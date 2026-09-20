Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Καλαμάτα με 1-0 και οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την αήττητη πορεία του στην Super League, κατακτώντας μία ακόμη νίκη με 1-0 επί της Καλαμάτας. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Τεττέη, με μία ατομική ενέργεια, εξασφαλίζοντας το πέμπτο συνεχόμενο «τρίποντο» για τους «πράσινους». Η ομάδα της Αθήνας οδηγεί πλέον μόνη της την κούρσα του πρωταθλήματος, έχοντας αντιμετωπίσει την πίεση των Μεσσήνιων για ισοφάριση.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά, δημιουργώντας την πρώτη του καλή στιγμή μόλις στο 9ο λεπτό. Από γύρισμα του Κάνγκουα, η μπάλα κόντραρε και ο Τεττέη μπήκε στη φάση, πιάνοντας μία κεφαλιά που πέρασε άουτ. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 15ο λεπτό, ο Τεττέη δοκίμασε ένα γύρισμα από πλάγια θέση, αλλά ο Βασίλιεβιτς επενέβη και έδιωξε σε κόρνερ, αποτρέποντας τον κίνδυνο για την εστία της Καλαμάτας.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 23ο λεπτό, ο Λιβάι Γκαρσία πραγματοποίησε μία όμορφη διαγώνια κίνηση και εκτέλεσε, με την μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά του αριστερού δοκαριού και να περνάει άουτ. Η Καλαμάτα είχε τη δική της ευκαιρία στο 28ο λεπτό, όταν το σουτ του Ντιαρά βρήκε σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, Πένια, ο οποίος απέκρουσε.

Το πολυπόθητο γκολ για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 33ο λεπτό. Ο Ουναΐ έδωσε στον Τεττέη, ο οποίος με μία εντυπωσιακή ατομική ενέργεια πέρασε δύο αντιπάλους και εξαπέλυσε ένα ασύλληπτο σουτ στη γωνία του Βασίλιεβιτς, διαμορφώνοντας το 1-0 υπέρ των «πράσινων». Πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, στο 39ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός είχε ακόμη μία καλή στιγμή με τον Αντίνο, ο οποίος σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα κόντραρε και μπλοκαρίστηκε σε δύο χρόνους από τον Βασίλιεβιτς.

Η αντίδραση της Καλαμάτας και οι ευκαιρίες του δεύτερου μέρους

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να αναζητά ένα δεύτερο γκολ, έχοντας μία ευκαιρία στο 60ό λεπτό με ένα σουτ του Κάνγκουα μέσα από την περιοχή, το οποίο κόντραρε πάνω στον Στρούγγη. Ωστόσο, η Καλαμάτα αντέδρασε άμεσα και ένα λεπτό αργότερα, στο 61ο λεπτό, ο Χάμζα βρέθηκε σε τετ-α-τετ με τον Πένια. Ο Ισπανός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού απέκρουσε με υπερένταση, ενώ στη συνέχεια το δεύτερο σουτ του Κατάλντι μπλοκαρίστηκε σταθερά από τον ίδιο.

Οι Μεσσήνιοι συνέχισαν να πιέζουν για την ισοφάριση, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που τους δινόταν. Παρά την επιμονή τους, η άμυνα του «τριφυλλιού» άντεξε, διατηρώντας το προβάδισμα που είχε αποκτήσει από το πρώτο ημίχρονο. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε ένα παιχνίδι στρατηγικής και αντοχής, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τον έλεγχο του κέντρου και να προσπαθούν να δημιουργήσουν ρήγματα στις αντίπαλες άμυνες.

Τελικές στιγμές και η επικράτηση των «πράσινων»

Προς το τέλος της αναμέτρησης, στο 83ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός είχε μία ακόμη ευκαιρία να διευρύνει το σκορ. Ο Λιβάι Γκαρσία έπαιξε ένα-δύο με τον Αντίνο, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Βασίλιεβιτς. Η Καλαμάτα, από την πλευρά της, είχε την τελευταία της μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο 90ό λεπτό, όταν από γύρισμα του Ραστόντερ, ο Ντέσερς δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα προς τα δίχτυα, χάνοντας μία σημαντική στιγμή.

Το τελικό σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τον Παναθηναϊκό νικητή με 1-0, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του και διατηρώντας το απόλυτο των νικών στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, παρά την προσπάθεια και την πίεση που άσκησε, δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, μένοντας χωρίς βαθμό από την αναμέτρηση.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο (834’ Χατζηθεοδωρίδης), Πινέιρο (84’ Κουρμινόφσκι), Ντιαρά (84’ Λιατσικούρας), Μπακαγιόκο (57’ Κατάλντι), Χαμζά (77’ Μπονέτο), Μορέιρα, Μπολιβάρ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα (64’ Λούζα), Ουναΐ (64’ Ντέσερς), Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία (89’ Ραστόντερ), Τεττέη (79’ Τσάπρας).

Με πληροφορίες από: Topontiki