Καραμπέτσος: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ, είναι το αποτέλεσμα μιας υποδειγματικής ομαδικής δουλειάς»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), Γιώργος Καραμπέτσος, προέβη σε δηλώσεις μετά την αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας βόλεϊ ανδρών κόντρα στη Φινλανδία, όπου η Γαλανόλευκη έδωσε μια τεράστια μάχη, επικρατώντας με 3-2 σετ. Ο κ. Καραμπέτσος θέλησε να ευχαριστήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για την προσπάθεια και την πορεία του, τονίζοντας την αξία της συλλογικής δουλειάς.

Οι θερμές ευχαριστίες του προέδρου της Ε.Ο.ΠΕ.

Ο Γιώργος Καραμπέτσος, πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΕ., εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό του προς την Εθνική ομάδα ανδρών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο σε ολόκληρο το οικοδόμημα της Εθνικής ανδρών». Με αυτά τα λόγια, ο κ. Καραμπέτσος αναγνώρισε την προσπάθεια και την αφοσίωση όλων των συντελεστών που συνέβαλαν στην επιτυχία της ομάδας.

Στις δηλώσεις του, ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι η πορεία της ομάδας αποτελεί το αποτέλεσμα μιας υποδειγματικής ομαδικής δουλειάς. Αυτή η δουλειά, όπως ανέφερε, ξεκίνησε από το European League και συνεχίστηκε με συνέπεια, φέρνοντας σημαντικά αποτελέσματα και διακρίσεις για το ελληνικό βόλεϊ.

Η διαδρομή της Εθνικής ομάδας

Η πορεία που ακολούθησε η Εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών, σύμφωνα με τον κ. Καραμπέτσο, ήταν μια διαδρομή γεμάτη προκλήσεις και επιτυχίες. Ξεκίνησε από το European League, όπου τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή της ομάδας. Στη συνέχεια, η ομάδα σφυρηλατήθηκε μέσα από τους Μεσογειακούς Αγώνες, αποκτώντας εμπειρίες και ενισχύοντας το πνεύμα της συνεργασίας.

Η πορεία αυτή κορυφώθηκε με τη συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου η ομάδα συγκίνησε με την αγωνιστικότητά της. Η κορύφωση ήρθε με την τεράστια πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ένα επίτευγμα που σφραγίζει την αξία και την προσπάθεια όλων των μελών της Εθνικής.

Οι συντελεστές της υποδειγματικής ομαδικής δουλειάς

Ο πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΕ. δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της Εθνικής ομάδας. Ευχαρίστησε τον κάθε αθλητή, «από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο», αναγνωρίζοντας τον προσωπικό κόπο και την αφοσίωσή τους. Επίσης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το προπονητικό τιμ, το οποίο «σχεδίασε κάθε μάχη» με στρατηγική και μεθοδικότητα.

Επιπλέον, ο κ. Καραμπέτσος αναφέρθηκε στο ιατρικό επιτελείο, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο του στην υγεία και την αποκατάσταση των αθλητών. Τέλος, ευχαρίστησε και τους «ανθρώπους πίσω από τα φώτα», αναγνωρίζοντας τη συμβολή όλων των αφανών εργατών που στηρίζουν την ομάδα. Όλοι μαζί, όπως είπε, «μας δείξατε τι σημαίνει “ΟΜΑΔΑ” με κεφαλαία γράμματα».

Το παιχνίδι στο Τορίνο και το όραμα για το μέλλον

Σχετικά με την αναμέτρηση με τη Φινλανδία στο Τορίνο, ο Γιώργος Καραμπέτσος σημείωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν «απλώς ένας σταθμός» στην ευρύτερη πορεία της ομάδας. Τόνισε ότι το πραγματικό επίτευγμα δεν περιορίζεται σε ένα μόνο παιχνίδι, αλλά βρίσκεται στο όραμα και τη συνολική προσπάθεια που έχει καταβληθεί.

«Το όραμά σας και η συνολική σας προσπάθεια έχουν ήδη νικήσει», δήλωσε ο πρόεδρος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ομάδα έχει ήδη πετύχει κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή νίκη. Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Καραμπέτσος διαβεβαίωσε την ομάδα για την αμέριστη στήριξη της Ομοσπονδίας, λέγοντας: «Είμαστε όλοι δίπλα σας για τη συνέχεια!»

Με πληροφορίες από: Gazzetta