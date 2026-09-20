Ο Κώστας Καραπαπάς σχολίασε το πέναλτι της ΑΕΚ στα social media

Ο Κώστας Καραπαπάς, εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, προχώρησε σε ανάρτηση στα προσωπικά του social media, σχολιάζοντας το πέναλτι που δόθηκε στην ΑΕΚ σε πρόσφατο αγώνα της. Ο παράγοντας των Πειραιωτών ανέβασε ένα βίντεο με τη συγκεκριμένη φάση, εκφράζοντας την άποψή του για την απόφαση. Η ανάρτηση αυτή ήρθε σε συνέχεια άλλων δημοσιεύσεων που είχε κάνει ο ίδιος για άλλο ποδοσφαιρικό γεγονός.

Η ανάρτηση για το επίμαχο πέναλτι της ΑΕΚ

Ο Κώστας Καραπαπάς, ένας εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τη θέση του σχετικά με μία συγκεκριμένη φάση που απασχόλησε την αθλητική επικαιρότητα. Η ανάρτησή του επικεντρώθηκε στο πέναλτι που υποδείχθηκε υπέρ της ΑΕΚ, προκαλώντας συζητήσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Στο πλαίσιο αυτής της δημοσίευσης, ο παράγοντας των «ερυθρόλευκων» ανέβασε ένα βίντεο το οποίο απεικόνιζε τη φάση του δοθέντος πέναλτι. Το οπτικό υλικό συνοδευόταν από ένα σχόλιο του κ. Καραπαπά, στο οποίο διατυπώθηκε η έκπληξη ή η διαφωνία του με την απόφαση. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού έγραψε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί να έχουν δώσει πέναλτι...», υπογραμμίζοντας την αμφισβήτησή του για την ορθότητα της απόφασης.

Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο ELABET

Η φάση που αποτέλεσε το αντικείμενο της ανάρτησης του Κώστα Καραπαπά προήλθε από τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο ELABET. Αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι της Super League βρέθηκε στο επίκεντρο του σχολιασμού του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για το γεγονός.

Το εν λόγω ματς, στο οποίο δόθηκε το επίμαχο πέναλτι στην ΑΕΚ, ήταν ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τον Κώστα Καραπαπά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επιλογή του να αναρτήσει βίντεο και σχόλιο για αυτή τη συγκεκριμένη φάση δείχνει την προσοχή που έδωσε στο συγκεκριμένο συμβάν του αγώνα.

Προηγούμενες αναρτήσεις για τον Ολυμπιακό

Πριν από την ανάρτηση που αφορούσε το πέναλτι της ΑΕΚ, ο Κώστας Καραπαπάς είχε πραγματοποιήσει και άλλες δημοσιεύσεις στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media. Αυτές οι προηγούμενες αναρτήσεις του αφορούσαν ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό γεγονός, στο οποίο πρωταγωνιστούσε η ομάδα του.

Συγκεκριμένα, ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε κάνει αναρτήσεις σχετικά με τον αγώνα μεταξύ του Λεβαδειακού και του Ολυμπιακού. Το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα ήταν 0-1 υπέρ του Ολυμπιακού, και οι δημοσιεύσεις του κ. Καραπαπά πιθανότατα σχετίζονταν με την εξέλιξη ή το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης.

Η χρήση των social media από τον Κώστα Καραπαπά

Ο Κώστας Καραπαπάς χρησιμοποιεί ενεργά τα social media ως πλατφόρμα για να εκφράζει τις απόψεις του και να σχολιάζει ποδοσφαιρικά ζητήματα που απασχολούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η πρόσφατη ανάρτηση για το πέναλτι της ΑΕΚ αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα αυτής της συστηματικής πρακτικής του.

Μέσω των προσωπικών του λογαριασμών, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός μοιράζεται βίντεο και σχόλια, επικοινωνώντας άμεσα με το κοινό και τους φιλάθλους. Αυτή η προσέγγιση του επιτρέπει να τοποθετείται γρήγορα και δημόσια σχετικά με τις εξελίξεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στους αγώνες, όπως στην περίπτωση του δοθέντος πέναλτι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta