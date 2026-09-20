Η Παρί κατέκτησε το Σούπερ Καπ Γαλλίας πριν από την πρεμιέρα της Euroleague

Η Παρί κατέκτησε το Σούπερ Καπ Γαλλίας, επικρατώντας της Ροάν με τελικό σκορ 81-59, σε έναν αγώνα που διεξήχθη τέσσερις ημέρες πριν από την πρεμιέρα της στην EuroLeague. Η ομάδα του Παρισιού εξασφάλισε τον τίτλο, δείχνοντας σημάδια δυναμικής ενόψει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Ο επόμενος σταθμός για την Παρί είναι η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για την 1η αγωνιστική της EuroLeague.

Η κατάκτηση του Σούπερ Καπ Γαλλίας

Η Παρί αναδείχθηκε κυπελλούχος στο Σούπερ Καπ Γαλλίας, επικρατώντας της Ροάν σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε με σκορ 81-59. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την κατάκτηση ενός σημαντικού τίτλου για την ομάδα, προσδίδοντάς της αυτοπεποίθηση και δυναμική ενόψει της έναρξης της ευρωπαϊκής της πορείας.

Η γαλλική ομάδα, με αυτή την επιτυχία, θα μεταβεί στο «Telekom Center Athens» με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς προετοιμάζεται για την πρώτη της αναμέτρηση στην EuroLeague. Η κατάκτηση του εγχώριου Σούπερ Καπ αποτελεί ένα θετικό ξεκίνημα για την αγωνιστική περίοδο.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο αγώνας κόντρα στη Ροάν είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα για την Παρί. Στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Παρισιού αντιμετώπισε δυσκολίες στο σκοράρισμα, πετυχαίνοντας μόλις 21 πόντους. Αυτή η επίδοση υποδηλώνει μια αρχική δυστοκία στην επίθεση, η οποία όμως δεν επηρέασε την τελική έκβαση.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε άρδην στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Η Παρί πάτησε «γκάζι» και παρουσιάστηκε «φουριόζα», σημειώνοντας συνολικά 60 πόντους στο β' ημίχρονο. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση στο δεύτερο μέρος ήταν καθοριστική για την ανατροπή και την επικράτηση επί της Ροάν.

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του πρώτου ημιχρόνου ήταν τα πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων και για τις δύο ομάδες. Συνολικά, Ροάν και Παρί είχαν μόλις 2/29 τρίποντα. Πιο συγκεκριμένα, η Ροάν μέτρησε 1/17 τρίποντα, ενώ η Παρί είχε 1/12, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αρχική δυστοκία τους από την περιφέρεια.

Οι πρωταγωνιστές της Παρί

Στην προσπάθεια της Παρί για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, ξεχώρισαν ορισμένοι παίκτες με την απόδοσή τους. Ο Ετιέν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για τους νικητές, σημειώνοντας 21 πόντους. Η συμβολή του ήταν καθοριστική στην επίθεση της ομάδας, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο.

Πέρα από τους πόντους, ο Ετιέν συνέβαλε επίσης με 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αναδεικνύοντας την πολύπλευρη παρουσία του στον αγώνα. Παράλληλα, ο Ιφί είχε επίσης μια σημαντική συνεισφορά στο σκοράρισμα, προσθέτοντας 15 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας του Παρισιού, ενισχύοντας την επιθετική της γραμμή.

Επόμενος σταθμός η Euroleague και ο Παναθηναϊκός

Μετά την επιτυχημένη κατάκτηση του Σούπερ Καπ Γαλλίας, η Παρί στρέφει πλέον όλη της την προσοχή στην πρεμιέρα της EuroLeague. Η γαλλική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην 1η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον.

Ο αγώνας κόντρα στον Παναθηναϊκό είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης 21:15. Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στο T-Center, όπου η Παρί θα επιδιώξει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην EuroLeague, έχοντας ως εφόδιο την πρόσφατη επιτυχία της στην εγχώρια διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta