αιτήθηκε επίσημα τη συμμετοχή της στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας, σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Το αίτημα του συλλόγου του Πριγκιπάτου αφορά την αγωνιστική περίοδο 2026-27, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια νέα αγωνιστική διέξοδος. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία έχουν επηρεάσει την πορεία της στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Το αίτημα για την ABA 2 League

Ειδικότερα, η Μονακό υπέβαλε αίτημα για την ένταξή της στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας, γνωστή ως ABA 2 League. Αυτή η εξέλιξη, όπως αναφέρει το σερβικό «Meridian Sport», αφορά την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο σύλλογος του Μόντε Κάρλο επιδιώκει να εξασφαλίσει μια θέση σε μια διεθνή διοργάνωση, καθώς η κατάσταση στο εγχώριο πρωτάθλημα της Γαλλίας έχει λάβει αρνητική τροπή.

Το αίτημα υπογραμμίζει την πρόθεση της Μονακό να παραμείνει ενεργή σε υψηλότερο επίπεδο, παρά τις εσωτερικές δυσκολίες. Η Αδριατική Λίγκα αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή για την ομάδα, η οποία αναζητά τρόπους να ανακάμψει και να διατηρήσει το αγωνιστικό της προφίλ σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οικονομικός «κυκεώνας» και υποβιβασμός στη Γαλλία

Η απόφαση της Μονακό να στραφεί στην Αδριατική Λίγκα συνδέεται άμεσα με τον οικονομικό «κυκεώνα» στον οποίο έχει περιέλθει ο σύλλογος. Αυτή η δυσχερής οικονομική κατάσταση έχει οδηγήσει σε σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά την αγωνιστική της παρουσία στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μόντε Κάρλο θα αγωνίζεται στην πέμπτη κατηγορία της Γαλλίας την ερχόμενη σεζόν.

Ο υποβιβασμός στην πέμπτη κατηγορία ήρθε μετά την απόρριψη της έφεσης που είχε υποβάλει η Μονακό για τη συμμετοχή της στην τρίτη κατηγορία. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σύλλογος και την ανάγκη για άμεσες λύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του και η αγωνιστική του συνέχεια.

Η επίσημη διατύπωση του αιτήματος

Στο πλαίσιο του αιτήματος προς την Adriatic Basketball Association, η Μονακό διατύπωσε συγκεκριμένα τις προθέσεις της. Το κείμενο του αιτήματος αναφέρει: «Λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τις πρόσφατες επαφές μας, καθώς και τις ειδικές κανονιστικές συνθήκες που αφορούν την αγωνιστική κατάσταση του συλλόγου για τη σεζόν 2026/2027, ζητούμε από τα αρμόδια όργανα της Adriatic Basketball Association να δώσουν προτεραιότητα σε μια ολοκληρωμένη νομική και κανονιστική αξιολόγηση σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης της Μονακό στη διοργάνωση ABA 2 League».

Αυτή η διατύπωση καταδεικνύει την επιθυμία του συλλόγου για μια διεξοδική εξέταση της περίπτωσής του από τα αρμόδια όργανα της Αδριατικής Λίγκας. Η έμφαση δίνεται στην ανάγκη για μια ολοκληρωμένη νομική και κανονιστική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αγωνιστικής κατάστασης της Μονακό για την προσεχή σεζόν.

Αναμονή για οριστικές εξελίξεις

Παρά την υποβολή του αιτήματος, δεν υπάρχουν ακόμη οριστικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της συμμετοχής της Μονακό στην ABA 2 League. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα, καθώς η ομάδα του Πριγκιπάτου βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση. Οι Μονεγάσκοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται από την αγωνιστική τους πορεία και να βρουν μια σταθερή βάση για το μέλλον.

Η αναμονή για την απόφαση της Adriatic Basketball Association είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Η ένταξη στην ABA 2 League θα μπορούσε να προσφέρει στην Μονακό μια νέα προοπτική και να συμβάλει στην προσπάθεια ανάκαμψης από τις τρέχουσες δυσκολίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta