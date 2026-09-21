Πενθήμερο ρεπό στους παίκτες του Παναθηναϊκού από τον Νίστρουπ για το πέντε στα πέντε

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έλαβαν ένα εκτεταμένο πενθήμερο ρεπό από τον προπονητή τους, Τζέικομπ Νίστρουπ. Η απόφαση αυτή αποτελεί επιβράβευση για την εξαιρετική τους πορεία στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, όπου έχουν σημειώσει πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Το ρεπό δόθηκε εν μέσω της πολυήμερης διακοπής της Stoiximan Super League, λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο UEFA Nations League.

Η απόφαση του προπονητή και η επιβράβευση

Ο Δανός τεχνικός, Τζέικομπ Νίστρουπ, προχώρησε σε αλλαγή των αρχικών του πλάνων σχετικά με την περίοδο της διακοπής του πρωταθλήματος. Ενώ αρχικά είχε προβλεφθεί ένα τριήμερο διάστημα χωρίς προπονήσεις, ο Νίστρουπ αποφάσισε να επεκτείνει το ρεπό των παικτών του.

Η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί ένα πενθήμερο διάστημα ξεκούρασης σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής αιτιολόγησε την απόφασή του ως επιβράβευση για την εξαιρετική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Το αήττητο σερί των πέντε νικών σε πέντε αγώνες έχει φέρει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας, γεγονός που οδήγησε τον Νίστρουπ στην παροχή επιπλέον ημερών ανάπαυσης.

Η προετοιμασία της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του «Γ. Καλαφάτης». Η παρουσία τους εκεί πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη νικηφόρα αναμέτρηση της ομάδας.

Η συγκεκριμένη προπόνηση σηματοδότησε την έναρξη της προετοιμασίας τους για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ενόψει της 20ήμερης διακοπής του πρωταθλήματος. Η διακοπή αυτή οφείλεται στις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχουν οι εθνικές ομάδες στο πλαίσιο του UEFA Nations League.

Το πρόγραμμα των παικτών σε δύο γκρουπ

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Δευτέρας, ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε να χωρίσει τους παίκτες του σε δύο διαφορετικά γκρουπ, προσαρμόζοντας το πρόγραμμα στις ανάγκες του κάθε ποδοσφαιριστή. Το πρώτο γκρουπ περιλάμβανε όσους ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο βασικό σχήμα της ομάδας ή αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση απέναντι στην Καλαμάτα, την οποία η πηγή αναφέρει ως «μαύρη θύελλα».

Αυτοί οι παίκτες ακολούθησαν ένα ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, με στόχο την αποκατάσταση μετά τον αγώνα. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές αποτέλεσαν το δεύτερο γκρουπ, το οποίο προπονήθηκε σε ανεβασμένους ρυθμούς. Το πρόγραμμα του δεύτερου γκρουπ ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκληρώθηκε με δουλειά στα τελειώματα των φάσεων, καθώς και με ένα οικογενειακό διπλό σε περιορισμένο χώρο.

Η επιστροφή στις προπονήσεις

Μετά το πενθήμερο ρεπό που δόθηκε από τον Τζέικομπ Νίστρουπ, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις. Η επόμενη προπόνηση για την ομάδα έχει οριστεί για το απόγευμα της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, στις 18:00.

Αυτή η περίοδος ανάπαυσης δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να ξεκουραστούν και να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες, προκειμένου να επανέλθουν με πλήρεις δυνάμεις για τη συνέχεια των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko