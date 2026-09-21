ΠΑΟΚ: Εξαρθρώσεις ώμου για Άλι και Παβλένκα, πιο καθησυχαστικά τα νέα για Ελουστόντο

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη με σκορ 3-1 επί του Παναιτωλικού, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League. Ωστόσο, η αναμέτρηση στο Αγρίνιο επισκιάστηκε από τους τραυματισμούς τριών βασικών ποδοσφαιριστών της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τους Τάχα Άλι, Γίρι Παβλένκα και Αρίτζ Ελουστόντο, οι οποίοι αποχώρησαν με ενοχλήσεις, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο.

Εξαρθρώσεις ώμου για Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα

Οι πρώτες εκτιμήσεις από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ κάνουν λόγο για σοβαρούς τραυματισμούς στους Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα. Και οι δύο ποδοσφαιριστές υπέστησαν εξάρθρημα ώμου κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό. Ο τραυματισμός αυτός αναμένεται να τους κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, υπολογιζόμενο σε αρκετές εβδομάδες.

Στους δύο παίκτες, τον Σουηδό εξτρέμ και τον συμπαίκτη του, πραγματοποιήθηκε άμεσα ανάταξη του ώμου στα αποδυτήρια του γηπέδου, αμέσως μετά την αποχώρησή τους από τον αγωνιστικό χώρο. Η άμεση αυτή παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη για την αρχική αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο Τάχα Άλι, ειδικότερα, θα χάσει τους προσεχείς αγώνες της εθνικής του ομάδας, της Σουηδίας, λόγω του τραυματισμού του.

Αναμονή για μαγνητικές τομογραφίες και διάγνωση

Τις επόμενες ημέρες, τόσο ο Τάχα Άλι όσο και ο Γίρι Παβλένκα θα υποβληθούν σε λεπτομερείς μαγνητικές τομογραφίες. Οι εξετάσεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς από τα αποτελέσματά τους θα αποφασιστεί ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης των δύο τραυματισμών. Η ομάδα αναμένει με αγωνία τα ευρήματα, προκειμένου να καθοριστεί το ακριβές πλάνο αποκατάστασης.

Επιπλέον, οι μαγνητικές τομογραφίες θα προσφέρουν μια πιο ασφαλή και ξεκάθαρη εικόνα για το ακριβές διάστημα της απουσίας τους από τους αγωνιστικούς χώρους. Αυτή τη στιγμή, το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ στρέφεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων, κυρίως των Άλι και Παβλένκα, που θα καθορίσουν και το επόμενο βήμα στην αντιμετώπιση των δύο εξαρθρωμάτων.

Επικοινωνία για τον Τάχα άλι και την Εθνική Σουηδίας

Στην περίπτωση του Τάχα Άλι, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει ξανά ανάλογο πρόβλημα στον ώμο στο παρελθόν, έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με την ομοσπονδία της Σουηδίας. Στόχος είναι να μην ενσωματωθεί ο ποδοσφαιριστής στην αποστολή της Εθνικής Σουηδίας κατά τη διάρκεια της επικείμενης διακοπής του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες. Η απόφαση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την προτεραιότητα της αποκατάστασης του παίκτη.

Αντ' αυτού, ο Σουηδός εξτρέμ θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ακολουθήσει ένα εντατικό πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται να συμβάλει στην ταχύτερη δυνατή επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, μειώνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω επιπλοκών.

Καθησυχαστικά τα νέα για τον Αρίτζ Ελουστόντο

Πιο θετικά και καθησυχαστικά είναι τα νέα όσον αφορά την κατάσταση του Αρίτζ Ελουστόντο. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός δέχθηκε ένα χτύπημα στα πλευρά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό. Ο τραυματισμός του συνέβη στην ίδια φάση όπου τραυματίστηκε και ο Γίρι Παβλένκα, αναγκάζοντας τον Ελουστόντο να αποχωρήσει από τον αγώνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η κατάστασή του δεν δείχνει αυτή τη στιγμή ανησυχητική. Παρόλα αυτά, και ο Αρίτζ Ελουστόντο θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιας σοβαρής κάκωσης στα πλευρά. Αναμένεται να είναι σύντομα διαθέσιμος για την ομάδα του, χωρίς να χρειαστεί μακρά περίοδο αποκατάστασης.

Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες ως «λύτρωση»

Μέσα στην ατυχία των τραυματισμών, οι Θεσσαλονικείς θεωρούνται τυχεροί λόγω της επικείμενης μεγάλης διακοπής του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Η διακοπή αυτή αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τα προβλήματα που προκαλούν οι απώλειες των τραυματιών παικτών, καθώς θα τους δοθεί χρόνος για αποκατάσταση.

Αυτή η περίοδος θα επιτρέψει στους ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουν τα απαραίτητα προγράμματα θεραπείας και να επιστρέψουν υγιείς στην αγωνιστική δράση, χωρίς να χάσουν επιπλέον αγώνες του συλλόγου. Η ομάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα για την πλήρη αποκατάσταση των τραυματιών της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta