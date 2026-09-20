Ο Σάλιακας χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό επί του Λεβαδειακού

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Λεβαδειακού με σκορ 1-0, σε μια απαιτητική «έξοδο» στη Βοιωτία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League. Το νικητήριο τέρμα για τους Πειραιώτες σημείωσε ο Μανώλης Σάλιακας στο 92ο λεπτό της αναμέτρησης, χαρίζοντας στην ομάδα του το πολύτιμο «τρίποντο». Η νίκη αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Ολυμπιακός αναζητούσε την επιστροφή στις επιτυχίες στο πρωτάθλημα.

Το κρίσιμο γκολ του Σάλιακα

Ο Μανώλης Σάλιακας, ο διεθνής δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, ήταν ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος της αναμέτρησης. Το γκολ σημειώθηκε στο 92ο λεπτό, όταν ο Φρόιλε πραγματοποίησε σέντρα και ο Σάλιακας με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λεβαδειακού.

Μετά την επίτευξη του τέρματος, ο Σάλιακας πανηγύρισε έξαλλα με τον κόσμο και τους συμπαίκτες του, ενώ στη συνέχεια έκανε τον σταυρό του, εκφράζοντας τη χαρά του για το «χρυσό» γκολ που διαμόρφωσε το τελικό 0-1 υπέρ του Ολυμπιακού.

Η αναζήτηση του «τριπόντου»

Ο Ολυμπιακός είχε έναν επιτακτικό λόγο να κερδίσει αυτή την αναμέτρηση, καθώς αναζητούσε το πρώτο του «τρίποντο» στη Super League μετά από δύο αγωνιστικές. Η ομάδα είχε προηγηθεί με μια θετική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League λίγες ημέρες νωρίτερα, γεγονός που ενίσχυε την επιθυμία για νίκη και στο πρωτάθλημα.

Ο προπονητής των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, έψαχνε επίσης την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα με την ομάδα. Από την άλλη πλευρά, και οι Βοιωτοί του Λεβαδειακού είχαν τη δική τους ανάγκη για βαθμούς, καθώς και αυτοί αναζητούσαν το πρώτο τους «τρίποντο» στη φετινή διοργάνωση της Super League.

Στιγμιότυπα και ευκαιρίες του αγώνα

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, σημειώθηκαν αρκετές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Σε μια από αυτές, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πουέρτα, ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα έφυγε για λίγο άουτ. Ο ίδιος παίκτης, ο Ρέτσος, επιχείρησε αργότερα μια ατομική προσπάθεια και ένα μακρινό σουτ, το οποίο όμως κατέληξε επίσης εκτός εστίας.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Ζότα Σίλβα δημιούργησε μια επικίνδυνη σέντρα από αριστερά, την οποία όμως έδιωξε αποτελεσματικά ο Τσιβελεκίδης. Ο Γιάρεμπτσουκ δοκίμασε ένα γυριστό σουτ με το δεξί πόδι από το ύψος της μεγάλης περιοχής και θέση αριστερά, αλλά η μπάλα δεν πήγε προς το τέρμα. Επίσης, ο Ορτέγκα έδιωξε με το ένα χέρι σε κόρνερ μια φαλτσαριστή σέντρα του Μπαλντέ.

Αλλαγές και αμφισβητούμενες φάσεις

Στο δεύτερο ημίχρονο, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, με τους Τσικίνιο και Γιάρεμτσουκ να αποχωρούν και τους Μάριους και Ζέλσον Μαρτίνς να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Λίγο αργότερα, ο Μάριους φώναξε για πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, ωστόσο τόσο ο διαιτητής όσο και το VAR δεν έδωσαν κάποια παράβαση.

Σε μια άλλη φάση, ο Ορτέγκα γλίστρησε και δεν απομάκρυνε σωστά την μπάλα. Ο Κόμπναν επωφελήθηκε από την κατάσταση και έκανε ένα σουτ μέσα στην περιοχή, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού βρισκόταν σε σωστή θέση και μπλόκαρε την προσπάθεια, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του μέχρι το καθοριστικό γκολ του Σάλιακα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta