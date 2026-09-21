Ο Μέσι έφτασε τα 930 γκολ καριέρας με εντυπωσιακό φάουλ

Ο Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε ένα ακόμα εντυπωσιακό επίτευγμα στην πλούσια καριέρα του, σκοράροντας με απευθείας εκτέλεση φάουλ στον αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στη Σαν Ντιέγκο. Το γκολ αυτό, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (21/9), ανέβασε τον συνολικό αριθμό τερμάτων του Αργεντινού στα 930. Ο αγώνας έληξε ισόπαλος με σκορ 2-2.

Η μαγεία του Μέσι και το νέο επίτευγμα

Ο Λιονέλ Μέσι, παρά το γεγονός ότι έχει «πατήσει» για τα καλά τα 39 χρόνια της ζωής του, συνεχίζει να προσφέρει στιγμές μαγείας στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Η πρόσφατη εμφάνισή του στο ισόπαλο ματς της Ίντερ Μαϊάμι με τη Σαν Ντιέγκο, που έληξε 2-2, αποτελεί ακόμα μία απόδειξη της αστείρευτης ποιότητάς του.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ κατόρθωσε για μια ακόμη φορά να αφήσει άφωνους τους φιλάθλους, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο γκολ. Το τέρμα αυτό ήρθε από απευθείας εκτέλεση φάουλ, από πλάγια θέση, και ήταν καθοριστικό για την ομάδα του.

Τα 930 γκολ στην καριέρα του

Με το γκολ που σημείωσε κόντρα στη Σαν Ντιέγκο, ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 930 γκολ στη μυθική καριέρα του. Αυτός ο αριθμός αναδεικνύει την τεράστια συνεισφορά του στο άθλημα και την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα με συνέπεια σε όλη τη διάρκεια της πορείας του.

Ο «Pulga», όπως είναι ένα από τα προσωνύμιά του, συνεχίζει να γράφει ιστορία, προσθέτοντας διαρκώς νέα ρεκόρ και επιτεύγματα στο βιογραφικό του. Κάθε του εμφάνιση αποτελεί πηγή ενθουσιασμού για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Ειδικός στα φάουλ

Το γκολ που πέτυχε ο Μέσι τα ξημερώματα της Δευτέρας (21/9) δεν ήταν απλώς ένα ακόμα τέρμα, αλλά το 75ο που σημειώνει με απευθείας εκτέλεση φάουλ στην τεράστια καριέρα του. Αυτό το στατιστικό υπογραμμίζει την εξαιρετική του ικανότητα στις στατικές φάσεις και την ακρίβεια των εκτελέσεών του.

Ο Αργεντινός μάγος έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους εκτελεστές φάουλ όλων των εποχών. Η ικανότητά του να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από πλάγια θέση, όπως συνέβη και σε αυτόν τον αγώνα, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να ξεχωρίζει.

Κοντά στην κορυφή των εκτελεστών φάουλ

Με τα 75 γκολ από απευθείας φάουλ, ο Λιονέλ Μέσι πλησιάζει όλο και περισσότερο την κορυφή της σχετικής λίστας. Αυτή τη στιγμή, υπολείπεται μόλις τριών τερμάτων από τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών από εκτελέσεις φάουλ, Μαρσελίνο Καριόκα.

Ο Μαρσελίνο Καριόκα έχει σημειώσει 78 γκολ με αυτόν τον τρόπο, και ο Μέσι βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το να τον ξεπεράσει. Η συνεχής του παρουσία στα γήπεδα και η αστείρευτη δίψα του για επιτυχίες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταρρίψει και αυτό το ρεκόρ στο άμεσο μέλλον.

Πρόσφατες επιτυχίες και τίτλοι

Πέρα από τα ατομικά του επιτεύγματα, ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να οδηγεί την ομάδα του σε επιτυχίες. Πρόσφατα, πανηγύρισε τον 49ο τίτλο της καριέρας του, κατακτώντας το Campeones Cup. Σε εκείνον τον αγώνα, η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε της Κρουζ Αζούλ με 2-0.

Στον τελικό του Campeones Cup, ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο, σκοράροντας και δίνοντας ασίστ, αποδεικνύοντας την καθοριστική του συμβολή στην ομάδα του. Οι επιδόσεις του παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, προσφέροντας θέαμα και αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta