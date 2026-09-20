Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Παναιτωλικό με 3-1 στο Αγρίνιο και ανέβηκε δεύτερος

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναιτωλικού με 3-1 στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Με αυτή τη νίκη, οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι κατάφερε να αντέξει στην πίεση και στα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, «κλειδώνοντας» το τρίποντο στις καθυστερήσεις.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν ορμητικά τον αγώνα, δημιουργώντας ρήγματα στην άμυνα του Παναιτωλικού, κυρίως από τα δεξιά. Παρόλα αυτά, έλειπε η τελική πάσα ή ένα καλό σουτ στις πρώτες φάσεις. Χαρακτηριστικές ήταν οι περιπτώσεις στο 19ο λεπτό με τον Άλι και στο 25ο λεπτό με τον Ζίβκοβιτς, όπου η τελική προσπάθεια δεν βρήκε στόχο.

Ενδιάμεσα, ο Πέλκας ανάγκασε τον τερματοφύλακα Κουτσερένκο σε μια δύσκολη επέμβαση. Στη συνέχεια, ο Εντιαγέ σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο Κένι, που του είχε κάνει την πάσα, βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Όλα, ωστόσο, απλοποιήθηκαν για τον ΠΑΟΚ μετά το ημίωρο του αγώνα.

Τα γκολ που έδωσαν προβάδισμα

Στο 33ο λεπτό, ο Πέλκας έκοψε τον Τζενεπό έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ακολούθησε άμεση συνεργασία μεταξύ Ζίβκοβιτς και Γιάκιτς, με τον Άλι να προχωρά, να προσποιείται και να σουτάρει. Η μπάλα βρήκε ελαφρώς στον Γκράναθ και κατέληξε στα δίχτυα του Κουτσερένκο, ανοίγοντας το σκορ για τον ΠΑΟΚ.

Έξι λεπτά αργότερα, στο 39ο λεπτό, ο Κουτσερένκο δεν απομάκρυνε σωστά την μπάλα σε κόρνερ του Πέλκα. Ο Σερίφ Εντιαγέ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας γρήγορα το 2-0 για τους Θεσσαλονικείς, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Η αντίδραση του Παναιτωλικού και οι τραυματισμοί

Ο προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου, προχώρησε σε διπλή αλλαγή στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, κίνηση που άμεσα απέδωσε καρπούς. Από σέντρα του Εράκοβιτς και μια κακή απομάκρυνση από τον Εντιαγέ, η μπάλα έφτασε στον Ντιέγκο Εστέμπαν, ο οποίος μόλις είχε μπει στο ματς. Ο 26χρονος Ισπανός στόπαρε και σούταρε, μειώνοντας το σκορ σε 1-2 στο 51ο λεπτό.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, προέκυψαν και προβλήματα τραυματισμών. Ο Λίσι «έχασε» τον Άλι, ενώ ο Αναστασίου έχασε τον Τζενεπό. Ακολούθησε μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ των Παβλένκα και Ελουστόντο, με αποτέλεσμα ο Τσέχος τερματοφύλακας Παβλένκα να τεθεί εκτός αγώνα, επίσης με βγαλμένο ώμο.

Το «κλείδωμα» της νίκας και η βαθμολογική εικόνα

Ο «Τίτορμος» προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες των τραυματισμών και έκλεισε τον ΠΑΟΚ στα καρέ του, αναζητώντας την ισοφάριση. Ωστόσο, δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια «καθαρή» φάση για γκολ. Το ματς έγινε «ροντέο» στο φινάλε, με τους Θεσσαλονικείς να «κλειδώνουν» τη νίκη στην τελευταία φάση του αγώνα.

Στο 90’+8’ λεπτό, ο Σόλα Σορετίρε έκλεψε την μπάλα από τον Μαυρία. Ακολούθησε συνεργασία με τους Ζίβκοβιτς και Ούγκρεσιτς, με τον Άγγλο εξτρέμ να ολοκληρώνει τη φάση που ο ίδιος είχε ξεκινήσει, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ έφτασε τις τέσσερις νίκες σε πέντε αγωνιστικές και ανέβηκε μόνος δεύτερος, τρεις βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Ο Παναιτωλικός, από την άλλη πλευρά, μετά από τρεις νίκες στο ξεκίνημα, μετράει πλέον δύο διαδοχικές ήττες, παρόλο που η εικόνα του στον αγώνα ήταν εξόχως ανταγωνιστική.

Με πληροφορίες από: Topontiki