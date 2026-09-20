Αντωνόπουλος: «Χάσαμε τη νίκη από ένα γκολ που χαίρεσαι να το βλέπεις»

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τεχνικός του Αστέρα AKTOR, προέβη σε δηλώσεις στην κάμερα της Magenta TV μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Ο αγώνας έληξε ισόπαλος, με τον Αστέρα AKTOR να χάνει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια του, καθώς ισοφαρίστηκε στο φινάλε της αναμέτρησης. Ο κ. Αντωνόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα τέρμα που «χαίρεσαι να το βλέπεις».

Οι δηλώσεις του τεχνικού μετά την ισοπαλία

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, μετά το τέλος του αγώνα στο Ηράκλειο, όπου ο Αστέρας AKTOR αναδείχθηκε ισόπαλος με τον ΟΦΗ, παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της Magenta TV. Στις δηλώσεις του, ο τεχνικός των Αρκάδων αναφέρθηκε αρχικά στην πορεία του ΟΦΗ, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του για την παρουσία της κρητικής ομάδας.

Ο κ. Αντωνόπουλος τόνισε πως ο ΟΦΗ εκπροσωπεί επάξια τη χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια ομάδα που διαθέτει «αρχή, μέση και τέλος». Στη συνέχεια, ο προπονητής εστίασε στην εξέλιξη του ίδιου του παιχνιδιού, το οποίο, όπως είπε, η ομάδα του κρατούσε τη νίκη μέχρι το 90+5'.

Το γκολ του ΟΦΗ και η χαμένη νίκη

Σχολιάζοντας το τέρμα της ισοφάρισης που δέχθηκε ο Αστέρας AKTOR, ο Γιώργος Αντωνόπουλος περιέγραψε το γκολ του Νίκου Αθανασίου ως ένα «καταπληκτικό γκολ» και ένα τέρμα που «χαίρεσαι να το βλέπεις». Παρά το γεγονός ότι αυτό το γκολ στέρησε τη νίκη από την ομάδα του, ο τεχνικός δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει την ομορφιά του.

«Κρατούσαμε μέχρι το 90+5' τη νίκη στα χέρια μας αλλά μπήκε ένα γκολ που χαίρεσαι να το βλέπεις. Το δέχθηκε η ομάδα μου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν ένα καταπληκτικό γκολ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αντωνόπουλος. Η ισοφάριση αυτή σήμανε πως ο Αστέρας AKTOR δεν κατάφερε να πάρει ούτε σήμερα την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο παράγοντας της τύχης και η προσπάθεια των παικτών

Ο τεχνικός των Αρκάδων στάθηκε στον παράγοντα της τύχης, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την απουσία της από την πλευρά της ομάδας του. «Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάρουμε ούτε σήμερα την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα», ανέφερε ο Γιώργος Αντωνόπουλος, προσθέτοντας πως τα παιδιά έκαναν «μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια» στον αγώνα.

Ο κ. Αντωνόπουλος εξέπληξε την ελπίδα του για το μέλλον, δηλώνοντας: «Να δω πότε η τύχη θα σταματήσει να μας γυρίζει την πλάτη και να μας δώσει και εμάς μια χαρά». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η ομάδα του χρειάζεται και την εύνοια της τύχης για να μπορέσει να πανηγυρίσει μια νίκη στο πρωτάθλημα.

Η κούραση του ΟΦΗ δεν αποτελεί δικαιολογία

Ερωτηθείς σχετικά με το αν πόνταρε στο ενδεχόμενο ο ΟΦΗ να προερχόταν με κούραση στο συγκεκριμένο ματς, ο Γιώργος Αντωνόπουλος απάντησε αρνητικά. Ο τεχνικός του Αστέρα AKTOR υποστήριξε ότι ο ΟΦΗ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την κόπωση ως δικαιολογία, καθώς διαθέτει ένα «πάρα πολύ ωραίο ρόστερ» και «πολλές επιλογές» παικτών.

Ο κ. Αντωνόπουλος ανέφερε μάλιστα ότι ο ΟΦΗ «άλλαξε όλη την ομάδα στο πρώτο ημίχρονο», γεγονός που ενισχύει την άποψή του περί βάθους στο ρόστερ. Ο ίδιος δήλωσε πως αν υποστήριζε ότι υπήρχε κούραση από την πλευρά του ΟΦΗ, θα αδικούσε την προσπάθεια των δικών του παικτών. Τέλος, επαίνεσε τους παίκτες του ΟΦΗ που αγωνίστηκαν, χαρακτηρίζοντάς τους «καταπληκτικούς», και επανέλαβε ότι η ομάδα του έκανε «μία πάρα πολύ καλή προσπάθεια».

Με πληροφορίες από: Gazzetta