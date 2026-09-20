Το στοίχημα του Ζοάο Μάριο με τον Λούκα Γιόβιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ στον Βόλο

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Ζοάο Μάριο, προέβη σε μία αποκάλυψη σχετικά με ένα στοίχημα που έχει βάλει με τον συμπαίκτη του, Λούκα Γιόβιτς. Η δήλωση αυτή έγινε μετά τη νίκη της ομάδας του στον Βόλο, όπου ο ίδιος συνέβαλε με μία ασίστ στο νικητήριο γκολ.

Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το «διπλό» στον Βόλο, επικρατώντας με σκορ 1-2, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από το γκολ του Λούκα Γιόβιτς. Ο Ζοάο Μάριο ήταν ο δημιουργός της φάσης, καθώς σέντραρε με ακρίβεια, και ο Σέρβος επιθετικός ολοκλήρωσε την προσπάθεια με κεφαλιά, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η αποκάλυψη του στοιχήματος στη Magenta TV

Ο Ζοάο Μάριο, μιλώντας στη Magenta TV αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, δεν δίστασε να μοιραστεί με το κοινό την ύπαρξη ενός προσωπικού στοιχήματος με τον Λούκα Γιόβιτς. Το στοίχημα αυτό αφορά τις ασίστ που θα προσφέρει ο Πορτογάλος στον Σέρβο επιθετικό κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ζοάο Μάριο, ο στόχος του είναι να δώσει τρεις ασίστ στον Γιόβιτς. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την «ισοφάριση» της περσινής ασίστ που είχε προσφέρει ο Γιόβιτς στον ίδιο, σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ.

Η κρίσιμη περσινή ασίστ του Γιόβιτς

Η αναφορά του Ζοάο Μάριο στην περσινή ασίστ του Λούκα Γιόβιτς αφορά μία καθοριστική στιγμή για την ΑΕΚ. Πέρυσι, ο Σέρβος φορ είχε δώσει μία ασίστ στον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό σε αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού.

Εκείνο το γκολ, που προήλθε από την ασίστ του Γιόβιτς και την εκτέλεση του Μάριο, αποδείχθηκε νικητήριο και συνέβαλε καθοριστικά στο να «σφραγιστεί» ο τίτλος του πρωταθλήματος για την Ένωση. Η σημασία εκείνης της στιγμής είναι εμφανής στην επιθυμία του Ζοάο Μάριο να ανταποδώσει με τον δικό του τρόπο.

Η εξέλιξη του στοιχήματος μετά τον Βόλο

Με την ασίστ που έδωσε στον Λούκα Γιόβιτς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό, ο Ζοάο Μάριο σημείωσε την πρώτη του συνεισφορά στο πλαίσιο του στοιχήματος. Αυτή η ασίστ οδήγησε στο νικητήριο γκολ της ΑΕΚ, ενισχύοντας την προσπάθεια του Πορτογάλου.

Όπως ο ίδιος δήλωσε, μετά την πρώτη επιτυχημένη ασίστ, απομένουν πλέον άλλες δύο για να ολοκληρώσει τον στόχο του και να ισοφαρίσει την περσινή επίδοση του Γιόβιτς. Η εξέλιξη του στοιχήματος αναμένεται να προσθέσει ένα επιπλέον κίνητρο στους δύο παίκτες.

Οι δηλώσεις του Ζοάο Μάριο για την ομάδα

Πέρα από την αποκάλυψη του στοιχήματος, ο Ζοάο Μάριο αναφέρθηκε και στην απόδοση της ομάδας γενικότερα. Τόνισε πως το παιχνίδι στον Βόλο ήταν μία αναμέτρηση που η ΑΕΚ «έπρεπε να κερδίσει», ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε παράγοντες.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υπογράμμισε ότι παράγοντες όπως η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου δεν θα έπρεπε να αποτελούν δικαιολογία. Επίσης, σημείωσε ότι η ομάδα παρουσιάζει «σκαμπανεβάσματα» κυρίως στα εκτός έδρας παιχνίδια, ένα φαινόμενο που παρατηρείται φέτος, δεδομένης και της συμμετοχής της ΑΕΚ στο Champions League.

Καταλήγοντας, ο Ζοάο Μάριο επεσήμανε την ανάγκη η ομάδα να δείχνει την ίδια δύναμη και στα εκτός έδρας παιχνίδια, όπως ακριβώς κάνει και στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Τόνισε την αναγκαιότητα για «ωρίμανση σαν ομάδα», προκειμένου να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη σταθερότητα τις προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta