Η Σάλον Βίλπας ολοκληρώνει τον όμιλο της ΑΕΚ στο BCL

Η Σάλον Βίλπας, μια ομάδα από τη Φινλανδία, εξασφάλισε την πρόκρισή της στους ομίλους του Basketball Champions League, κερδίζοντας μία θέση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Με την επιτυχία της αυτή, η φινλανδική ομάδα προστίθεται επίσημα ως αντίπαλος της ΑΕΚ στον 3ο όμιλο του θεσμού. Η προσθήκη της Σάλον Βίλπας ολοκληρώνει πλέον το σύνολο των ομάδων που θα διεκδικήσουν την πρόκριση από τον συγκεκριμένο όμιλο, διαμορφώνοντας το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα για την ελληνική ομάδα.

Η κρίσιμη επικράτηση της Σάλον Βίλπας

Η Σάλον Βίλπας κατάφερε να κατακτήσει το τελευταίο διαθέσιμο εισιτήριο για την είσοδό της στον 3ο όμιλο του Basketball Champions League. Η φινλανδική ομάδα έδωσε μια σκληρή μάχη απέναντι στην Οραντέα, σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και με υψηλό σκορ. Τελικά, η Σάλον Βίλπας επικράτησε της ρουμανικής ομάδας με οριακή διαφορά, σημειώνοντας 98 πόντους έναντι 96 της αντιπάλου της. Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική, καθώς της χάρισε την πολυπόθητη πρόκριση στους ομίλους του BCL, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στη φάση των 32 της διοργάνωσης.

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στον 3ο όμιλο

Με την οριστικοποίηση της πρόκρισης της Σάλον Βίλπας, ο 3ος όμιλος του Basketball Champions League είναι πλέον πλήρως διαμορφωμένος. Η ΑΕΚ, ως μία από τις κορυφαίες ομάδες του ομίλου, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη φινλανδική Σάλον Βίλπας σε δύο αναμετρήσεις, μία εντός και μία εκτός έδρας. Πέρα από τη Σάλον Βίλπας, οι άλλοι δύο αντίπαλοι της ΑΕΚ στον ίδιο όμιλο είναι η Αντβέρπ, μια ομάδα από το Βέλγιο, και η Φάλκο Σομπατέλι, η οποία προέρχεται από την Ουγγαρία. Η Σάλον Βίλπας αποτελεί τον τέταρτο και τελευταίο αντίπαλο που προστέθηκε στο γκρουπ, συμπληρώνοντας το καρέ των ομάδων που θα αγωνιστούν για τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στην πρώτη φάση

Το πρόγραμμα των αγώνων της ΑΕΚ στον 3ο όμιλο του Basketball Champions League έχει πλέον οριστικοποιηθεί, περιλαμβάνοντας έξι συνολικά αναμετρήσεις. Στην πρώτη αγωνιστική, η ελληνική ομάδα θα υποδεχθεί στην έδρα της τη νεοφερμένη Σάλον Βίλπας, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα των υποχρεώσεών της στη διοργάνωση. Ακολουθεί η δεύτερη αγωνιστική, όπου η ΑΕΚ θα αγωνιστεί και πάλι εντός έδρας, αυτή τη φορά φιλοξενώντας την Αντβέρπ από το Βέλγιο. Αυτοί οι δύο εντός έδρας αγώνες θα αποτελέσουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ΑΕΚ να ξεκινήσει δυναμικά την πορεία της στον όμιλο.

Οι εκτός έδρας προκλήσεις και η ολοκλήρωση του ομίλου

Στην τρίτη αγωνιστική, η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει το πρώτο της ταξίδι εκτός έδρας, μεταβαίνοντας στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει τη Φάλκο Σομπατέλι. Η αναμέτρηση αυτή θα είναι κρίσιμη για τη συνέχεια, καθώς θα δώσει ένα πρώτο δείγμα των δυνατοτήτων της ομάδας μακριά από την έδρα της. Στην τέταρτη αγωνιστική, η Φάλκο Σομπατέλι θα επισκεφθεί την έδρα της ΑΕΚ, ολοκληρώνοντας έτσι τις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων. Ο δεύτερος γύρος του ομίλου θα ξεκινήσει με την ΑΕΚ να ταξιδεύει στη Φινλανδία για να αντιμετωπίσει τη Σάλον Βίλπας στην πέμπτη αγωνιστική. Τέλος, η έκτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου θα βρει την ΑΕΚ να αγωνίζεται εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας την Αντβέρπ στο Βέλγιο, σε έναν αγώνα που ενδέχεται να κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta