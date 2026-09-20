Η ΑΕΚ νίκησε τον Βόλο ELABET με δύο γκολ του Γιόβιτς

Η ΑΕΚ κατάφερε να αποσπάσει μια δύσκολη εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Βόλου ELABET στο Πανθεσσαλικό στάδιο, χάρη σε δύο τέρματα του Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σκοράροντας στο 61ο λεπτό με πέναλτι και στο 88ο λεπτό με κεφαλιά, δίνοντας τέλος σε ένα σερί ανεπιτυχών αποτελεσμάτων για την Ένωση στην περιφέρεια. Οι γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει προσωρινά στο 85ο λεπτό με τον Χαραλαμπόγλου, ενώ ολοκλήρωσαν τον αγώνα με εννέα ποδοσφαιριστές λόγω αποβολών.

Ο αγώνας και οι πρωταγωνιστές

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την πρώτη της φετινή εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας του Βόλου ELABET με 2-1 σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Ο Λούκα Γιόβιτς ανέλαβε τον ρόλο του εκτελεστή για την Ένωση, σημειώνοντας και τα δύο τέρματα που οδήγησαν στην επικράτηση. Η επιτυχία αυτή έβαλε τέλος στο σερί ανεπιτυχών αποτελεσμάτων της ΑΕΚ στην περιφέρεια.

Ο Βόλος ELABET, παρότι ισοφάρισε προσωρινά με τον Χαραλαμπόγλου στο 85ο λεπτό, δεν κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με εννέα παίκτες, καθώς οι Μύγας και Μεντίλ αντίκρισαν την κόκκινη κάρτα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Οι αρχικές επιλογές των προπονητών

Για την ΑΕΚ, ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να καλύψει το κενό του Ρότα με τον Γκατσίνοβιτς, αντί του Γκεοργκίεφ. Στην επίθεση, ο Σέρβος τεχνικός άφησε τον Ζίνι στον πάγκο, ξεκινώντας τον Μάνταλο πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει φορ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ αποτελούνταν από τους Μπρινιόλι στην εστία, τους Πήλιο, Ρέλβα, Μουκουντί και Γκατσίνοβιτς στην αμυντική τετράδα, τους Μαρίν και Βιτάλις στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τους Μάγερ και Κοϊτά δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, και τον Μάνταλο πίσω από τον Λούκα Γιόβιτς.

Από την πλευρά του Βόλου ELABET, ο Κώστας Μπράτσος ξεκίνησε με τον νεοαποκτηθέντα Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια. Την αμυντική γραμμή αποτελούσαν οι Μεντίλ, Κάργας, Αγκιάκουα, Μύγας και Κάτσικας. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Κόμπα, Μπούρνιτς και Γκονσάλες, ενώ στην επίθεση ο Τζόκας βρέθηκε πίσω από τον Φουρτάδο.

Το νωθρό ξεκίνημα της ΑΕΚ και οι ευκαιρίες του Βόλου

Η ΑΕΚ παρουσίασε μια νωθρή εικόνα από το ξεκίνημα του αγώνα, η οποία δεν βελτιώθηκε παρά μόνο για ένα δεκαπεντάλεπτο, μεταξύ του 25ου και του 40ου λεπτού. Οι κιτρινόμαυροι μάλιστα γλίτωσαν τρεις φορές στο πρώτο δεκάλεπτο από την παραβίαση της εστίας τους. Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του παιχνιδιού, ο Κόμπα ξέφυγε από τον Γκατσίνοβιτς και με πλασέ πλάγια μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο κάθετο δοκάρι του Μπρινιόλι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Φουρτάδο από κοντά δεν κατάφερε να νικήσει τον Μπρινιόλι.

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ είχε απάντηση και στο 7ο λεπτό, όταν απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ ένα δυνατό σουτ του Κόμπα από μακριά, σε μια φάση όπου οι Μουκουντί και Γκατσίνοβιτς είχαν χάσει τα μαρκαρίσματα. Η Ένωση αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα στη δημιουργία, με την ανάπτυξή της να είναι αργή και χωρίς συνδυασμούς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ ήρθε στο 32ο λεπτό, όταν ο Κοϊτά έκανε το γύρισμα, ο Μαρίν δεν μπόρεσε να πλασάρει και ο Μάνταλος σούταρε λίγο πάνω από την εστία.

Η εξέλιξη του σκορ και οι αποβολές

Το σκορ άνοιξε στο 61ο λεπτό, όταν ο Λούκα Γιόβιτς ευστόχησε από την άσπρη βούλα, δίνοντας προβάδισμα στην ΑΕΚ. Οι κυανέρυθροι του Βόλου ELABET έδειχναν ότι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την ισοπαλία, καθώς ο Χαραλαμπόγλου κατάφερε να ισοφαρίσει στο 85ο λεπτό, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Ωστόσο, η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε πολύ, καθώς ο Λούκα Γιόβιτς βρήκε άμεσα τη λύση για την ΑΕΚ. Με μια φοβερή κεφαλιά στο 88ο λεπτό, ο Σέρβος επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό 1-2, εξασφαλίζοντας το διπλό για την Ένωση. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, ο Βόλος ELABET ολοκλήρωσε το ματς με εννέα ποδοσφαιριστές, καθώς οι Μύγας και Μεντίλ αποβλήθηκαν με κόκκινη κάρτα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta