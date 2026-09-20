Ντάνι Γκαρθία: «Δεν είναι το τέλος που θα ήθελα» μετά την αποχώρηση από τον Ολυμπιακό

Ο Ντάνι Γκαρθία αποχώρησε από τον Ολυμπιακό μετά από δύο χρόνια παρουσίας στους Πειραιώτες. Ο Ισπανός μέσος, σε ηλικία 36 ετών, ανακοινώθηκε από τον Ατρόμητο, παραμένοντας έτσι κάτοικος Ελλάδας. Μετά την επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα του Περιστερίου, ο ίδιος προχώρησε σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για το τέλος της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό.

Το «αντίο» και η ήσυχη συνείδηση

Στην ανάρτησή του, ο Ντάνι Γκαρθία τόνισε ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να φεύγει κανείς από ένα μέρος με την συνείδησή του ήσυχη. Επισήμανε ότι έδωσε τον καλύτερό του εαυτό υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Ολυμπιακό.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής παραδέχτηκε ότι το τέλος της συνεργασίας δεν ήταν αυτό που θα επιθυμούσε. Ωστόμως, δήλωσε ότι φεύγει ευτυχισμένος, καθώς έδωσε τα πάντα για τη φανέλα του συλλόγου.

Οι στιγμές στον Ολυμπιακό και οι φιλίες

Ο Γκαρθία αναφέρθηκε στην υποδοχή που έλαβε από την πρώτη μέρα, δηλώνοντας ότι τον αντιμετώπισαν σαν έναν από τους δικούς τους. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, έζησε τόσο φανταστικές όσο και δύσκολες στιγμές, υπογραμμίζοντας ότι πάντα ήταν όλοι μαζί.

Από την εμπειρία του αυτή, ο μέσος κρατάει, όπως είπε, πάνω απ’ όλα τις εμπειρίες, τους ανθρώπους και όλες τις φιλίες που παίρνει μαζί του. Τόνισε ότι τα αθλητικά αποτελέσματα είναι περαστικά, ενώ αυτά που ζούμε και οι άνθρωποι που γίνονται μέρος της διαδρομής μας μένουν για πάντα.

Η Ελλάδα ως τόπος επιστροφής

Ο Ντάνι Γκαρθία εξέφρασε την πεποίθησή του ότι όταν στο μέλλον επιστρέψει για διακοπές στην Ελλάδα, θα μπορεί να επικοινωνήσει με πολλούς συμπαίκτες και εργαζόμενους. Στόχος του είναι να πιουν έναν φρέντο, να φάνε ή απλά να περάσουν τη μέρα μαζί, καθώς, όπως είπε, πιστεύει ότι αυτό είναι, στο τέλος, αυτό που πραγματικά έχει σημασία στη ζωή.

Ευχαρίστησε επίσης όλους τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι τον μεταχειρίστηκαν πάντα με τόση αγάπη και σεβασμό. Οι μεγάλες στιγμές που έζησε στο γήπεδο Καραϊσκάκη θα παραμείνουν, όπως ανέφερε, για πάντα χαραγμένες στη μνήμη του.

Η οικογενειακή ανάπτυξη και η συνέχεια στο ποδόσφαιρο

Ο Ισπανός μέσος ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό που του έδωσε την ευκαιρία να έρθει στην Ελλάδα και να ζήσει αυτή την εμπειρία. Υπογράμμισε ότι η παραμονή στη χώρα συνέβαλε σημαντικά στην προσωπική του ανάπτυξη, τόσο ως ζευγάρι όσο και ως γονείς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κόρη του, η οποία μεγάλωσε στην Ελλάδα από το πρώτο λεπτό της ζωής της, με το στάδιο να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για εκείνη. Τόνισε ότι η Ελλάδα θα είναι πάντα ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας της κόρης του και, φυσικά, της δικής τους.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Ντάνι Γκαρθία δήλωσε ότι δεν θα μακρηγορήσει άλλο και ότι κανείς δεν θα του αφαιρέσει ποτέ τον ενθουσιασμό και την όρεξη να παίζει ποδόσφαιρο, επισημαίνοντας ότι συνεχίζει την ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Με πληροφορίες από: Athletiko