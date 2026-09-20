Επιστροφή στις νίκες για τη Γιουβέντους, νίκησε την Αταλάντα

Η Γιουβέντους επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας εντός έδρας της Αταλάντα με σκορ 2-0. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε ξανά χαμόγελα στους Μπιανκονέρι, οι οποίοι πήραν τους τρεις βαθμούς, αφήνοντας την Αταλάντα χωρίς βαθμό για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στη Serie A.

Η επικράτηση της Γιουβέντους επί της Αταλάντα

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Γιουβέντους και την Αταλάντα βρήκε τους γηπεδούχους να επιβάλλονται με 2-0, σηματοδοτώντας την επιστροφή τους στα εντός συνόρων θετικά αποτελέσματα. Η νίκη αυτή ήταν σημαντική για τη Γιουβέντους, η οποία έδειξε αποφασιστικότητα απέναντι σε μια ντεφορμέ Αταλάντα.

Οι φιλοξενούμενοι, από την πλευρά τους, δεν κατάφεραν να βρουν απαντήσεις στα τέρματα της Γιουβέντους και παρέμειναν χωρίς βαθμό για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στο ιταλικό πρωτάθλημα, γεγονός που υποδεικνύει μια περίοδο αγωνιστικής κάμψης.

Τα γκολ των Μπιανκονέρι

Το προβάδισμα για τους Μπιανκονέρι ήρθε στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τσελίκ πραγματοποίησε ένα γύρισμα από την αριστερή πλευρά, με τον Κονσεϊσάο να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με ένα σουτ που εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του.

Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 77ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζέγκροβα, ο Μπρέμερ έπιασε μια δυνατή κεφαλιά, η οποία κατέληξε στα δίχτυα των Μπεργκαμάσκι, σφραγίζοντας έτσι τη νίκη για τη Γιουβέντους και διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.

Η πρώτη ήττα της Κόμο

Σε άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, η Κόμο υπέστη την πρώτη της φετινή ήττα. Η ομάδα αντιμετώπισε εκτός έδρας την εντυπωσιακή Φροζινόνε, από την οποία έχασε με σκορ 2-0.

Ο Τάσος Δουβίκας αγωνίστηκε για την Κόμο κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Τα τέρματα του αγώνα Φροζινόνε - Κόμο

Το σκορ άνοιξε για τη Φροζινόνε στο 14ο λεπτό, όταν ο Κάλο κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό το γκολ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους από νωρίς στον αγώνα.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Κβερνάντζε να σημειώνει το δεύτερο τέρμα για τη Φροζινόνε, εξασφαλίζοντας έτσι τη νίκη με 2-0 επί της Κόμο.

Ο σεφτές της Πάρμα κόντρα στην Τζένοα

Η Πάρμα κατάφερε να κάνει τον «σεφτέ» της, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη στη σεζόν. Επικράτησε εντός έδρας της Τζένοα με σκορ 2-1, σε μια αναμέτρηση που της έδωσε τους πρώτους της βαθμούς.

Η νίκη αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους Παρμέντσι, καθώς τους δίνει ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη του σκορ στην αναμέτρηση Πάρμα - Τζένοα

Ο Ρομέρο ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους της Πάρμα στο 38ο λεπτό, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Ωστόσο, η Τζένοα κατάφερε να αντιδράσει.

Στο 70ό λεπτό, ο Όσμαγιτς ισοφάρισε για τους Γενοβέζους, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Παρόλα αυτά, η Πάρμα είχε την τελευταία λέξη, με τον Άλμκβιστ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα για τους Παρμέντσι δέκα λεπτά αργότερα, εξασφαλίζοντας τη νίκη με 2-1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta