Νίκολιτς: «Βγάλαμε ενέργεια και πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη»

Ο Μάρκο Νίκολιτς, προπονητής της ΑΕΚ, αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της νίκης που πέτυχε η ομάδα του στον Βόλο, τονίζοντας την ενέργεια που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές του στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Μετά το πέρας του αγώνα, ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για την πορεία της αναμέτρησης, αλλά και για τα επόμενα σχέδια της ομάδας ενόψει της διακοπής του πρωταθλήματος.

Η επικράτηση στον Βόλο και η ενέργεια των παικτών

Μιλώντας στη Magenta TV μετά το διπλό που απέσπασε η ομάδα του στον Βόλο, ο Μάρκο Νίκολιτς υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη νίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ΑΕΚ. Ο προπονητής εξήρε την προσπάθεια των παικτών του, οι οποίοι, όπως δήλωσε, «έβγαλαν την ενέργεια που θέλαμε» μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Νίκολιτς αναγνώρισε ότι η ομάδα του δεν ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, καθώς «δεν μπήκαμε καλά στα 15 λεπτά». Ωστόσο, στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε. «Μετά κυριαρχήσαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ΑΕΚ «είχε τον έλεγχο» του παιχνιδιού. Οι παίκτες «προσπαθήσαμε, πιέσαμε» καθ' όλη τη διάρκεια, οδηγώντας στην τελική επικράτηση.

Η σημασία της νίκης και τα συγχαρητήρια

Ο τεχνικός της ΑΕΚ επανέλαβε αρκετές φορές τη φράση «πολύ σημαντική αυτή η νίκη», υπογραμμίζοντας το ειδικό βάρος του αποτελέσματος για την ομάδα του. Η επικράτηση αυτή φαίνεται να προσδίδει ώθηση ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του σχετικά με τον αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς απηύθυνε συγχαρητήρια τόσο στους ποδοσφαιριστές του για την απόδοσή τους όσο και στους φιλάθλους της ΑΕΚ. Οι τελευταίοι, όπως ανέφερε, «μας στήριξαν σήμερα», παίζοντας τον δικό τους ρόλο στην επίτευξη του θετικού αποτελέσματος.

Το επερχόμενο διάλειμμα των τριών εβδομάδων

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στο επερχόμενο διάλειμμα των τριών εβδομάδων, το οποίο χαρακτήρισε ως κάτι «νέο και για μένα». Ο προπονητής εξέφρασε την αμφιβολία του σχετικά με το αν πρέπει να χαρεί ή να στεναχωρηθεί για αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Ο λόγος για αυτή την αμφιθυμία έγκειται στην αποχώρηση πολλών διεθνών παικτών από την ομάδα για τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες. «Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να στεναχωρηθώ γιατί θα φύγουν πολλοί διεθνείς», δήλωσε ο Νίκολιτς, υποδηλώνοντας την πρόκληση που δημιουργεί η απουσία βασικών στελεχών από τις προπονήσεις.

Φιλικές αναμετρήσεις κατά τη διάρκεια της διακοπής

Προκειμένου να διατηρηθεί η αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας κατά τη διάρκεια της διακοπής, η ΑΕΚ έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή φιλικών αναμετρήσεων. Ο Μάρκο Νίκολιτς αποκάλυψε ότι η ομάδα του θα δώσει φιλικά παιχνίδια με δύο συγκεκριμένους αντιπάλους.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικές αναμετρήσεις τον Παναιτωλικό, καθώς και την Athens Kallithea. Αυτά τα παιχνίδια αναμένεται να προσφέρουν την ευκαιρία στους παίκτες που θα παραμείνουν στην ομάδα να διατηρήσουν τον ρυθμό τους και να προετοιμαστούν για την επανέναρξη των επίσημων αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta