Κώστας Μπράτσος: «Όλος ο κόσμος είδε» μετά την ήττα του Βόλου

Λιγομίλητος εμφανίστηκε ο Κώστας Μπράτσος μετά την ήττα του Βόλου από την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με σκορ 1-2. Ο τεχνικός των Θεσσαλών επέλεξε να μην προχωρήσει σε αγωνιστική ανάλυση της αναμέτρησης, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις.

Ο προπονητής του Βόλου άφησε σαφείς αιχμές για τη διαιτησία του Πολυχρόνη, αναφερόμενος σε δύο κρίσιμα σημεία του αγώνα που, κατά την άποψή του, επηρέασαν την εξέλιξη της αναμέτρησης. Οι δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού ήταν χαρακτηριστικές, υπογραμμίζοντας ότι «όλος ο κόσμος είδε».

Δηλώσεις μετά τον αγώνα

Ο Κώστας Μπράτσος απέφυγε να μιλήσει για το αγωνιστικό κομμάτι της αναμέτρησης, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στις αποφάσεις της διαιτησίας. Η στάση του ήταν λιγομίλητη, όπως περιγράφηκε, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των Θεσσαλών έκανε αναφορά σε ένα γκολ που ακυρώθηκε για την ομάδα του, καθώς και σε ένα πέναλτι που καταλογίστηκε εις βάρος της. Αυτά τα δύο περιστατικά αποτέλεσαν τον κύριο πυρήνα των δηλώσεών του, χωρίς να επεκταθεί σε τακτικές ή επιδόσεις των παικτών.

Το ακυρωθέν γκολ του Φουρτάδο

Ένα από τα βασικά σημεία στα οποία στάθηκε ο Κώστας Μπράτσος, αποφεύγοντας την αγωνιστική ανάλυση του αγώνα, ήταν το γκολ του Φουρτάδο. Το συγκεκριμένο τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ, όπως ανέφερε ο προπονητής του Βόλου.

Η φάση αυτή εκτυλίχθηκε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης, δημιουργώντας ερωτηματικά στον πάγκο του Βόλου. Η ακύρωση του γκολ θεωρήθηκε από τον Μπράτσο ως ένα από τα γεγονότα που δεν του επέτρεψαν να σχολιάσει περαιτέρω το παιχνίδι.

Ο προπονητής συμπεριέλαβε το ακυρωθέν γκολ στις αιτίες για τις οποίες δήλωσε χαρακτηριστικά: «Και με γκολ που ακυρώθηκε... δεν έχω να πω κάτι για το παιχνίδι».

Το πέναλτι που άνοιξε το σκορ

Το δεύτερο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο Κώστας Μπράτσος αφορούσε το πέναλτι με το οποίο ο Λούκα Γιόβιτς άνοιξε το σκορ για την Ένωση. Ο τεχνικός του Βόλου εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την συγκεκριμένη απόφαση του διαιτητή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε φάση» που να δικαιολογεί την καταλογισμό του πέναλτι. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την αμφισβήτηση της ορθότητας της διαιτητικής απόφασης που οδήγησε στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ.

Το πέναλτι αυτό, σε συνδυασμό με το ακυρωθέν γκολ του Φουρτάδο, αποτέλεσε το πλαίσιο των αιχμών που άφησε ο Μπράτσος για τη διαιτησία, αποφεύγοντας να αναλύσει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του.

Οι αιχμές για τον διαιτητή Πολυχρόνη

Ο Κώστας Μπράτσος, στην τοποθέτησή του μετά το τέλος της αναμέτρησης, άφησε σαφείς αιχμές για τις αποφάσεις της διαιτησίας. Οι αιχμές αυτές απευθύνονταν συγκεκριμένα στη διαιτησία του Πολυχρόνη, ο οποίος ήταν ο διαιτητής του αγώνα.

Η δήλωση του προπονητή ότι «όλος ο κόσμος είδε» υποδηλώνει την πεποίθησή του ότι οι επίμαχες φάσεις ήταν εμφανείς και η κρίση του διαιτητή αμφισβητήσιμη. Αυτή η φράση χρησιμοποιήθηκε για να τονίσει την άποψή του σχετικά με την εγκυρότητα των αποφάσεων.

Ο τεχνικός των Θεσσαλών, με αυτή τη στάση, επέλεξε να μετατοπίσει το επίκεντρο της συζήτησης από την αγωνιστική ανάλυση στην κριτική των διαιτητικών επιλογών που επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα.

Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του Βόλου

Παρά τις έντονες αιχμές που άφησε για τη διαιτησία, ο Κώστας Μπράτσος δεν παρέλειψε να εκφράσει τα συγχαρητήριά του στους ποδοσφαιριστές του Βόλου. Η αναφορά του στους παίκτες ήταν το μόνο θετικό σχόλιο που έκανε σε αγωνιστικό επίπεδο.

Ο προπονητής συνεχάρη τους παίκτες του για την προσπάθεια που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την αναγνώριση του κόπου και της διάθεσης των ποδοσφαιριστών του, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα.

«Μόνο να πω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του Βόλου για την προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπράτσος, ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Με πληροφορίες από: Athletiko