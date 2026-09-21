Η Μακάμπι Τελ Αβίβ δηλώνει την Κύπρο ως έδρα για την Euroleague

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, μία από τις ιστορικότερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, βρίσκεται σε διαδικασία δήλωσης της Κύπρου ως της επίσημης έδρας της για τους αγώνες της Euroleague της σεζόν 2026-27. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το «Cyprus Basket», αποτελεί αναγκαιότητα λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα της ομάδας. Το αίτημα της ισραηλινής ομάδας έχει ήδη υποβληθεί και φαίνεται να αντιμετωπίζεται με θετικό πνεύμα από την κυπριακή πλευρά.

Η μεταφορά της έδρας και οι λόγοι

Η απόφαση της Μακάμπι Τελ Αβίβ να αναζητήσει νέα έδρα για τις αναμετρήσεις της στην Euroleague για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, η οποία βρίσκεται προ των πυλών, οφείλεται στην κατάσταση αστάθειας που επικρατεί στην περιοχή της. Η Κύπρος αναδεικνύεται ως η επικρατέστερη επιλογή για να φιλοξενήσει την ομάδα, εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.

Η «ομάδα του λαού», όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται η Μακάμπι, θα μεταφέρει προσωρινά τη βάση της στο «Νησί της Αφροδίτης», προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια και την απρόσκοπτη συμμετοχή της στη διοργάνωση. Οι πληροφορίες που δημοσιεύει το «Cyprus Basket» αναφέρουν ότι η ομάδα θα δηλώσει επίσημα την Κύπρο ως έδρα της.

Συζητήσεις κορυφής για τη φιλοξενία

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο Σιμόν Μιζράχι, ο εμβληματικός ηγέτης και ισχυρός άνδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ, είχε μια σημαντική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στο περιθώριο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο κ. Μιζράχι εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον του συλλόγου να χρησιμοποιήσει τις κυπριακές αθλητικές εγκαταστάσεις για τους αγώνες της Euroleague.

Επίσημο αίτημα και θετική ανταπόκριση από την Κύπρο

Πέρα από την προφορική έκφραση ενδιαφέροντος, η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει ήδη προχωρήσει στην αποστολή επίσημης επιστολής προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή η επιστολή αποτελεί το επίσημο αίτημα του συλλόγου για τη φιλοξενία του στην Κύπρο για την ερχόμενη σεζόν της Ευρωλίγκας.

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές υποδεικνύουν ότι το αίτημα των εξάκις Πρωταθλητών Ευρώπης αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο από την κυπριακή πλευρά. Το κλίμα που επικρατεί είναι ενθαρρυντικό, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την επισημοποίηση της συμφωνίας.

Οι υποψήφιες αθλητικές εγκαταστάσεις

Παρόλο που η πρόθεση για τη φιλοξενία είναι σαφής, δεν έχει ακόμη καθοριστεί οριστικά ποιο συγκεκριμένο γήπεδο θα αποτελέσει την έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο. Η επιλογή του γηπέδου είναι ένα από τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, εφόσον το αίτημα πάρει «σάρκα και οστά».

Στο τραπέζι των συζητήσεων και των πιθανών επιλογών βρίσκονται δύο σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για το κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού», το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Λεμεσού, και το κλειστό γήπεδο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», που βρίσκεται στην πρωτεύουσα, τη Λευκωσία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta