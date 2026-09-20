Ο Εστεμπάν μείωσε το σκορ για τον Παναιτωλικό κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Ντιέγκο Εστεμπάν, ο οποίος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, σημείωσε ένα σημαντικό τέρμα για τον Παναιτωλικό. Το γκολ του κατάφερε να μειώσει το σκορ της αναμέτρησης απέναντι στον ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας το σε 2-1. Η εξέλιξη αυτή έβαλε τον Παναιτωλικό ξανά στο παιχνίδι, καθώς αναζητούσε τρόπο να επιστρέψει στην αναμέτρηση.

Η εξέλιξη του αγώνα και το προβάδισμα του ΠΑΟΚ

Ο αγώνας μεταξύ Παναιτωλικού και ΠΑΟΚ διεξάγεται στο Αγρίνιο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει καταφέρει να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο. Συγκεκριμένα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου έχοντας εξασφαλίσει προβάδισμα δύο τερμάτων έναντι του γηπεδούχου Παναιτωλικού.

Αυτή η διαφορά στο σκορ έθετε τον Παναιτωλικό σε δύσκολη θέση, καθώς έπρεπε να βρει άμεσα λύσεις στο δεύτερο μέρος για να διεκδικήσει κάτι από την αναμέτρηση. Το κοινό του Αγρινίου παρακολουθούσε την προσπάθεια της ομάδας του να ανατρέψει την κατάσταση και να μειώσει την εις βάρος της διαφορά.

Η καθοριστική είσοδος του Ντιέγκο Εστεμπάν

Στην προσπάθεια του Παναιτωλικού να αντιδράσει και να αλλάξει τη ροή του αγώνα, ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου προχώρησε σε αλλαγές προσώπων. Μία από αυτές τις αλλαγές αποδείχθηκε ιδιαίτερα καθοριστική για την ομάδα του Αγρινίου, καθώς ο Ντιέγκο Εστεμπάν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο.

Η είσοδος του Εστεμπάν συνέπεσε χρονικά με την αναζήτηση του Παναιτωλικού για ένα γρήγορο γκολ. Πράγματι, ο «Τίτορμος», όπως είναι το προσωνύμιο της ομάδας, κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, χάρη και στην επιλογή του προπονητή του να τον χρησιμοποιήσει ως αλλαγή.

Η φάση του τέρματος και η μείωση του σκορ

Το γκολ που μείωσε το σκορ σε 2-1 σημειώθηκε στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, προερχόμενο από μία καλά οργανωμένη φάση. Όλα ξεκίνησαν από μία κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ, η οποία αιφνιδίασε την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Εράκοβιτς ήταν αυτός που γέμισε την μπάλα προς την περιοχή των φιλοξενούμενων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για κίνδυνο.

Στη συνέχεια, ο Εντιαγέ κατάφερε να πάρει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Αν και η κεφαλιά του δεν κατέληξε απευθείας στα δίχτυα, έστρωσε ιδανικά την μπάλα στον Ντιέγκο Εστεμπάν, ο οποίος βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση. Ο Εστεμπάν, με ψυχραιμία, κοντρόλαρε την μπάλα με το στήθος του, προτού εξαπολύσει ένα υπέροχο σουτ.

Το σουτ του Ντιέγκο Εστεμπάν ήταν εύστοχο και δυναμικό, καταλήγοντας στα δίχτυα του ΠΑΟΚ και διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-1. Αυτό το τέρμα έδωσε νέα ώθηση στον Παναιτωλικό, μειώνοντας τη διαφορά των δύο γκολ που είχε αποκτήσει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο.

Νέα δεδομένα στον αγώνα

Με το τέρμα του Ντιέγκο Εστεμπάν, ο Παναιτωλικός κατάφερε να μειώσει το σκορ σε 2-1, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην αναμέτρηση. Από το σημείο αυτό και μετά, ο αγώνας απέκτησε διαφορετικό ρυθμό, καθώς η διαφορά του ενός γκολ άφηνε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την εξέλιξη του παιχνιδιού στο υπόλοιπο του δευτέρου ημιχρόνου.

Η ομάδα του Αγρινίου, έχοντας βρει ένα γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος, έδειξε διάθεση να πιέσει περαιτέρω, εκμεταλλευόμενη την ψυχολογική ώθηση από το τέρμα του Αργεντινού ποδοσφαιριστή. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, βρέθηκε αντιμέτωπος με την ανάγκη να διαχειριστεί το μειωμένο προβάδισμά του και να διατηρήσει το αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta