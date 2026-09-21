Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Μαρσέιγ στο «Classique» και ανεβαίνει στη βαθμολογία

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Μαρσέιγ με σκορ 2-1 στο «Βελοντρόμ», σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη για την 5η αγωνιστική της Ligue 1. Οι πρωταθλητές Γαλλίας και Ευρώπης σημείωσαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν. Αντίθετα, η Μαρσέιγ συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις, με τον προβληματισμό στις τάξεις της ομάδας να αυξάνεται.

Η εξέλιξη του «Classique»

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης χαρακτηρίστηκε από λίγες συγκινήσεις και ελάχιστες καλές στιγμές μπροστά στις δύο εστίες, με τις ομάδες να επιστρέφουν στα αποδυτήρια ισόπαλες. Ωστόσο, μετά την ανάπαυλα, η δράση στο γήπεδο ήταν πλούσια και το παιχνίδι απέκτησε γρήγορο ρυθμό.

Στο 56ο λεπτό, καταγράφηκε η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα, όταν ο Ζοάο Νέβες επιχείρησε μια καρφωτή κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν αυτή που τελικά κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 66ο λεπτό. Ο Ντουέ έκανε μια γλυκιά σέντρα από αριστερά, η οποία βρήκε συστημένη τον Φερράν Τόρες. Ο Ισπανός επιθετικός, με μια άπιαστη καρφωτή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 0-1 για τους φιλοξενούμενους.

Άμεση απάντηση και νικητήριο γκολ

Η απάντηση της Μαρσέιγ ήταν άμεση και δεν άργησε να έρθει. Μόλις έξι λεπτά αργότερα, στο 72ο λεπτό, ο Γκουιρί βρήκε τον Γκόμες. Ο Γκόμες, με μια εξαιρετική προσποίηση, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και πλάσαρε ιδανικά από κοντά, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η ισορροπία στο σκορ, όμως, δεν κράτησε για πολύ.

Δύο λεπτά μετά την ισοφάριση της Μαρσέιγ, στο 74ο λεπτό, η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να πάρει ξανά το προβάδισμα. Έπειτα από μια σέντρα στην περιοχή, ο Μαρκίνιος βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι. Με διπλή προσπάθεια, ο Μαρκίνιος σκόραρε το νικητήριο γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2 υπέρ των Παριζιάνων.

Βαθμολογική άνοδος για την Παρί, προβληματισμός στη Μαρσέιγ

Με αυτή τη νίκη, η Παρί Σεν Ζερμέν δείχνει να επανέρχεται στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, αφήνοντας πίσω το εφιαλτικό της ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Στα πρώτα τρία παιχνίδια της σεζόν, η ομάδα είχε καταγράψει δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Πλέον, με τα δύο σερί «τρίποντα» που έχει σημειώσει, βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με οκτώ βαθμούς, πέντε μακριά από την κορυφή.

Από την άλλη πλευρά, η Μαρσέιγ συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρό προβληματισμό. Με μόλις μία νίκη και τρεις βαθμούς σε πέντε παιχνίδια, βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Ligue 1, δηλαδή στη ζώνη του υποβιβασμού. Επιπλέον, οι Μασσαλοί έχασαν τον Γουεά για το επόμενο παιχνίδι, καθώς τιμωρήθηκε με αποβολή, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Η Μαρσέιγ είναι επίσης η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής της Ligue 1, σημειώθηκαν και τα εξής αποτελέσματα: Η Οσέρ επικράτησε της Μπρεστ με 2-1, ενώ η Νις κέρδισε τη Λιλ επίσης με 2-1. Αυτά τα παιχνίδια ολοκλήρωσαν την αγωνιστική δράση, με την Παρί Σεν Ζερμέν να ξεχωρίζει με τη νίκη της στο «Classique».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko