Ο Μάρκο Νίκολιτς για τη νίκη της ΑΕΚ επί του Βόλου: «Οι παίκτες μου βρήκαν ενέργεια στο τέλος»

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, στάθηκε στη σημασία της νίκης της ομάδας του με 2-1 απέναντι στον Βόλο, μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο προπονητής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αντίδραση των παικτών του και την ενέργεια που βρήκαν στο τέλος του αγώνα. Η αναμέτρηση διεξήχθη για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ικανοποίηση για τη νίκη και την αντίδραση των παικτών

Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε πολύ χαρούμενος για την επικράτηση της ΑΕΚ. Ο ίδιος τόνισε ότι οι παίκτες του βρήκαν την απαραίτητη ενέργεια στο τέλος του αγώνα, κάτι που οδήγησε στην κατάκτηση των τριών βαθμών. Αυτοί οι βαθμοί κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Ο Σέρβος τεχνικός παραδέχθηκε ότι η ομάδα του αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα κατά τη διάρκεια των πρώτων 15 λεπτών της αναμέτρησης. Ωστόσο, εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές του στη συνέχεια του αγώνα, καθώς και από την αντίδραση που επέδειξαν μετά το αρχικό διάστημα.

Η ανάλυση του αγώνα και οι συνθήκες του γηπέδου

Σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια καλή εμφάνιση στο σύνολό της, με εξαίρεση το πρώτο δεκαπεντάλεπτο. Μετά το αρχικό αυτό διάστημα, η ομάδα του έπαιξε καλά και κατάφερε να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η κυριαρχία ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αποτελέσματος.

Ο προπονητής αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που παρουσίαζε ο αγωνιστικός χώρος του Πανθεσσαλικού. Όπως δήλωσε, ο αγωνιστικός χώρος ήταν πολύ δύσκολος, με την μπάλα να αναπηδά, γεγονός που καθιστούσε πιο απαιτητική την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Παρά τις αυτές τις συνθήκες, η ομάδα κατάφερε να προσαρμοστεί και να φτάσει στη νίκη.

Συγχαρητήρια στους παίκτες και ευχαριστίες στον κόσμο

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν παρέλειψε να δώσει τα συγχαρητήριά του στους παίκτες της ΑΕΚ για την προσπάθεια και την απόδοσή τους. Η νίκη αυτή, όπως υπογράμμισε, αποτελεί καρπό της δουλειάς και της επιμονής τους μέσα στο γήπεδο.

Επιπλέον, ο Σέρβος τεχνικός εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον κόσμο της ΑΕΚ που βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό για να υποστηρίξει την ομάδα. Η παρουσία και η στήριξη των φιλάθλων θεωρήθηκε σημαντική για την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ και η διακοπή του πρωταθλήματος

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στη διακοπή του πρωταθλήματος που ακολουθεί και έχει διάρκεια τριών εβδομάδων. Αυτή η διακοπή αποτελεί ένα καινούργιο δεδομένο για την ομάδα της ΑΕΚ και τον τρόπο διαχείρισής της.

Ο προπονητής σημείωσε ότι η ομάδα θα έχει πολλούς διεθνείς παίκτες που θα ενσωματωθούν στις εθνικές τους ομάδες. Εξέφρασε μια αμφιβολία για το αν πρέπει να χαρεί ή όχι για αυτό το γεγονός, δεδομένης της απουσίας τους από τις προπονήσεις της ΑΕΚ.

Φιλικές αναμετρήσεις και ευχές για τους διεθνείς

Κατά τη διάρκεια της επικείμενης διακοπής, η ΑΕΚ έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή δύο φιλικών αναμετρήσεων. Οι αγώνες αυτοί θα δώσουν την ευκαιρία στην ομάδα να διατηρήσει τον αγωνιστικό της ρυθμό. Τα φιλικά θα διεξαχθούν απέναντι στον Παναιτωλικό και στην Athens Kallithea.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του εκφράζοντας την ελπίδα του οι διεθνείς ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν υγιείς στις υποχρεώσεις της ομάδας μετά το πέρας των αγώνων τους με τις εθνικές τους ομάδες. Η υγεία των παικτών αποτελεί προτεραιότητα για τον τεχνικό.

Με πληροφορίες από: Athletiko