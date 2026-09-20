Ο Γίρι Παβλένκα τραυματίστηκε στον αγώνα Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ και αποχώρησε με φορείο

Μια άτυχη στιγμή σημάδεψε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό, καθώς ο τερματοφύλακας των Θεσσαλονικιών, Γίρι Παβλένκα, τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο 69ο λεπτό του αγώνα, προκαλώντας την ανησυχία των συμπαικτών του και των φιλάθλων. Ο Τσέχος κίπερ αντικαταστάθηκε αναγκαστικά, ενώ ο συνάδελφός του από την αντίπαλη ομάδα, Γεβγένι Κουτσερένκο, έδειξε άμεσα την υποστήριξή του, σε μια κίνηση fair play.

Ο τραυματισμός του Γίρι Παβλένκα στο 69ο λεπτό

Η στιγμή του τραυματισμού του Γίρι Παβλένκα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης φάσης στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναιτωλικού. Ο Τσέχος τερματοφύλακας, στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει έξοδο από την εστία του και να μπλοκάρει την μπάλα, συγκρούστηκε με τον Αρίτζ Ελουστόντο, συμπαίκτη του στην ομάδα του ΠΑΟΚ.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και άφησε τον Παβλένκα στο έδαφος, με εμφανή σημάδια πόνου. Οι πρώτες εκτιμήσεις από το ιατρικό επιτελείο που έσπευσε άμεσα στον αγωνιστικό χώρο έκαναν λόγο για πιθανή εξάρθρωση ώμου του έμπειρου κίπερ. Η κατάσταση του ποδοσφαιριστή προκάλεσε άμεσα ανησυχία, καθώς δεν φαινόταν να μπορεί να συνεχίσει.

Αναγκαστική αλλαγή και αποχώρηση με φορείο

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του, ο Γίρι Παβλένκα δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα. Η αντικατάστασή του κρίθηκε αναγκαία και τη θέση του κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ πήρε ο Αντώνης Τσιφτσής. Ο Τσέχος τερματοφύλακας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, μια εικόνα που προκάλεσε ανησυχία σε όλους τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο.

Κατά την αποχώρησή του από το παιχνίδι, οι φίλοι των Αγρινιωτών, δηλαδή οι οπαδοί του Παναιτωλικού, χειροκρότησαν θερμά τον άτυχο τερματοφύλακα των Θεσσαλονικιών. Αυτή η κίνηση των φιλάθλων αποτέλεσε μια ένδειξη αναγνώρισης και συμπαράστασης προς τον Παβλένκα, ανεξαρτήτως της αγωνιστικής αντιπαλότητας των δύο ομάδων.

Η υπέροχη κίνηση fair play του Γεβγένι Κουτσερένκο

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν η κίνηση του τερματοφύλακα του Παναιτωλικού, Γεβγένι Κουτσερένκο. Ο Ουκρανός πορτιέρε του Τίτορμου, μόλις αντιλήφθηκε τον τραυματισμό του συναδέλφου του, έσπευσε άμεσα στο πλευρό του Γίρι Παβλένκα, δείχνοντας την αλληλεγγύη του.

Ο Κουτσερένκο πλησίασε τον Παβλένκα, ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος, και στάθηκε από πάνω του για να του συμπαρασταθεί στις δύσκολες στιγμές του τραυματισμού. Αυτή η ενέργεια χαρακτηρίστηκε ως μια υπέροχη κίνηση fair play, αναδεικνύοντας τις αξίες του αθλητισμού και το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας πέρα από την αγωνιστική αντιπαλότητα.

Τραυματισμός και για τον Ισπανό στόπερ Αρίτζ Ελουστόντο

Η σύγκρουση στην οποία ενεπλάκη ο Γίρι Παβλένκα είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό και του άλλου ποδοσφαιριστή που συμμετείχε στη φάση, του Ισπανού στόπερ του ΠΑΟΚ, Αρίτζ Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο, ο οποίος συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της ομάδας του, δεν μπόρεσε επίσης να συνεχίσει τον αγώνα λόγω του τραυματισμού του.

Ο τραυματισμός του Ισπανού αμυντικού οδήγησε και αυτόν σε αναγκαστική αλλαγή. Τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο Δημήτρης Μπαταούλας. Έτσι, ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει δύο αλλαγές λόγω τραυματισμών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που επηρέασε την αγωνιστική του διάταξη και τα πλάνα του προπονητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta