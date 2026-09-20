Νίστρουπ: «Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος όχι σπριντ»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, προπονητής του Παναθηναϊκού, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Καλαμάτας, με σκορ 0-1, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League. Ο Δανός τεχνικός εξέφρασε τον ενθουσιασμό που επικρατεί στις τάξεις των «πρασίνων» για το επιτυχημένο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, έχοντας σημειώσει πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε τη σημασία της υπομονής και της διαρκούς προσπάθειας, καθώς χαρακτήρισε τη φετινή σεζόν ως μαραθώνιο και όχι ως σπριντ.

Η επικράτηση επί της Καλαμάτας και το αήττητο σερί

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει της Καλαμάτας με σκορ 1-0, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο της Νεάπολης. Το μοναδικό και καθοριστικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 33ο λεπτό από τον Ανδρέα Τεττέη, εξασφαλίζοντας έτσι τους τρεις βαθμούς για την ομάδα του. Αυτή η νίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους «πράσινους», καθώς διατήρησε το αήττητο σερί τους στο φετινό πρωτάθλημα, φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην Super League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία αυτής της επικράτησης, υπογραμμίζοντας ότι οι «πράσινοι» έδειξαν περισσότερη μαχητικότητα, ακόμη και χωρίς να έχουν πιάσει τα υψηλότερα στάνταρ απόδοσης στην απόδοσή τους. Η ομάδα του, όπως δήλωσε, κυνήγησε τη νίκη με επιμονή, την άξιζε και τελικά την πήρε, προσθέτοντας άλλους τρεις πολύτιμους βαθμούς στο ενεργητικό της, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον αγώνα

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι παίκτες του, οι οποίοι καλούνται να αγωνίζονται σε πολλά παιχνίδια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρά τις προκλήσεις αυτές, ο Νίστρουπ τόνισε πως η Καλαμάτα τους έκανε τη ζωή δύσκολη καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αποδεικνύοντας ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα ομάδα να την παρακολουθεί κανείς.

Σχετικά με τον αγωνιστικό χώρο, ο Δανός τεχνικός ήταν ξεκάθαρος, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις συνθήκες του γηπέδου και ότι η ομάδα πρέπει να αναζητά τη νίκη ανεξαρτήτως των συνθηκών που επικρατούν. Επίσης, υπογράμμισε τις σωτήριες επεμβάσεις του τερματοφύλακα Ινάκι, οι οποίες διατήρησαν ανέπαφη την εστία του Παναθηναϊκού και συνέβαλαν καθοριστικά στην εξασφάλιση του θετικού αποτελέσματος και των τριών βαθμών.

Η φύση του ελληνικού πρωταθλήματος και οι ευρωπαϊκές προκρίσεις

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, έχοντας συμπληρώσει δύο μήνες στην Ελλάδα ως προπονητής, εξέφρασε την άποψη ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό. Παρά το γεγονός ότι τα πράγματα εξελίσσονται θετικά για την ομάδα του σε αυτό το αρχικό στάδιο, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν έχουν φτάσει ακόμα στο τέλειο επίπεδο απόδοσης, αφήνοντας περιθώρια βελτίωσης.

Αναφέρθηκε επίσης στα προκριματικά παιχνίδια που προηγήθηκαν, τα οποία χαρακτήρισε δύσκολα, με ιδιαίτερη μνεία στη Χράντετς. Μετά τις επιτυχημένες προκρίσεις σε αυτές τις αναμετρήσεις, η ομάδα αισθάνεται πιο ήρεμη και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο Νίστρουπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το καλό ξεκίνημα της σεζόν στην Ελλάδα είναι σημαντικό και ότι μετά την επερχόμενη διακοπή, η πορεία της ομάδας θα είναι ακόμα καλύτερη και πιο σταθερή.

Το πρωτάθλημα ως μαραθώνιος και η φιλοσοφία του προπονητή

Ο Δανός τεχνικός επανέλαβε τη βασική του θέση, τονίζοντας με έμφαση ότι το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος και όχι ένα σπριντ. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ανάγκη για μακροπρόθεσμη σκέψη και σταθερότητα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, παρά τον αρχικό ενθουσιασμό που επικρατεί στην ομάδα και τους φιλάθλους για το εξαιρετικό ξεκίνημα. Ο Νίστρουπ ξεκαθάρισε πως η σεζόν βρίσκεται ακόμη στην αρχή και απαιτείται διαρκής προσπάθεια και συγκέντρωση.

Τέλος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού δήλωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε συγκρίσεις της δικής του ομάδας με τους αντιπάλους, καθώς κάθε προπονητής έχει τον δικό του τρόπο προσέγγισης, τη δική του φιλοσοφία και τις δικές του μεθόδους. Η Καλαμάτα, όπως σημείωσε, τους έβαλε δύσκολα στην αναμέτρηση και ήταν μια ενδιαφέρουσα ομάδα να την παρακολουθεί κανείς, κάτι που δείχνει το επίπεδο δυσκολίας του ελληνικού πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko