Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3: Ο δικέφαλος του βορρά έπιασε 13άρι στο Αγρίνιο

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναιτωλικού με σκορ 3-1 σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Αγρίνιο, φτάνοντας έτσι τις 13 συνεχόμενες νίκες στην έδρα της ομάδας του Αγρινίου. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, τρεις βαθμούς πίσω από την κορυφή, πριν από τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Τα γκολ για τους νικητές σημείωσαν οι Τάχα Άλι, Σερίφ Εντιαγέ και Σορετίρε, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση από το πρώτο λεπτό, δείχνοντας ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι εφάρμοσε ψηλό πρέσινγκ, κέρδισε μπάλες στο χώρο του κέντρου και εγκαταστάθηκε για μεγάλα διαστήματα στο μισό του Παναιτωλικού, ασκώντας συνεχή πίεση.

Αυτή η κυριαρχία οδήγησε στην επίτευξη δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο, με τους Τάχα Άλι και Σερίφ Εντιαγέ να βρίσκουν δίχτυα. Από την πλευρά του, ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Γίρι Παβλένκα κατά τη διάρκεια του πρώρου μέρους της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Για τον Παναιτωλικό, ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου επέλεξε τον Κουτσερένκο κάτω από τα δοκάρια. Την τετράδα της άμυνας αποτελούσαν οι Αποστολόπουλος και Μαυρίας στα άκρα, ενώ οι Γκράναθ και Κωνσταντίνος Θυμιάνης αγωνίστηκαν στο κέντρο της αμυντικής γραμμής. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Εράκοβιτς, Κόγιτς και Νακάμπα, ενώ την τριάδα της επίθεσης αποτελούσαν οι Τζενεπό, Οπόκου και Μπάντζι στην κορυφή.

Ο ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι στον πάγκο, παρατάχθηκε με αρκετές επιστροφές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο. Κάτω από τα δοκάρια επέστρεψε ο Γίρι Παβλένκα, ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής αγωνίστηκαν ο Κρίστιαν Γιάκιτς με τον Χρήστο Ζαφείρη, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας είχε έναν πιο προωθημένο ρόλο. Ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ο Τάχα Άλι ξεκίνησαν στις δύο πλευρές της επίθεσης, με τον Σερίφ Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης.

Η ιδιαίτερη περίπτωση του Κωνσταντίνου Θυμιάνη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η παρουσία του Κωνσταντίνου Θυμιάνη στην ενδεκάδα του Παναιτωλικού, καθώς μέχρι και τέσσερις ημέρες πριν την αναμέτρηση, ο νεαρός ποδοσφαιριστής ανήκε στον ΠΑΟΚ. Ο Θυμιάνης προπονούνταν κανονικά με τους «ασπρόμαυρους» μέχρι την αποχώρησή του.

Μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης συνέχισε την καριέρα του στο Αγρίνιο, με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου να τον ρίχνει άμεσα στα βαθιά, δίνοντάς του φανέλα βασικού απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Απουσίες της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να αντιμετωπίσει δύο σημαντικές απουσίες της τελευταίας στιγμής στην αναμέτρηση του Αγρινίου. Ο Τάισον δεν ήταν διαθέσιμος, καθώς παρουσίασε συμπτώματα ίωσης από το Σάββατο, γεγονός που τον κράτησε εκτός αποστολής.

Παράλληλα, εκτός αποστολής έμεινε και ο Ντιέγκο Κόστα, ο οποίος αισθάνθηκε ενόχληση στο γόνατο μετά την τελευταία προπόνηση. Αν και η μαγνητική του Βραζιλιάνο στόπερ ήταν καθαρή, αποφασίστηκε να προφυλαχθεί, με αποτέλεσμα αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές να μην συμπεριληφθούν στην αποστολή για το παιχνίδι.

Η πρώτη μεγάλη φάση και το ακυρωθέν γκολ

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ καταγράφηκε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Δημήτρης Πέλκας εκτέλεσε ένα δυνατό σουτ, το οποίο απομάκρυνε δύσκολα ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού, Κουτσερένκο, με μία δύσκολη επέμβαση.

Στην εξέλιξη της φάσης, ο Κένι γύρισε την μπάλα για τον Σερίφ Εντιαγέ, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα. Ωστόσο, το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Ισπανός μπακ βρισκόταν σε θέση οφσάιντ τη στιγμή του σουτ του Πέλκα, με την απόφαση να ακυρώνει το τέρμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta