Παναθηναϊκός: Πέμπτη σερί νίκη με γκολ του Τεττέη στη Νίκαια

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε το νικηφόρο του σερί, κάνοντας το 5/5 στη Super League, καθώς επικράτησε της Καλαμάτας με 0-1 σε αγώνα που διεξήχθη την Κυριακή (20/9) στη Νίκαια. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες με το απόλυτο των βαθμών, παραμένοντας μόνοι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 15 πόντους.

Ο καθοριστικός Τεττέη

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, που χώρισε τελικά τις δύο ομάδες, σημειώθηκε στο 33ο λεπτό από τον Ανδρέα Τεττέη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ανέλαβε μια προσωπική ενέργεια, απέφυγε τους αντιπάλους του και με ένα δυνατό τελείωμα από το ύψος της περιοχής, νίκησε τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας, Βασίλιεβιτς.

Πριν από το γκολ, ο Παναθηναϊκός είχε χρειαστεί χρόνο για να επιβάλει τον ρυθμό του, καθώς η Καλαμάτα κατάφερε να περιορίσει την ανάπτυξη των «πράσινων» στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Η πρώτη προειδοποίηση από πλευράς Παναθηναϊκού ήρθε στο 15', όταν ο Τεττέη επιχείρησε να σκοράρει από πλάγια θέση, αναγκάζοντας τον Βασίλιεβιτς να παραχωρήσει κόρνερ. Οκτώ λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν ακόμα πιο κοντά στο γκολ, με τον Λιβάι Γκαρσία να σημαδεύει το δοκάρι. Ο ίδιος παίκτης είχε λίγο αργότερα ακόμα μία τελική προσπάθεια, η οποία κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα της Καλαμάτας.

Η αντίσταση της Καλαμάτας

Η ομάδα του Χριστοφιλέα έδειξε ότι μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Στο 28ο λεπτό, ο Ντιαρά βρήκε χώρο για να εκτελέσει, με τον τερματοφύλακα των «πράσινων», Πένια, να αντιδρά σωστά και να αποκρούει την προσπάθεια. Η ισορροπία του αγώνα άλλαξε οριστικά πέντε λεπτά αργότερα με το γκολ του Τεττέη.

Με το προβάδισμα πλέον στα χέρια του, ο Παναθηναϊκός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας τον έλεγχο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να μετατρέψει την υπεροχή του σε δεύτερο γκολ.

Το δεύτερο ημίχρονο και οι παρεμβάσεις του Νίστρουπ

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε δραματικά μετά την ανάπαυλα. Ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να κρατήσει την Καλαμάτα μακριά από την περιοχή του και παράλληλα αναζήτησε χώρους στην επίθεση με τους Τεττέη και Λιβάι Γκαρσία. Ωστόσο, στο 62ο λεπτό, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν μια ανάσα από την ισοφάριση. Ο Πινέιρο δημιούργησε τη φάση για τον Χάμζα, ο οποίος βγήκε απέναντι από τον Πένια. Ο τερματοφύλακας των «πράσινων» κέρδισε τη μονομαχία, ενώ αμέσως μετά εξουδετέρωσε και το σουτ του Κατάλντι.

Η συγκεκριμένη φάση οδήγησε τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, σε κινήσεις από τον πάγκο. Ο Ντέσερς και ο Λούζα αντικατέστησαν τους Ουναΐ και Κάνγκουα, με την ομάδα να περνά σε διάταξη 4-4-2. Αργότερα, η προσπάθεια της Καλαμάτας να δημιουργήσει από την αριστερή πλευρά έφερε και νέα παρέμβαση από τον Δανό τεχνικό. Ο Τσάπρας πήρε τη θέση του Τεττέη και τοποθετήθηκε μπροστά από τον Καλάμπρια, ενισχύοντας τη συγκεκριμένη πτέρυγα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr