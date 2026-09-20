Ο Ηρακλής νίκησε την Μπάλκαν στην πρεμιέρα των «Μαυροσκούφειων»

Ο Ηρακλής ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο 33ο τουρνουά «Μαυροσκούφεια», επικρατώντας της Μπάλκαν με σκορ 84-77. Η αναμέτρηση, που αποτέλεσε την πρεμιέρα της διοργάνωσης, βρήκε τον «γηραιό» να επιβάλλει τον ρυθμό του στο δεύτερο ημίχρονο. Κορυφαίοι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης αναδείχθηκαν οι Τζέιλεν Λεκιού και Κλίβελαντ Μέλβιν, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επικράτηση.

Η εξέλιξη του αγώνα και η ανατροπή του Ηρακλή

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την ομάδα της Μπάλκαν να παρουσιάζει καλύτερη εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, διατηρώντας ένα μικρό προβάδισμα έναντι του Ηρακλή. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, το σκορ ήταν 26-27 υπέρ της Μπάλκαν, ενώ στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι εξακολουθούσαν να προηγούνται με 45-47. Η βουλγαρική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Κάραϊτσιτς, είχε τον έλεγχο του ρυθμού στα αρχικά στάδια του αγώνα.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε ωστόσο δραματικά στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 23-9. Αυτή η κυριαρχία τους επέτρεψε να «χτίσουν» μια σημαντική διψήφια διαφορά, φτάνοντας το σκορ στο 68-56 στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης, την οποία και διατήρησαν μέχρι το τέλος.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης για τον «γηραιό»

Στην επικράτηση του Ηρακλή καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι Τζέιλεν Λεκιού και Κλίβελαντ Μέλβιν. Ο Λεκιού αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 22 πόντους, ενώ ο Μέλβιν συνέβαλε με 16 πόντους, έχοντας 2/9 τρίποντα. Οι δύο τους ήταν οι κύριοι εκφραστές της επίθεσης του Ηρακλή, ειδικά μετά το πρώτο ημίχρονο, όταν η ομάδα ανέβασε την απόδοσή της.

Εκτός από τους δύο πρωταγωνιστές, σημαντική ήταν και η συμβολή άλλων παικτών του Ζόραν Λούκιτς. Ο Ντιαρά σημείωσε 14 πόντους με 1/2 τρίποντα, ενώ ο Χόρχλερ πρόσθεσε 13 πόντους με 1/3 τρίποντα. Ο Στάιλς συνέβαλε με 8 πόντους (1/4 τρίποντα), ο Σλαφτσάκης με 5, ο Σύλλας με 4 και ο Αρνόκουρος με 2 πόντους, συμπληρώνοντας την επιθετική παραγωγή της ομάδας. Στην αναμέτρηση αγωνίστηκαν επίσης ο Μαστρογιαννόπουλος.

Η αντίσταση της Μπάλκαν και οι διακριθέντες της

Η Μπάλκαν, αν και δυσκολεύτηκε σημαντικά στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ιδιαίτερα στην τρίτη περίοδο όπου σημείωσε μόλις 9 πόντους, έδειξε σημάδια αντίστασης στο πρώτο ημίχρονο. Η συγκομιδή των μόλις 9 πόντων στην τρίτη περίοδο ήταν ενδεικτική της δυσκολίας της να ακολουθήσει τον ρυθμό του Ηρακλή, κάτι που την κράτησε σε απόσταση στο σκορ.

Από πλευράς της βουλγαρικής ομάδας, ξεχώρισε ο ΜακΚόι, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 27 πόντους, έχοντας 2/5 τρίποντα. Επίσης, ο Τσόμτσιε σημείωσε 13 πόντους, ενώ οι Οκουέρα και Μπονίλα πρόσθεσαν από 8 πόντους ο καθένας. Οι Ντουκάς, Ιβάνοβ και Τοσκόφ συνέβαλαν με 6, 5 και 3 πόντους αντίστοιχα, ενώ οι Στοιμένοφ, Ντιμιτρόφ και Έντζ σημείωσαν 3, 2 και 2 πόντους αντίστοιχα. Στην αναμέτρηση συμμετείχε και ο Αλιπίεφ.

Το επόμενο ραντεβού του Ηρακλή

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο 33ο τουρνουά «Μαυροσκούφεια», ο Ηρακλής ανανεώνει το ραντεβού του για την επόμενη αναμέτρηση. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει τη Μύκονο την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, συνεχίζοντας τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta