Η Σαλόν Βίλπας συμπλήρωσε τον όμιλο της ΑΕΚ στο BCL

Η Σαλόν Βίλπας αποτελεί πλέον την τέταρτη και τελευταία ομάδα που συμπληρώνει τον όμιλο της ΑΕΚ στη Regular Season του Basketball Champions League. Με την προσθήκη της φινλανδικής ομάδας, το παζλ των αντιπάλων της ελληνικής ομάδας ολοκληρώθηκε, διαμορφώνοντας πλήρως το πρόγραμμα της «Βασίλισσας» για την πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Η ολοκλήρωση του γ’ ομίλου

Η σύνθεση του Γ’ ομίλου του Basketball Champions League ολοκληρώθηκε με την ένταξη της Σαλόν Βίλπας. Η φινλανδική ομάδα, μετά την επιτυχημένη της πορεία στα προκριματικά, εξασφάλισε τη θέση της στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι η ΑΕΚ γνωρίζει πλέον όλους τους αντιπάλους της σε αυτή την αρχική φάση του BCL.

Η Σαλόν Βίλπας έρχεται να προστεθεί στις ήδη γνωστές ομάδες του ομίλου, διαμορφώνοντας ένα πλήρες σχήμα τεσσάρων ομάδων. Η παρουσία της φινλανδικής ομάδας ήταν το τελευταίο κομμάτι που έλειπε για να συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος όμιλος, όπως είχε αρχικά οριστεί.

Η πορεία της Σαλόν Βίλπας προς την πρόκριση

Η Σαλόν Βίλπας εξασφάλισε το εισιτήριο για τη Regular Season του Basketball Champions League μέσα από μια επιτυχημένη πορεία στα προκριματικά. Η φινλανδική ομάδα αγωνίστηκε στον τελικό του πρώτου προκριματικού τουρνουά, όπου αντιμετώπισε την Οραντέα.

Σε έναν κρίσιμο αγώνα, η Σαλόν Βίλπας κατάφερε να νικήσει την Οραντέα. Αυτή η νίκη της έδωσε την πολυπόθητη πρόκριση, επιτρέποντάς της να συμμετάσχει στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης και να βρεθεί στον ίδιο όμιλο με την ΑΕΚ. Η επιτυχία της φινλανδικής ομάδας ολοκλήρωσε έτσι το σύνολο των ομάδων που θα αγωνιστούν στον Γ’ όμιλο.

Οι αντίπαλοι της «Βασίλισσας»

Με την προσθήκη της Σαλόν Βίλπας, η ΑΕΚ γνωρίζει πλέον και τους τρεις αντιπάλους της στον Γ’ όμιλο του Basketball Champions League. Εκτός από τη φινλανδική ομάδα, η «Βασίλισσα» θα αντιμετωπίσει τη Φάλκο Σομπατέλι, η οποία προέρχεται από την Ουγγαρία. Η ουγγρική ομάδα αποτελεί έναν από τους βασικούς αντιπάλους της ΑΕΚ στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Ο τρίτος αντίπαλος της ελληνικής ομάδας στον όμιλο είναι η Άντβερπ. Η βελγική ομάδα συμπληρώνει την τετράδα του Γ’ ομίλου, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για την ΑΕΚ. Έτσι, η ελληνική ομάδα θα κληθεί να αναμετρηθεί με ομάδες από τη Φινλανδία, την Ουγγαρία και το Βέλγιο κατά τη διάρκεια της Regular Season του BCL.

Το διαμορφωμένο πρόγραμμα της ΑΕΚ

Η ολοκλήρωση του Γ’ ομίλου με την προσθήκη της Σαλόν Βίλπας έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του πλήρους προγράμματος της ΑΕΚ στο Basketball Champions League. Η ελληνική ομάδα έχει πλέον μπροστά της το σύνολο των αγώνων που θα δώσει στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, γνωρίζοντας τους τρεις αντιπάλους της.

Το πρόγραμμα της «Βασίλισσας» περιλαμβάνει πλέον όλες τις αναμετρήσεις με τη Σαλόν Βίλπας, τη Φάλκο Σομπατέλι και την Άντβερπ. Η γνώση των αντιπάλων και η οριστικοποίηση του ομίλου επιτρέπουν στην ελληνική ομάδα να προετοιμαστεί για τις προκλήσεις που την περιμένουν στη Regular Season του Basketball Champions League.

Με πληροφορίες από: Athletiko