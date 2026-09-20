«Αν είχαμε 3-4 λεπτά θα μπορούσαμε να βάλουμε και τρίτο γκολ», δήλωσε ο Χρήστος Κόντης

Ο Χρήστος Κόντης, προπονητής του ΟΦΗ, προέβη σε δηλώσεις μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τον Αστέρα AKTOR στο Παγκρήτιο Στάδιο, η οποία έληξε ισόπαλη. Ο Έλληνας κόουτς αναφέρθηκε στην αντίδραση των παικτών του και τη σημασία της επερχόμενης διακοπής. Παρά τις δυσκολίες και τα λάθη, ο ΟΦΗ κατάφερε να αποσπάσει έναν βαθμό, με τον Κόντη να τονίζει την αξία του αποτελέσματος.

Η μάχη του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο

Οι Κρητικοί βρέθηκαν να χάνουν στο Παγκρήτιο Στάδιο, δεχόμενοι ανατροπή από τον Αστέρα AKTOR, σε ένα παιχνίδι που αποδείχθηκε «πολύ σκληρός για να πεθάνει» ο ΟΦΗ. Ωστόσο, το υπέροχο γκολ του Νίκου Αθανασίου ήταν αυτό που χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του Χρήστου Κόντη. Ο προπονητής χαρακτήρισε το τέρμα του Αθανασίου «πολύ όμορφο» και συνεχάρη την ομάδα του που «πάλεψε να γυρίσει το σκορ».

Ο Κόντης παραδέχθηκε πως η ομάδα του χάναμε από «δικά μας λάθη», απέναντι σε έναν Αστέρα που «είχε έναν βαθμό και πάλευε να κάνει πράγματα». Επίσης, έδωσε συγχαρητήρια στον Αστέρα, αναφέροντας πως «μας έβαλε δύσκολα» καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Δυσκολίες και έλλειψη υπομονής στην αναμέτρηση

Σύμφωνα με τον Έλληνα κόουτς, το παιχνίδι δεν εξελίχθηκε όπως το ήθελε ο ΟΦΗ, καθώς η ομάδα δεν δημιούργησε τις ευκαιρίες που θα επιθυμούσε και δεν επέδειξε την απαραίτητη υπομονή στο παιχνίδι της. «Έτσι όπως εξελίχθηκε η αναμέτρηση, για εμάς είναι σημαντικός ο βαθμός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κόντης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αποτελέσματος υπό αυτές τις συνθήκες.

Ο Κόντης εξήγησε ότι η αναμέτρηση είχε εξαρχής δυσκολίες, καθώς οι δύο ομάδες αγωνίζονταν με τον ίδιο σχηματισμό. Αυτό σήμαινε πως οι παίκτες έπρεπε να επιστρατεύσουν σε μεγάλο βαθμό το ατομικό τους ταλέντο για να ανταπεξέλθουν. Επιπλέον, η ομάδα γνώριζε πως ο Αστέρας, έχοντας πετύχει θετικά αποτελέσματα στα δύο τελευταία παιχνίδια του, θα αποτελούσε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο.

Ο εκνευρισμός κυριάρχησε στο γήπεδο

Ο προπονητής ανέφερε πως, αφού ο ΟΦΗ προηγήθηκε με ένα γκολ, εκεί που έπρεπε να διαχειριστεί το προβάδισμα, άνοιξε τις γραμμές του. Αυτό οδήγησε σε ένα ματς με «πολλά νεύρα» και «καθόλου καθαρό μυαλό» από όλο το γήπεδο. Ο εκνευρισμός ήταν έντονος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ληφθούν σωστές αποφάσεις από τους παίκτες.

Η ομάδα δέχθηκε και ένα δεύτερο γκολ, και νομίζω ότι μετά, πάλι με αυτόν τον εκνευρισμό, με ένταση και πίεση, δίχως καθαρό μυαλό, ψάξαμε ευκαιρίες. Ωστόσο, «αυτός ο εκνευρισμός δεν μας οδηγούσε σε καθαρές αποφάσεις», όπως τόνισε ο Κόντης, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο βαθμός ως «νίκη» και η νοοτροπία νικητή

Παρά την εμφάνιση της ομάδας του, ο Χρήστος Κόντης χαρακτήρισε τον βαθμό της ισοπαλίας ως σημαντικό. «Κακά τα ψέματα δεν ήμασταν καλοί και είναι σαν νίκη», δήλωσε ο προπονητής, υπογραμμίζοντας την αξία του αποτελέσματος δεδομένων των συνθηκών και της απόδοσης. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την ικανοποίηση για την αποφυγή της ήττας.

Ο προπονητής εξέφρασε την πεποίθησή του ότι, αν υπήρχαν «3-4 λεπτά» επιπλέον χρόνου, ο ΟΦΗ θα μπορούσε να είχε πετύχει και ένα τρίτο γκολ. Αυτό το πίστευε τόσο ο ίδιος όσο και οι παίκτες, αν και αναγνώρισε πως «θα μπορούσε να τύχει και μια στραβή». Ο Κόντης επανέλαβε την επιθυμία του να δημιουργήσει μια ομάδα με «νοοτροπία νικητή», κάτι που, όπως είπε, «το λέμε πάντα, το φωνάζουμε δυνατά».

Η επερχόμενη διακοπή για «καθαρό μυαλό»

Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε επίσης στην αξία της ερχόμενης διακοπής του πρωταθλήματος. «Έχουμε δύο εβδομάδες, να καθαρίσει το μυαλό», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της περιόδου για την ψυχολογική και πνευματική ανασυγκρότηση της ομάδας. Η διακοπή αναμένεται να προσφέρει την ευκαιρία στους παίκτες να επανέλθουν με μεγαλύτερη συγκέντρωση και ψυχραιμία στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta